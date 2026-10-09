אגם רודברג כבר קיבלה בעבר הצעה להנחות תוכנית ריאליטי. היא אמרה לא. גם אחרי יותר משני עשורים על המסך, כשהיא יודעת שיכולים להיפתח אפיקים חדשים - היא בחרה לסרב. "הציעו לי להנחות ריאליטי שלא מייצג את הערכים שלי ולא הסכמתי", היא מספרת בריאיון למגזין הסופ"ש של ynet. הפעם, כשהגיעה ההצעה מ"דאבל על הכסף", הריאליטי החדש של כאן 11 שיעלה למסך ב-12 באוקטובר, התשובה הייתה אחרת.

"זה ריאליטי עם ערכים שמאוד מייצגים אותי. הוא מלמד על חברות, אסטרטגיה, חשיבה מחוץ לקופסה ואיך להרחיב את עצמך", היא אומרת. "יש שם אנשים שהמשיכו עם זה גם אחרי התוכנית. פתאום אתה מקבל כלים ויכול לשנות מסלול חיים".

"זה ריאליטי עם ערכים שמייצגים אותי". אגם רודברג ( צילום: יניב אדרי )

ב"דאבל על הכסף", עשרה זוגות בעלי קירבה שונה לוהקו כדי להכפיל את הכסף שלהם. המתמודדים מקבלים מההפקה 500 שקלים ונדרשים להכפיל את הסכום שוב ושוב, באמצעות רעיונות עסקיים ויוזמות שהם מוציאים לפועל תחת מגבלת זמן, עד לפרס של רבע מיליון שקלים. זו תוכנית הריאליטי הראשונה של תאגיד השידור כאן אי פעם, ועבור רודברג זה גם תפקיד ההנחיה הטלוויזיוני המשמעותי הראשון שלה.

עד עכשיו שמרת על תדמית נקייה בקריירה שלך. ריאליטי זה עולם קצת מלוכלך, לא? ״יש תחרות ויש מנצחים ומפסידים, זה נכון, אבל אין פה גועל. יש חוקים, זמן קצוב והישגים שצריכים להגיע אליהם. אין פה לכלוך, זה לא האישיו. אני לא הרגשתי בשום שלב שהתוכנית לא מייצגת אותי".

על חיבתה לשידוכים: זה התחיל בזה שאמרתי לחבר 'אתה מה זה מתאים לחברה שלי' והצלחתי. ופתאום זה הפך למן תחביב כזה. יש לי תשעה זוגות שהתחתנו. אבל יש לי גם שני זוגות שהתגרשו

היית מצליחה במשחק כזה? "שאלתי את עצמי את זה כל הזמן. אני חושבת שזה לוקח אותך לקצה, במובן הטוב. זה גורם לך לחשוב מחוץ לקופסה ולהיות יצירתי. יש את עניין הזמן הקצוב, וזה מאוד מגניב המקום הזה".

תני דוגמה לחשיבה מחוץ לקופסה במקרה שלך. "עזבתי את הבית בגיל מאוד צעיר והיו לי הרבה דברים שבהם הייתי צריכה לחשוב מחוץ לקופסה כדי להתמודד עם סיטואציות שונות. אני זוכרת שפעם אחת ישנתי אצל דודים שלי וננעלתי מחוץ לבית. התקשרתי לשני אנשים, ורק בטלפון השלישי חבר טוב ענה לי. היה לו עוד חדר פנוי ונשארתי לישון שם. זאת הייתה הפעם האחרונה שנתקעתי בלי מפתח".

הפסקה יזומה מהתיאטרון

יותר ממחצית מחייה של רודברג עברו מול המצלמה. היא התחילה עוד כנערה כדוגמנית ושחקנית בטלנובלות כמו "אהבה מעבר לפינה", והתברגה כאחת מהכוכבות הצעירות המצליחות בישראל, אבל בחרה במודע לעצור את הקריירה כדי ללמוד משחק באופן מסודר בסטודיו של יורם לוינשטיין - החלטה שכבר סיפרה בעבר שהזהירו אותה מפניה. בדיעבד היא הגדירה את הלימודים כנקודת מפנה בדרך שבה היא ניגשת לטקסט ולמקצוע, והיום אחרי שחגגה יום הולדת 40 - היא לגמרי קוטפת את הפירות.

