ב-23 במאי 2016 הגישה אמבר הרד בקשה לגירושים מג'וני דפ, המבוגר ממנה בכ-23 שנים, שאותו הכירה שבע שנים קודם לכן על סט הצילומים של הסרט "יומן הרום". ארבעה ימים לאחר מכן הרד נכנסה לבית המשפט בלוס אנג׳לס עם סימני חבלה על פניה וביקשה להוציא נגד דפ צו הרחקה זמני. לטענתה, במהלך ויכוח ביניהם הוא תקף אותה, משך בשערה והשליך לעברה טלפון שפגע בפניה. הרד טענה כי לא מדובר באירוע חד-פעמי, אלא בחלק מדפוס מתמשך של אלימות פיזית, מילולית ורגשית. דפ הכחיש את ההאשמות.

"סקרוג'" - טריילר ( קרדיט: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

כך החל מאבק משפטי ותקשורתי שנמשך שנים, ובשיאו שני משפטי דיבה מתוקשרים, תחילה בבריטניה ובהמשך בארצות הברית, שהפכו את מערכת היחסים של השניים לאחת הפרשות המדוברות בעולם. דפ היה במשך שנים אחד הכוכבים הגדולים בהוליווד, עם תפקידים בלתי-נשכחים בשוברי-קופות כמו "שודדי הקאריביים", "צ'רלי בממלכת השוקולד" ו"אליס בארץ הפלאות", אך בעקבות הפרשה ספגו תדמיתו הציבורית והקריירה שלו פגיעה קשה, שהובילה בין היתר לעזיבתו את סדרת סרטי "חיות הפלא" לבקשת האחים וורנר.

גלריה ג'וני דפ ( צילום: AP Photo/Natacha Pisarenko )

לקראת צאתו לאקרנים של הסרט "סקרוג'", עיבוד חדש ל"מזמור חג המולד" של צ׳רלס דיקנס, שבו מגלם דפ איש עסקים קמצן ומריר שזוכה לביקורן של שלוש רוחות חג המולד ונאלץ להתמודד עם עברו ועם עתידו, החלטנו לחזור לתחנות המרכזיות אחרי פיצוץ הפרשה ולבחון כיצד סלל הכוכב בן ה-63 את דרכו לקאמבק. הסרט, המשווק תחת הסיסמה "אמן הדמויות המשונות חוזר", עשוי לסמן את חזרתו הרשמית של דפ לשורות הוליווד - בתפקיד ראשי בסרט חג מולד.

כבר במאי 2016, זמן קצר לאחר שהרד הציגה בבית המשפט סימני חבלה על פניה, החל להתגבש נרטיב נגדי: דפ נפל קורבן להאשמות שווא. עורכת דינו דאז, לורה ואסר, טענה שהרד מנסה להשיג יתרון כלכלי בגירושים באמצעות האשמות באלימות. בתו לילי-רוז דפ פרסמה פוסט תמיכה באביה ובת זוגו לשעבר ונסה פאראדי טענה שמעולם לא נהג כלפיה באלימות.

הנרטיב הנגדי התעצב מהר. ג'וני דפ ואמבר הרד בימים טובים יותר ( צילום: Joel Ryan/AP )

המאבק על שמו הטוב של דפ התנהל במשך שנים בבתי המשפט ובתקשורת. ב-2018 הוא הגיש תביעת דיבה נגד הצהובון הבריטי "הסאן", לאחר שפרסם כתבה שבה כונה "גבר שמכה את אשתו". בית המשפט קבע כי הוכח, ברף ההוכחה האזרחי, שדפ תקף את הרד ב-12 מתוך 14 האירועים שנבחנו. בין היתר נקבע כי סטר לה, בעט בה במהלך טיסה פרטית ותקף אותה באירועים נוספים. ארבעה ימים לאחר פרסום פסק הדין הודיע דפ כי אולפני האחים וורנר ביקשו ממנו לפרוש מסדרת סרטי "חיות הפלא", וכי הסכים לבקשתם.

במשפט דיבה נוסף, הפעם נגד הרד בארצות הברית, קבע חבר המושבעים כי הוציאה את דיבתו בטור דעה שפרסמה ב"וושינגטון פוסט" ב-2018, שבו תיארה את עצמה כדמות ציבורית המזוהה עם אלימות במשפחה. דפ זכה בפיצויים של 10.35 מיליון דולר, בעוד שלהרד נפסקו שני מיליון דולר בתביעה הנגדית. המשפט, ששודר בשידור חי והפך לאירוע רשת עולמי, עורר גל עצום של תמיכה בדפ ומתקפות על הרד. במקביל התפרסמו תחקירים על פעילות מתואמת של חשבונות לא אותנטיים שקידמו תכנים נגד הרד, אם כי לא הוכח שדפ עצמו עמד מאחוריהם.

