פגוש את הכלה (Focker-In-Law)

אחרי שעשתה לעצמה שם על המסך הגדול בצמד סרטי "מרשעת", אריאנה גרנדה ממשיכה לפתח את הקריירה הקולנועית - אם כי פה מדובר על כיוון לא צפוי במיוחד, מאחר ש"פגוש את הכלה" מהווה את הסרט הרביעי בסדרת סרטי "פגוש את" שהחלה אי-שם בשנת 2000. נו, אתם יודעים: בן סטילר (תחת השם גיילורד פאקר, עדיין הבדיחה הטובה ביותר של כל הסרטים הללו) מגיע עם חברתו כדי לפגוש את הוריה, רוברט דה נירו הוא האב הרטנוני שממש לא מחבב אותו, וכיו"ב. אז כעת, יותר מרבע מאה אחרי הסרט הראשון, אנחנו בסגירת מעגל: עכשיו זהו בנו של גיילורד (סקיילר גיזונדו, "סופרמן") שמביא חברה חדשה ודעתנית - הלוא היא העלה הדקיק שמתקרא אריאנה גרנדה - ומה אתם יודעים, גיילורד שלנו לא ממש מרוצה מזה.

גם רוברט דה נירו קשישא שב פה, הפעם בתור הסבא הלא מרוצה, ויחד איתו טרי פולו ובלית' אנר שכיכבו לצד סטילר ודה נירו בסרטי הסדרה עד כה, ותוספת חדשה נוספת בדמות אוון ווילסון. על הבימוי: ג'ון המבורג, מי שהגה את סדרת סרטי "פגוש את" והשתתף בכתיבתם. עולה ב-26.11

You Can See Everything

מה עוד יש לומר על הסרט התיעודי הזה - אם אכן נכון לכנותו כך - שעושה שמות בקופות ונמצא בדרכו להפוך לאחד מסרטי התעודה המצליחים ביותר אי פעם, אם לא המצליח שבהם. ובכן: לכו לראות אותו, זה מה שנשאר לומר, כדי שגם אתם תהיו חלק מהבאזז המטורף שאופף אותו.

למי שחי תחת סלע בחודש האחרון, YCSE מתאר את מה שקורה כשהיוצר ניית'ן פילדר ("ניית'ן פור יו", "חזרה גנרלית", "הקללה") מתלווה ליזמית ההייטק שהורשעה כנוכלת, אליזבת הולמס, בימיה האחרונים בבית לפני מאסרה. אלא שגם אחרי שהולמס הולכת לקלבוש, יש סרט שצריך להמשיך, ומה עושים במצב כזה? לפילדר והבמאי השותף שלו לאנס אופנהיים הפתרונים, ובאמת שחבל לספיילר עוד משהו על חוויית הביזאר שמציע לכם הסרט הייחודי הזה. עולה ב-26.11

קלאב קיד (Club Kid)

הרבה מאוד מחמאות קצר וקוצר הסרט הזה מאז שהוקרן בבכורה בפסטיבל קאן האחרון. מדובר בדרמה קומית על אודות בליין הולל שמסרב לקחת אחריות על משהו או מישהו - עד שבפתח ביתו מתייצב ילד בן 10, בנו, שעל קיומו לא ידע. האם עתה יצליח סוף-סוף להתבגר?

ג'ורדן פירסטמן - יהודי מלונג איילנד, שחקן, קומיקאי ויוצר תוכן אינטרנטי, שפרץ בקטעים שפרסם באינסטגרם לייב במהלך תקופת הקורונה - כתב, ביים ומככב בתפקיד הראשי, והדיבור הכמעט קונצנזוסיאלי הוא שהוא עשה עבודה נהדרת תחת שלושת הכובעים הללו, ושיש סיכוי סביר ומעלה שתפגשו אותו בטקס פרסי האוסקר הבא. עולה ב-26.11

חתול תעלול (The Cat in the Hat)

אחרי "הורטון שומע מישהו" (2008), "הלורקס" (2012) ו"הגרינץ'" (2018) מגיע עיבוד אנימציה קולנועי נוסף לסיפור של ד"ר סוס, הפעם "חתול תעלול". כן, אתם בטח זוכרים שכבר היה עיבוד קולנועי לסיפור האהוב - ההוא מ-2003 בכיכובו של מייק מאיירס - אבל הוא היה מקריפ ומיותר, ובהחלט לא באנימציה. הפעם אנו מקבלים את ביל היידר, או ליתר דיוק את קולו של ביל היידר, בתור החתול השובב, ויחד איתו את קולותיהם של מאט ברי הנפלא ("מה שקורה בצללים"), קווינטה ברנסון ("אבוט אלמנטרי"), ג'יאנקרלו אספוזיטו הוותיק, אמריקה פרארה ועוד.

