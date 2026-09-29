בעיתוי מעניין במיוחד, ערב הקרנת הבכורה האמריקנית של הסרט התיעודי המדובר "נז"א" במסגרת פסטיבל הקולנוע בניו יורק, הושק השבוע הטריילר של סרט תיעודי אחר - Paging Hezbollah ("לאותת לחיזבאללה", בתרגום חופשי, ומשחק מילים עם Pager - ביפר). כמו העיתונאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שביקשו לחשוף ב"נז"א" את מאחורי הקלעים של קהילת המודיעין במהלך המלחמה בעזה, כך גם הבמאי ג'סטין פולק מציג לראווה ולפרטי פרטים את מבצע הביפרים של המוסד כנגד ארגון הטרור חיזבאללה. אולם בעוד שאברהם ושור מסתמכים על ראיונותיהם עם 24 חיילים בעילום שם ובפנים מוצללות כדי לתמוך בטענתם לפשעי מלחמה נגד הפלסטינים אחרי 7 באוקטובר, פולק מעניק את הבמה לבכירי מערכת הביטחון בעבר ובהווה, בהם ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, אלוף פיקוד צפון לשעבר אורי גורדין, ולפני כולם - ראש הממשלה בנימין נתניהו. רובם ככולם מדברים בפנים גלויות ובשביעות רצון מופגנת מול המצלמה. יש להם על מה.

Paging Hezbollah – טריילר

הסרט Paging Hezbollah אמור לצאת לבתי הקולנוע בארצות הברית ב-30 באוקטובר, שלושה ימים אחרי הבחירות בישראל. המשמעות היא שקמפיין יחסי הציבור של הסרט מעבר לים יצא לאור באמצע אוקטובר. למעשה, כרגע יש אמברגו על סיקור נרחב ומעמיק עד ל-19 באוקטובר, ועם הסרתו יתחיל בליץ של ביקורות וראיונות - כל זאת כשבוע לפני הבחירות בישראל שיתקיימו ב-27 באוקטובר. לוח הזמנים הזה מעלה תהיות בנוגע לנסיבות יצירת הסרט והפצתו בעיתוי זה, אלא שבניגוד למקובל, למעט זהותו של הבמאי פולק ואחת המפיקות (קירבי וושינגטון), לא ברור בשלב זה מי עומד מאחורי ההפקה.

כמו "נז"א", גם הפקת Paging Hezbollah נשמרה תחת מעטה סודיות. אולם בעוד שההכרזה על הסרט של אברהם ושור כללה גילוי נאות של כל הגופים התומכים (עיתון "הגרדיאן" הבריטי וחברת ההפקה הצרפתית MK2, ותשעת המפיקים שעבדו על הסרט מאחורי הקלעים, בהם הבמאי זוכה האוסקר ג'ונתן גלייזר) ואנשי צוות, הפרטים מאחורי המעורבים בעשיית Paging Hezbollah לוטים בערפל. זוהי לא התנהלות שגרתית עבור סרט במעמד השקת הטריילר שלו והתחלת מסע הקידום לקראת יציאתו לאקרנים.

חברת ההפקה שהובילה את הפרויקט אינה מוכרת, ללא תיעוד רשמי לקיומה, נוכחות אינטרנטית או פרטי קשר. לא נמצא גוף עבודה של הפקות קודמות מאחוריה, וגם לא אזכור של העומדים בראשה או חברי הצוות שלה

רשימת הדוברים שהתראיינו לסרט נחשפה בהודעה לתקשורת כחלק מקידומו והיא כוללת רבים וטובים, ובהם כאמור נתניהו, ברנע, גורדין, ראש ה-CIA לשעבר דיוויד פטריאוס, תא"ל (בדימוס) יעקב נגל, השגריר בוושינגטון לשעבר מייקל אורן, מומחה הביון מתיו לוויט (בוגר קרן וקסנר, דרך אגב), וגם איש ציבור לבנוני שמופיע בעילום שם ובפנים מוצללות. אולם בשלב זה לפחות לא ברור מי יזם את הפקת הסרט, מי היו אנשי הקשר בישראל, ומהם המקורות התקציביים שלו. זאת למרות שלצד הטריילר, הושק גם אתר אינטרנט מושקע שמשלים את תכני הסרט ומגולל את ההתרחשויות בדרך למבצע הביפרים ב-17 בספטמבר 2024.