קוטפת את הפירות. אגם רודברג, מתוך "דאבל על הכסף" ( צילום: דור אבן חן, כאן 11 )

"רציתי להתרחב", היא נזכרת, "עניין אותי לדעת לספר עוד סיפורים ועוד דמויות. יש משהו טוב מאוד בבית ספר למשחק, שאתה יכול להחליק על התחת וזה בסדר. אתה יכול להרחיב את מנעד הדמויות שלך. עד היום אני אומרת לעצמי לפני תפקידים, 'אוקיי, עשיתי משהו דומה לזה בבית ספר, קיבלתי את הכלים, אני יכולה לעשות את זה'".

אני גרה בתל אביב יותר שנים ממה שגרתי בצפון. בעיר הזאת יש קסם שאי אפשר להסביר. או שאתה מכור אליו או שלא

אחד התפקידים החשובים שעשתה רודברג לאחרונה היה בסדרה "כל האימהות משקרות", ששודרה גם היא בכאן 11. רודברג גילמה את דינה, אישה שסובלת מאלימות שקטה ושתלטנית על ידי בעלה, חנני, בגילומו של שלום מיכאלשווילי. רק דרך השתלבותה בחבורה של אימהות שמשחקות כדורשת, היא הבינה שהזוגיות שלה רעילה.

הסדרה זכתה להצלחה יחסית והעונה השנייה כבר נמצאת בכתיבה. "כיף לדעת שאנשים התחברו לסדרה ולאופן שבו אני מעבירה את הדמות. זה ממש לא מובן מאליו, אני רואה את זה בתגובות", היא אומרת.

אילו תגובות קיבלת? "מאוד רציתי להשתתף בסדרה הזאת, לספר את הסיפור של דינה ושהוא ייגע בכמה שיותר אנשים. היו המון תגובות, דווקא מאנשים שממש לא ציפיתי לקבל מהם. פתאום חברה של חברה אמרה לי, 'זה שם לי מראה מול הפנים'. זה הקסם. אמנות שמשנה תפיסת מציאות היא האמנות שהכי מעניינת אותי".

ב"כל האמהות משקרות". "רציתי לספר את הסיפור של דינה" ( צילום: באדיבות כאן 11, גרין פרודקשנס וסרטי יונייטד קינג )

בשנים האחרונות, הבחירה בתפקידים כבר מתערבבת עם החיים עצמם - חיים אחרים לגמרי מאלה שניהלה בתחילת הדרך. רודברג כיום היא אמא לשתי בנות, בנות ארבע ושש. הבכורה התחילה בית ספר השנה, כך שהתיאטרון, שהיה במשך שנים חלק משמעותי מאוד מהשגרה שלה, נדחק קצת הצידה.

"לקחתי קצת הפסקה", היא מאשרת. "יש לי שתי בנות קטנות ואני הרבה בצילומים. צריך לבחור את המלחמות שלך, ואני רוצה להיות עם הבנות שלי. יש סדר יום שאני צריכה לשמר כדי שהבית יהיה נורמלי, אבל אני כן בן אדם שרוצה להגשים את עצמו".

היא לא מתייחסת לזה כאל "סדרי עדיפויות", אבל האופן שבו רודברג מסתכלת על הקריירה והחיים הפרטיים נתן לה את הכלים להתמודד בפעם הראשונה בחייה עם המילה המפחידה עבור מנחים בטלוויזיה - רייטינג.

מתוך "דאבל על הכסף" ( צילום: באדיבות כאן 11 )

מדד הרייטינג ב-2026 אומנם פחות מכריע לגבי מידת החשיפה של הקהל לתוכנית, בטח בפלטפורמה כמו כאן המחזיקה בנכסים דיגיטליים, אבל הוא עדיין נחשב מאוד בקרב תעשיית הטלוויזיה הישראלית. רודברג דווקא לא לחוצה במיוחד. "אני מגיעה לזה ממקום של גיל ופרופורציות", היא אומרת. "כשיש ילדים, אוטומטית הכול מתגמד. ברור שיש מצב שאגיד, 'אוי, הייתי שמחה אם יהיו עוד שתיים-שלוש נקודות', אבל אני לא אקח את זה איתי לאורך זמן".

ועדיין, אל תטעו: הפרופורציות לא הפכו אותה לפחות שאפתנית. אולי להפך. היא מדברת שוב ושוב על ביקורת עצמית ועל הרצון להמשיך להשתפר, גם אחרי קריירה ארוכה שבה נדמה שעשתה כבר כמעט הכול. "בעשור האחרון היו פרויקטים שהצליחו יותר ופחות, אבל אני מרגישה שאני נאמנה לעצמי. אני בן אדם שכל הזמן עושה ביקורת עצמית, כל הזמן מקצה שיפורים. זה המקום שאני רוצה להיות בו".