גם תביעות דיבה רצו ביניהם. אמבר הרד בבית המשפט ( צילום: Michael Reynolds/AP )

בשנים שלאחר מכן החל דפ לשוב בהדרגה לאור הזרקורים. הוא המשיך לשמש כפרזנטור של מותג הבשמים Sauvage של דיור, וב-2023 דווח כי חידש את החוזה עם בית האופנה בסכום של יותר מ-20 מיליון דולר. באותה שנה הוא גם חזר לפסטיבל קאן ככוכב הסרט הצרפתי "ז'אן דו בארי" , שפתח את הפסטיבל. ביקורת על ההחלטה להעניק לדפ את הבמה היוקרתית לא איחרה להגיע. כעת, יותר מארבע שנים אחרי המשפט האמריקאי, נראה שהקאמבק של דפ עולה שלב, כשהוליווד שוב מוכנה להשקיע בו עשרות מיליוני דולרים.

לפי דיווח חדש של "וראייטי", פרמאונט השקיעו כ-38 מיליון דולר בהפקת ״סקרוג'", ועוד כ-50 מיליון דולר בשיווקו. דפ עצמו קיבל שכר של חמישה מיליון דולר, סכום קטן ביחס למשכורות שקיבל לאורך הקריירה שלו לפני הפרשה, והובטחו לו בונוסים בהתאם להצלחת הסרט בקופות. לפי התחזיות, הסרט צפוי להכניס כ-20 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון להקרנתו בארצות הברית, ועוד כ-20 מיליון דולר בשווקים הבינלאומיים.

גם הקמפיין השיווקי של הסרט לא מנסה להסתיר את העובדה שמדובר בקאמבק. להפך. הטריילר של "סקרוג'" נפתח באזכורים של כמה מתפקידיו המזוהים ביותר של דפ, ובהם ג'ק ספארו, אדוארד ידי-מספריים והכובען המטורף, ומכריז כי "אמן הדמויות המשונות חוזר", כאמור. דפ עצמו אומר בטריילר: "טוב לחזור". ביולי האחרון הוא הפתיע את הנוכחים בכנס קומיק-קון בסן דייגו כשהגיע מחופש לסקרוג', ובתחילת החודש הופיע כאותה דמות בפארק בראיינט בניו יורק, שם הפריע למקהלת מזמורי חג המולד והפיל עץ מקושט. לא רק שבפרמאונט לא מרגישים צורך להצניע את נוכחותו של הכוכב, הוא הפנים של הקמפיין השיווקי לסרט.

היי, תראו, זה "אמן הדמויות המשונות". ג'וני דפ, מתוך "סקרוג'" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

עם זאת, החזרה של דפ עוררה גם לא מעט ביקורת. בכתבה שפורסמה ביולי האחרון ב"גארדיאן", תהה העיתונאי סטיוארט הריטג' כיצד שחקן שבית משפט בריטי קבע כי תקף את אשתו שוב ושוב משווק כעת בתור "אמן הדמויות המשונות", כאילו שהפרשה היא לא יותר מעוד פרק בתדמיתו האקסצנטרית. כבר ב-2023 עוררה הופעתו בפסטיבל קאן מחאה מצד ארגונים פמיניסטיים, ובמקביל פרסמו 123 שחקנים ושחקניות צרפתים מכתב פתוח נגד מדיניות הפסטיבל, שלטענתם מעניקה במה ליוצרים שהואשמו בפגיעה בנשים. בכתבה נוספת שפורסמה השבוע ב"גרדיאן", טענה חוקרת הקולנוע והתקשורת הפמיניסטית טניה הורק כי עצם הצגת חזרתו של דפ כ"קאמבק" מטעה, שכן הוא מעולם לא באמת נעלם מהתודעה הציבורית, והמשפט נגד הרד דווקא חיזק את דימויו כאמן מרדן ולא מובן. לדבריה, החגיגות סביב חזרתו ממחישות כיצד הוליווד מאפשרת לכוכבים גברים שהואשמו בהתנהגות פוגענית לשקם את תדמיתם.

נדמה שלפחות מבחינת האולפנים, הביקורת על חזרתו של דפ לא מהווה מכשול משמעותי. לפי דיווח של "וראייטי", מחקר שערכה חברת National Research Group באפריל האחרון הציב את דפ בין עשרת השחקנים שהשתתפותם בסרט חדש תעורר אצל הצופים את העניין הרב ביותר להגיע לקולנוע, אפילו לפני טום הנקס. לפי אותו דיווח, גם בדיסני עוקבים אחר הצלחת "סקרוג'" והתגובות הציבוריות לקאמבק של דפ, לקראת האפשרות שהוא יחזור לגלם את קפטן ג'ק ספארו בסרט נוסף בסדרת "שודדי הקאריביים". המפיק ג'רי ברוקהיימר כבר אישר כי שוחח עם השחקן על האפשרות, ודפ עצמו הבהיר לאחרונה שהוא פתוח לחזור לתפקיד כדי להעניק לסדרה סיום ראוי יותר. בינתיים, הוא כבר השלים את צילומי מותחן הפעולה Day Drinker, שבו הוא מככב לצד פנלופה קרוז, הצפוי לצאת ב-2027.

הוליווד מקבלת אותו חזרה. אבל מה עם אמבר הרד? ג'וני דפ ( צילום: Alberto Pezzali/Invision/AP )