גלריה במאי הסרט, ג'סטין פולק. ניסיון עשיר ביצירת סרטים עם השקפה שמרנית ( צילום: יחסי ציבור )

לפי הטריילר, חברת הפקה בשם Aveiled Productions הובילה את הפרויקט. מדובר בחברה לא מוכרת, ללא תיעוד רשמי לקיומה, נוכחות אינטרנטית או פרטי קשר. לא נמצא גוף עבודה של הפקות קודמות מאחוריה, וגם לא אזכור של העומדים בראשה או חברי הצוות שלה. למרות שאין לחברה או לסרט עמודים רשמיים ברשתות החברתיות, Aveiled מפעילה באופן רשמי את אתר האינטרנט של הדוקו. מפתיע מאוד לגלות שלמרות היותה חברת ההפקה הרשמית מאחורי הסרט, היא אינה נכללת באתר IMDB - מאגר הנתונים המקצועי המקיף בו רשומים רוב רובם של הקולנוענים, אנשי הצוות וחברות ההפקה וההפצה הפועלים בארצות הברית ובעולם. למעשה, Paging Hezbollah אינו מופיע כלל ב-IMDB, אפילו לא תחת הפרופיל האישי של הבמאי פולק ("נז"א", להבדיל, מופיע באתר IMDB בצירוף רוב המידע המתבקש על הצוות שמאחוריו).

מי אתם, AVEILED PRODUCTIONS? מתוך הטריילר לסרט Paging Hezbolla ( צילום: יחסי ציבור )

מה שכן מופיע בפרופיל האישי של ג'סטין פולק ב-IMDB הוא רשימה ראויה של סרטים תיעודיים שיצר, אשר עסקו רובם בסוגיות חברתיות בארצות הברית מנקודת המבט הימנית-שמרנית של המפה הפוליטית. חלקם זכו להצלחה לא מבוטלת. כך למשל במקרה של שתי היצירות האחרונות שביים בהובלת מאט וולש, שנודע כאישיות תקשורתית המזוהה עם הימין האמריקני, ובחנו באופן ביקורתי את פוליטיקת הזהויות ותנועת הווק שאימצה אותה, בסגנון היתולי כפי שעושים סשה ברון כהן ולואי ת'רו משמאל. ב-What Is A Woman? מ-2022, פולק ו-וולש שמו ללעג את ההגדרות המגדריות הגמישות שמקובלות בחוגי השמאל האמריקני, ואילו ב-Am I a Racist? מ-2024 הם חודרים לחוגים פרוגרסיביים הדנים בגזענות ומתעקשים לכפות אותה על השיח הציבורי. עמדה דומה באה לידי ביטוי בדוקו No Safe Spaces מ-2019, שבו פולק תיאר את המגבלות שהטילו הפרוגרסיביים על חופש הביטוי בקמפוסים ובשיח הציבורי.

מי שמוכתר כגיבור הראשי של הסרט הוא נתניהו, ועל כך נרמז גם בטריילר. "השאלה האחרונה שנותרה היא להחליט ללחוץ על הכפתור האדום", אומר אייל ציר כהן, כשברקע רואים את נתניהו צועד בחברת בכירי צה"ל לעבר "חדר דיונים ביטחוני - סודי ביותר"

