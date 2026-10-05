השחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי, שזוהה במיוחד עם התפקיד הראשי ב"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" לצד יונה עטרי ורחל אטאס, שיחק לאורך הקריירה בהצגות כמו "הנפש הטובה מסצ'ואן", "הוא הלך בשדות", "הלילה ה-12" ו"כנרת כנרת". כמו כן, הוא היה המנהל הראשון של אמ"י - אשר נמנה בין מייסדיו, וכן ייסד וניהל את חברת "אשכולות", האחראית על תמלוגי האמנים בישראל.

גלריה אילי גורליצקי ( צילום: דנה קופל )

גורליצקי נולד בתל אביב, בגיל 17 התקבל לבית הספר של תיאטרון הקאמרי ולאחר מכן התגייס ללהקת פיקוד המרכז. עם שחרורו חזר לקאמרי, והפך לאחד משחקניו המבטיחים.

בשנת 1964 עלה בקאמרי המחזמר "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", שזכה להצלחה גדולה ועלה יותר מ-600 פעם. "ההצגה הזאת, שהיא ציון דרך בקריירה שלי, חודשה שוב ושוב עד שנות ה-80, והקהל, בארץ ובחו"ל, יצא מגדרו", אמר ב-2006 למגזין "לאישה".

אילי גורליצקי ( צילום: יובל חן )

מתוך ההפקה הזו נולד שיתוף הפעולה של גורליצקי עם עטרי, יחד הם העלו מופע מצליח בשם "שוק המציאות", שהיה מבוסס על שירים של נתן אלתרמן וסשה ארגוב - שהיו אחראיים גם על שירי המחזמר, משה וילנסקי ודובי זלצר. "עמדתי לידה ואמרתי לה: 'יונתי תמתי, סעי לשלום. אבל את נשארת איתי', ובכיתי כמו ילד", סיפר אחרי שהלכה עטרי לעולמה ב-2019 בריאיון ל"ידיעות אחרונות". "יונה ואני הופענו 55 שנים יחד, ויש לנו המון רגעים שאזכור תמיד. היא הייתה אישה גדולה, מהגדולות שהיו כאן - בדרנית ענקית, זמרת ענקית, שחקנית גדולה וחברה נהדרת".

כמה שנים לאחר מכן העלה עם יוסי בנאי את תוכנית הבידור "חכמים בלילה".

יונה עטרי אילי גורליצקי ( צלם: אילן בלום, לע"מ )

גורליצקי השתתף במחזות זמר ומופעי בידור רבים, בהם "ברנשים וחתיכות" אשר כלל אף הוא שירי מחזות זמר שונים והופיעו בו גם ירדנה ארזי, ששי קשת, שולה חן, חנה לסלאו, עירית ענבי

מלבד תפקידיו על הבמה, גורליצקי שיחק גם בסרטים כמו "חבורה שכזאת" (1962), "שלושה ימים וילד" (1967), "טוביה ושבע בנותיו" (1968), וכן דיבב בסרט "ספר הג'ונגל". כמו כן פרסם גם את הספרים "טהירו" ו"הסוד הכמוס". בשנת 2019 הוענק לו האות "יקיר העיר תל אביב-יפו".

אילי גורליצקי בלהקת פיקוד מרכז ( צילום: לע"מ )

בסוף שנות ה-80 החליט גורליצקי להיכנס לעסקי המסעדנות יחד עם ששי קשת ומשה לוי, והם הקימו פאב-מסעדה שנקראה "אכדילי" (צירוף השמות אכריה ואילי) ובהמשך גם את "אגדילי". אך ב-1990 פשטו חוקרי מס הכנסה על שתי המסעדות, וגורליצקי ולוי נעצרו ונחשדו שהעלימו יותר מ-400 אלף שקלים. לבסוף נסגר האירוע בפשרה בין הצדדים - וגורליצקי נאלץ לשלם קנס ולבצע עבודות שירות. בהמשך העיד כי עסקיו הכלכליים הכניסו אותו לחובות כבדים.

אילי גורליצקי ( צילום: מוטי קמחי )