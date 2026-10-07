שלוש שנים אחרי התופת שחוותה ברעים והטבח - נציגת ישראל לאירוויזיון 2025, יובל רפאל חושפת תיעודים חדשים מהיום הקשה ההוא, וכותבת מילים מרגשות. ״שלוש שנים אחרי אני חוזרת לאותו המקום בו נולדתי מחדש, ובאותה נשימה האדמה הזו עדיין מדממת״, כתבה רפאל בחשבון האינסטגרם שלה.

יובל רפאל ברעים ( מתוך האינסטגרם )

״אני אהיה כנה ואגיד שהדיסוננס בין שתי תחושות שחיות בי בעת ובעונה אחת הוא משהו שאני מנסה להתמודד איתו כבר שלוש שנים ואולי אתמודד איתו עד סוף חיי. עברתי הרבה ואתם יודעים כי אתם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי. הכרתם אותי בשלב שהצליח להגיע רק אחרי שנה וחצי של הפסקה מלאה מהחיים כמו שהכרתי אותם. שנה וחצי שלמדתי מחדש את הנפש שלי והתרכזתי רק בה.

גלריה יובל רפאל ב-7 באוקטובר ( צילום: אינסטגרם )

"מאז 7 באוקטובר אני חושבת שכולנו נולדנו מחדש, ממש כמו תינוק שלומד הכול בפעם הראשונה, ועדיין עוד לומדים איך לצאת מהבית, איך להרגיש בטוחים, איך לשמוח, איך לחלום. בשלוש השנים שעברו למדתי שלא חייבים למהר, לא חייבים מיד לחזור לשמוח, לא חייבים להיות חזקים כל הזמן - וכדי להגשים חלומות, צריך קודם להיות אחד עם הנפש״.

הודעות של אביה של יובל רפאל ב-7 באוקטובר ( צילום: אינסטגרם )

רפאל מוסיפה כי ״במשך תקופה ארוכה המטרה היחידה שלי הייתה לקום בבוקר ולצחצח שיניים, וכל יום שהצלחתי לעשות את הצעד הקטן הזה ידעתי שניצחתי את היום. כל החלומות, המטרות, השאיפות קיבלו מקום במגרה נכבדת, שתיפתח רק אחרי שהנפש שלי תרגיש חזקה מספיק. ידעתי שכדי להגשים אני קודם צריכה להחלים. תודה על כל האנשים שהוכיחו לי שלמרות הכול יש עוד המון טוב בעולם הזה. תודה על הזכייה בכם. ותודה על העם הזה שהראה לי הישרדות. איך קמים מתוך השבר. אמונה, אהבה ואחדות.

יובל רפאל ברעים ( צילום: אינסטגרם )

"אני יודעת שמתוך כל הכאב הזה, נמשיך לבחור בחיים. כי זה מי שאנחנו. נמשיך לאהוב. נמשיך לחלום. ואמן ונביא מספיק כבוד לכל אלה שאיבדנו בדרך. יהי זכרם ברוך״.

יובל רפאל ( צילום: אינסטגרם )