פסטיבל הקולנוע היהודי ירושלים יתקיים השנה בפעם ה-28, בין 5 ל-10 בדצמבר בסינמטק ירושלים, ויציג יותר מ-40 סרטים מ-15 מדינות, לצד מפגשים עם יוצרים, הרצאות ואירועים מיוחדים. בין השמות הבולטים בתוכנית: השחקן האמריקני מייקל רפפורט, הבמאי זוכה-האוסקר פולקר שלונדורף, השחקן הישראלי איתי טיראן והבמאי תומר הימן.

את הפסטיבל יפתח במוצאי שבת, 5 בדצמבר, הסרט "הבית על שפת האגם" (Visitation) של שלונדורף, במעמד הבמאי, שיגיע לירושלים כאורח הכבוד ויקבל אות הוקרה על מפעל חייו. הסרט, שהוקרן בבכורה בפסטיבל קאן האחרון, מגולל את סיפורה של מדינה דרך בית אחד ליד ברלין לאורך כמה דורות של דיירים, על רקע תהפוכותיה של ההיסטוריה הגרמנית.

גלריה מתוך "הבית על שפת האגם" ( צילום: באדיבות בתי קולנוע לב )

את אירוע הנעילה, ב-10 בדצמבר, ילווה רפפורט שיגיע עם הסרט התיעודי "האם ביטלו אותי כבר?". הסרט מתעד את התחברותו המחודשת של השחקן לזהותו היהודית ואת המחירים האישיים והמקצועיים ששילם בעקבות תמיכתו הפומבית בישראל מאז 7 באוקטובר. לאחר ההקרנה יתקיים מפגש עם רפפורט והבמאית רות ברדה-קנט.

מתוך "האם ביטלו אותי כבר" ( צילום: אלון גלבוע )

בין הסרטים המסקרנים בתוכנית נמצא גם "אני רוצה לספר את הסיפור שלי", סרטו התיעודי החדש של תומר הימן העוקב אחר שמעון רוטשילד, ניצול שואה בן 100 שמביים מחדש את סיפור חייו בעזרת שחקנים המגלמים את בני משפחתו ואת הדמויות מעברו. הסרט חוזר, בין היתר, אל הישרדותו באושוויץ, הניסויים הרפואיים שעבר בזקסנהאוזן וצעדת המוות. לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הימן ורוטשילד.

מתוך "אני רוצה לספר את הסיפור שלי" ( צילום: באדיבות פסטיבל הקולנוע היהודי )

עוד בתוכנית: "המערב הפרוע של המזרח", סרטו של הבמאי הפולני יאן הולובק בכיכובו של איתי טיראן, המתרחש בפולין הכבושה ב-1943; סרט תיעודי על הזמר וודי גאת'רי ועל הקשר שלו לתרבות היהודית בניו יורק; וסרט על גילוי ארכיון ובו 180 אלף דפי טקסטים ביידיש בכנסייה נטושה בווילנה, ובהם מאות אוטוביוגרפיות של צעירים יהודים שנכתבו לפני השואה.

מתוך "המערב הפרוע של המזרח" ( צילום: באדיבות פסטיבל הקולנוע היהודי )

הפסטיבל יכלול גם סרטים על תיאודור הרצל ועל סופרת "בילבי בת גרב" אסטריד לינדגרן, מחווה לדמות האנימציה בטי בופ, הקרנה של "מטריקס" לצד הרצאה על הקשר בין הסרט האיקוני לתורת הקבלה, וכן את הקלאסיקה הישראלית "טוביה ושבע בנותיו" בעותק דיגיטלי משוחזר.

מתוך "תיאודור הרצל - האיש שמאחורי ישראל" ( צילום: באדיבות פסטיבל הקולנוע היהודי )

מתוך "טוביה ושבע בנותיו" ( צילום: באדיבות פסטיבל הקולנוע היהודי )

מתוך "בטי בופ - מאאוטסיידרית ניו יורקית לאייקון אמריקאי" ( צילום: באדיבות פסטיבל הקולנוע היהודי )