תוכנית הריקודים הבריטית הפופולרית Strictly Come Dancing נקלעה בסוף השבוע לתקרית מביכה במיוחד, לאחר שקולות מיניים בוטים נשמעו במהלך השידור החי שלה. ה-BBC נאלץ להתנצל בפני הצופים, ואילו המשטרה המקומית פתחה בבדיקת האירוע ואף החרימה טלפון נייד שעשוי להיות קשור אליו.

Emma Willis had to apologise at the end of tonight’s Strictly Come Dancing for ‘anything offensive’ that was heard during the show. Turns out, it was sex noises played by someone in the background. The episode of #Strictly is currently still not available on iPlayer. https://t.co/fPxDW45h1V — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) November 21, 2026

התקרית התרחשה במוצאי שבת, בזמן שהשופטים העניקו את חוות דעתם על הופעתה של הזמרת האוסטרלית דלתא גודרם ובן זוגה לריקוד, קאי ווידרינגטון. בזמן שהשופטת מוטסי מבוזה דיברה, נשמעו לפתע באולם קולות שנשמעו כגניחות מיניות. מבוזה עצרה לרגע, הסתובבה לעבר מקור הרעש והגיבה בהומור: "זו לא אני".

על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, מי שעומד מאחורי התקרית הוא דניאל ג'רוויס, המוכר ברשת בכינוי Jarvo69 - יוצר תוכן ומתחן סדרתי ששידר את המתרחש בזמן אמת ברשתות החברתיות. בחדשות ITV נטען כי מהתיעוד שהעלה ג'רוויס עולה כי הוא ניסה להפעיל את הקלטת הקולות באמצעות שיחת טלפון, וכי כיוון תחילה את המתיחה לעבר השופט קרייג רבל הורווד. ג'רוויס אף פנה אליו בשידור ואמר: "זה בשביל כל האנשים שאתה ממשיך להתעלל בהם. אל תתעלל באנשים".

אלא שהתוכנית לא התנהלה בדיוק כפי שתכנן: הקולות נשמעו דווקא בזמן שמבוזה העניקה את חוות דעתה. במהלך השידור שלו התלונן ג'רוויס על עיכוב בתזמון המתיחה, ואמר לצופים: "סליחה, ניסיתי את השני". הוא ניסה להתקשר שוב בהמשך התוכנית, אך השיחה לא התחברה.

מוטסי מבוזה, מתוך Strictly Come Dancing ( צילום מסך, BBC )

בסיום התוכנית התייחסה המנחה אמה וויליס לתקרית והתנצלה בפני הצופים: "לפני שנראה את טבלת הדירוג של השופטים, אנחנו רוצים להתנצל אם שמעתם הפרעות קוליות מוקדם יותר בתוכנית הערב, ועל כל פגיעה שנגרמה". בהמשך פרסם ה-BBC הודעה שבה נמסר: "אנחנו מתנצלים בפני כל הצופים שנפגעו במהלך השידור החי הערב. אנחנו בודקים כיצד הדבר קרה". בתאגיד אף הודיעו כי ייערך עריכה מחדש של הפרק לפני העלאתו לשירות הסטרימינג BBC iPlayer.

גם המשטרה אישרה כי היא בודקת את האירוע. בהודעה מטעמה נמסר כי התקבלה תלונה רשמית, וכי המשטרה נמצאת בקשר עם מארגני האירוע. "טלפון נייד הוחרם ואנחנו בודקים כעת אם נעברו עבירות פליליות", נמסר.