לא מוטרדת מהרייטינג. אגם רודברג ( צילום: יניב אדרי )

ואז היא מספקת גם יעד מפתיע למדי: "החלום שלי הוא להגיע למקום שכשיוצא לי פרויקט, אני כבר לא אצטרך להתראיין".

את לא אוהבת ראיונות? "בסוף כשאתה עושה טלוויזיה, העיקר הוא המוצר או האמנות. אם המוצר טוב - הריאיון אפילו יכול לקלקל. ואם המוצר לא טוב, אז הריאיון לא באמת יעזור".

פחות אוטו, יותר אופניים חשמליים

ואם כבר בחשיפה עסקינן, רודברג לשם שינוי תגלם את עצמה מול הקהל, ולא דמות כתמיד. "בסדרה אתה מספר סיפור של מישהו. יש לו חיים אחרים, התחלה, אמצע וסוף. בהנחיה של ריאליטי אתה מביא את האישיות שלך", היא אומרת, ומיד מסייגת בחיוך: "למרות שעכשיו אני אסתור את עצמי - גם בדרמה אני מביאה את עצמי. אבל אני מוצאת שבהנחיה יש משהו יותר חשוף, אולי כי זאת באמת הפעם הראשונה שלי".

החשיפה הזאת מגיעה גם דרך המשתתפים. "אתה מעורב רגשית עם אנשים. הם עוברים חוויה, נכשלים ומצליחים, ואתה רואה איפה זה שם אותם. הרבה פעמים אנשים עוברים בדברים האלה מסע. יש התמסרות לחוויה. רציתי לחוות את זה, ואני שמחה שהכוכבים הסתדרו. עכשיו מעניין אם זה יתפוס את הקהל. זו תמיד השאלה - אתה אף פעם לא יודע".

"הרבה פעמים אנשים עוברים בדברים האלה מסע, רציתי לחוות את זה". אגם רודברג ומיכאל אלוני מתוך הקמפיין לישראכארט ( צילום: אוהד רומנו )

כשאת מסיימת פרויקט את יודעת אם הוא יצליח? "הרבה פעמים כן. אבל הכן הזה הוא רק כשהסדרה מסיימת את הצילומים. אתה לא יודע כמה משתנים יש בתוך הדבר הזה - שהמוזיקה תהיה יפה ושהבימוי יהיה טוב - צריך שכל כך הרבה דברים יסתדרו. לא סתם אני אומרת בכל פעם שאני מצלמת פרויקט: הלוואי שכל הכוכבים יסתדרו. צריך כל כך הרבה אלמנטים כדי שזה ייראה לך אמין ושפשוט יסופר לך סיפור. בסדרה זה מתחיל מכתיבה טובה, ובריאליטי זה מתחיל מפורמט טוב".

מחוץ לצילומים היא מנהלת שגרה הרבה פחות זוהרת מזו שאולי מדמיינים לשחקנית במעמדה. בתל אביב היא כמעט ולא נוהגת באוטו. "מבחינתי האופניים החשמליים הם האוטו שלי וככה אני מתניידת בעיר, או ברגל עם התלת-אופן. נדיר מאוד שאני עם אוטו בתוך העיר. אני נוסעת מאוד רגוע על שבילי אופניים, ובתלת-אופן אני מעלה את הבנות".

מעניין שאת, כמי שגדלה במושב, כל כך מתחברת לתל אביב. "אני גרה בתל אביב יותר שנים ממה שגרתי בצפון. בן אדם הוא סך כל חלקיו. תל אביב זאת עיר יקרה ומסריחה שאני אוהבת מאוד-מאוד. בעיר הזאת יש קסם שאי אפשר להסביר. או שאתה מכור אליה או שלא".

"אני כל הזמן עושה ביקורת עצמית". אגם רודברג ( צילום: יניב אדרי )

זאת אומרת שאת חותמת שם קבע? "אני מאוד אוהבת את השכונה שלי, אני גם בונה פה בית".

וישנו גם התחביב שיביא אותה לגן עדן: מי שעוקב אחרי רודברג ברשתות החברתיות, שם לב לאהבה שלה לשידוכים. "זה התחיל בזה שאמרתי לחבר, 'אתה מה זה מתאים לחברה שלי' - והצלחתי. ופתאום זה הפך למן תחביב כזה. יש לי תשעה זוגות שהתחתנו", היא מספרת בגאווה, אבל מודה בעצב, "יש לי גם שני זוגות שהתגרשו".