בעבר, פולק ביים שחזור דרמטי לעימותים הפוליטיים במדינת אילינוי בין הנציג הדמוקרטי סטיבן דאגלס לזה הרפובליקני אברהם לינקולן, שהפך בהמשך לנשיא ארצות הברית (Right Makes Might: The Lincoln-Douglas Debates מ-2020) וכן עבד עם הבדרן ג'יימי אלכסנדר על פרויקטים קומיים שונים. כך או כך, הבמאי האמריקאי מעולם לא הוביל הפקה בסדר גודל דומה לזה של Paging Hezbollah עם גישה יוצאת דופן לאנשים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר בפוליטיקה הישראלית ובמערכת הביטחון שלה. מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית בעשייה הקולנועית שלו. במציאות של תעשיית הקולנוע, קפיצת מדרגה שכזאת אינה באה משום מקום, ולרוב נתמכת על ידי מפיקים מוצלחים או בעלי קשרים, ואנשי ממון שמוכנים להקצות משאבים לתקציב ההפקה. במקרים רבים, סרטים תיעודיים מוזמנים על ידי הגוף המממן, במיוחד כשמדובר בהפקות בסדר גודל כזה, אלא שכאמור במקרה זה - לא ברור מי הזמין, מי מימן ומי הפיק.

פעיל ההסברה והמועמד לכנסת יוסף חדאד מתראיין לסרט ( צילום: יחסי ציבור )

המידע הזה לא מופיע גם בסרט עצמו, שמבקש לתאר את מבצע הביפרים ולספר את שאירע מאחורי הקלעים שלו לתפארת מדינת ישראל. עם זאת, כפי שאפשר להתרשם גם בטריילר, הסרט לא מתמצה רק במבצע המהולל שהרים את הגאווה הלאומית של תושבי ישראל מהשפל חסר התקדים שהיו בו אחרי 7 באוקטובר. בקווים כלליים, Paging Hezbollah סוקר את עליית חיזבאללה מהקהילה השיעית בלבנון ובתמיכת איראן אחרי מהפכת חומייני, דרך הנסיגה מרצועת הביטחון בדרום לבנון והשגשוג של ארגון הטרור בהובלת חסן נסראללה והתקריות השונות לאורך הגבול הצפוני. במקביל, מתוארת ההיערכות של המוסד לקראת מבצע הביפרים, שלב אחר שלב, לאורך שנים של תכנון, הברקות מוצלחות ותקלות לא צפויות, ואז כאמור קבלת ההחלטה לצאת לדרך ולפעול בסתר נגד החיזבאללה בצפון, במקביל למלחמה בארגון חמאס בדרום הארץ. וכמובן בהמשך לכך - ההתנקשות בנסראללה.

כאמור, סוללה מכובדת של דוברים מופיעה מול המצלמה של פולק ומשוחחת בפתיחות מפתיעה על המבצע והשלכותיו הצבאיות, האסטרטגיות והמדיניות. דדי ברנע ואייל ציר כהן מהמוסד, אלוף פיקוד צפון לשעבר אורי גורדין, ראשי המטה לביטחון לאומי בעבר, יעקב עמידרור ויעקב נגל, ושרית זהבי, בעברה בכירה במערך המודיעין. הסרט מעניק במה גם לדפנה רוסו, אלמנתו של רב סרן אורי רוסו שנפל בהגנה על קיבוץ כפר עזה, וחברו לכיתת הכוננות עידו שמריז. בין הדוברים גם למשפיען הימין והמועמד לכנסת מטעם מפלגת עמך ישראל, יוסף חדאד. כולם מעניקים הקשר להכנות למבצע ובעיקר למהלומה שהונחתה על מערכות הביטחון הישראליות ב-7 באוקטובר ושפיפות הקומה של החברה האזרחית בצלה. מי שמוצג כמושיע הוא נתניהו, הפוליטיקאי המכהן היחיד שמופיע בסרט, המתאר בראיונותיו את ההחלטות הגורליות שקיבל בקור רוח ובנחישות אחרי האסון הלאומי, ואיך הוביל את האומה המוכה לניצחון על חיזבאללה, שעורר הדים בעולם כולו.

נתניהו. הכוכב הראשי של הסרט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מטעמי אמברגו כאמור, בשלב זה לא ניתן לתאר בהרחבה את שמתחולל בסרט, אבל אפשר להגיד בכלליות שהוא מבוים כמותחן דוקומנטרי אפקטיבי שמשלב קטעי ארכיון, ראיונות ושחזורים מתוסרטים כדי להביא למסך עלילה בלתי נתפסת, ערמומית, מתוחכמת ומבריקה, אותה הגו ומימשו אנשי המוסד שחיים בצללים. אולם מי שמוכתר כגיבור הראשי של הסרט הוא נתניהו, ועל כך נרמז גם בטריילר. "השאלה האחרונה שנותרה היא להחליט ללחוץ על הכפתור האדום", אומר אייל ציר כהן, כשברקע רואים את נתניהו צועד בחברת בכירי צה"ל לעבר "חדר דיונים ביטחוני - סודי ביותר".

נתניהו ממלא את המסך ובראיונותיו הוא מספר מול המצלמה על הדילמות האדירות וההחלטות שלקח. הוא קובע שמדובר בהכרעות אמיצות נגד הזרם, לדבריו, ומדגיש כי הורה לצה"ל להימנע מפגיעה באוכלוסיה אזרחית בלבנון, שלא יהיה נז"א חס וחלילה. הוא מגלה שבחלק מהמקרים אף קיבל החלטה בניגוד להמלצות מערכת הביטחון. בין השאר הוא מזכיר מקרה אחד שמהדהד את הטרוניות שלו על כך שבכירי מערכת הביטחון מסתירים ממנו מידע. לטענתו גם במהלך ההכנות למבצע הביפרים, עדכון קריטי הועבר אליו באיחור וכמעט במקרה על ידי בכירי המודיעין. מן הסתם המידע הזה פחות מעניין עבור הקהל האמריקאי, אבל לא בטוח שהסרט הזה בכלל מיועד לו מלכתחילה, בניגוד ליצירותיו הקודמות של פולק שעסקו בפוליטיקה בארצות הברית.

מתוך הפקת הסרט. פרויקט תחת מעטה חשאיות ( צילום: יחסי ציבור )

הסרט Paging Hezbollah ייצא כאמור בארצות הברית ב-30 באוקטובר. החברות האמריקניות 2521 ואולפני אנג'ל, המזוהות עם הימין השמרני בנוף התרבות המקומי, מעורבות ככל הנראה בהפצתו (כפי שעשו בעבר עם שובר הקופות Sound of Freedom, הדרמה הנוצרית "קבריני" ועיבודים באנימציה לסיפוריהם של ישו ודוד המלך). כמו כן, אפשר להעריך שאתר האקטואליה השמרני Daily Wire, מייסודו של בן שפירו, אשר תמך בשני סרטיו האחרונים של פולק, מעורב גם הוא דרך קירבי וושינגטון, מפיקה וסוכנת טאלנטים שעובדת איתו. האתר אף דיווח בהרחבה על הטריילר בכתבה שנפתחה בתמונת נתניהו מהסרט. עם זאת, המידע הנ"ל אינו רשמי ומתבסס על דיווחים ברשת והשערות - וזה כמעט כל מה שיש בנוגע לפרויקט, שלמעט היותו מופק באופן רשמי על ידי חברת Aveiled המסתורית, נותר תחת מעטה חשאיות לא אופייני בשלב מאוחר זה.

כל הנסיבות מאחורי ההפקה ושמות המעורבים בה עדיין סודיים, בניגוד לפרטים המבצעיים החשאיים שנחשפים לכל על המסך. מה שמעלה את החשד המתבקש: למרות שמדובר לכאורה בהפקה אמריקנית עם במאי מקומי, של סרט דובר אנגלית שיופץ בארצות הברית, האם הוא יראה אור בעיתוי המדובר כדי לסחוף את ההמונים בניו יורק, לוס אנג'לס, שיקגו וכו' לבתי הקולנוע, או שכל כולו מכוון בכלל מלכתחילה לאזרחי ישראל בעקיפין, ימים ספורים לפני 27 באוקטובר כתעמולת בחירות? בשלב זה, נודה בהכנעה, אין לנו תשובות. פשוט, אין כל כך את מי לשאול.