המבקרים בארצות הברית לא התרשמו מאוד, אבל היי, חנוכה וזה, ולילדים שלכם לא אכפת ממבקרים. על הבימוי חתומים אריקה אלסנדרו קרלוני ("קונג פו פנדה 3") ואריקה ריוויניוחה (שהייתה מועמדת לאוסקר על התסריט של "בוראט 2"!). עולה ב-3.12

אני רוקי (I Play Rocky)

בתחילת שנות ה-70 היה סילבסטר סטאלון שחקן כושל שכתב תסריט על מתאגרף כושל, שמקבל הזדמנות להילחם על אליפות העולם. האולפנים, מעשה נס, רצו את הסרט – אבל לא הסכימו שסליי יגלם את כוכב הסרט, רוקי בלבואה. אלא שסטאלון ידע שזוהי ההזדמנות שלו, נעמד על רגליו האחוריות מול כוחות חזקים ממנו בהרבה - ואת ההמשך, שכלל אוסקר לתסריט הטוב ביותר וקריירה ענקית שנמשכת עד היום, כולכם מכירים.

הסרט מספר את הסיפור הזה, ובמהלך החודשים האחרונים, כשהוא נשען על ביקורות אוהדות וימבה מחמאות לשחקן שמגלם בכישרון את סטאלון, אנתוני איפוליטו שמו (חפשו ריאיון אצלנו ב-ynet במועד יציאת הסרט פה), נבנה סביבו באזז מרשים. ביים פיטר פארלי, שיחד עם אחיו ביים קלאסיקות קומיות כמו "טיפשים בלי הפסקה" ו"משתגעים על מרי", וב-2018 זכה באוסקר על "הספר הירוק" שכתב וביים. עולה ב-3.12

הקס: עולם מכושף (Hexed)

עוד סרט אנימציה שמגיע בול לחנוכה, ל"הקס: עולם מכושף" יש את הערך הנלווה לכך שהוא נוצר באולפני דיסני אנימציה - עם כל המנגנון השיווקי האדיר שעומד לרשות התאגיד של העכבר, מה שאמור לעזור לסרט שדווקא נראה כסובל מעט מסיפור גנרי אודות נערה דחויה שמגלה שהיא מכשפה ומוצאת את הדרך לעולם של מכשפות כמותה, וכמובן, גם לביטחון עצמי, העצמה וכו'.

האנימציה, כמובן, נראית מרשימה עד מאוד, ורק נותר לראות אם הסרט ילך בדרכן של נפילות כמו "עולם מוזר" ו"המשאלה", או שמא יעשה קופה, יכבוש את לב המבקרים וישמח את בעלי המניות. בדיבוב תמצאו את היילי סטיינפלד, ראשידה ג'ונס, וולטון גוגינס, סטיבן פריי, הנרי ווינקלר, ברט גלמן ועוד. עולה ב-3.12

חולית: חלק 3 (Dune: Part Three)

החלק השלישי המצופה בסאגת המד"ב ההו-כה-אסתטית של דני וילנב, על פי ספריו האיקוניים של פרנק הרברט, ימצא את עצמו מול תחרות ערה בקופות, לכשיעלה – מאחר שדיסני הציבה מולו את "הנוקמים" החדש, ועוד נגיע לזה. אולי יש לנו פה אירוע מסוגו של ברבינהיימר? כיצד נכנה אותו? הנוקמילית? חולידום? בכל מקרה, הפעם הסרט - שאמור לחתום טרילוגיה אבל אם יצליח, תהיו בטוחים שתראו עוד - מבוסס על "משיח חולית", השני בסדרה של הרברט.

הסיפור מתחיל 17 שנה אחרי האירועים המתוארים ב"חולית חלק 2", בנקודת זמן שבה פול אטראידיס (טימות'י שאלאמה) כבר ניצב בראש קיסרות חובקת-גלקסיה, ומנהל כבר יותר מעשור וחצי ג'יהאד גלקטי מדמם נגד אויביו. אלא שחלק מהאויבים הללו קרובים ממה שחשב, ובין ניהול האימפריה ושלל מזימות התנקשות בחייו, הוא גם נדרש להתמודד עם המורשת שלו עצמו כדמות משיחית שהובילה שפיכות דמים בקנה מידה בלתי-נתפס. נו, שוין, כבד הוא הכתר. לצד שאלאמה חוזרים זנדאיה, פלורנס פיו, ג'וש ברולין, רבקה פרגוסון העוכר חאווייר ברדם וג'ייסון מומואה (כן, דמותו של דנקן איידהו מתה, אבל גם לזה יש פיתרון), ומצטרפים רוברט פטינסון ואניה טיילור-ג'וי. שיהיה לנו בהצלחה. עולה ב-17.12

הנוקמים: עלייתו של ד"ר דום (Avengers: Doomsday)

הנה זה, הגענו לחלק השני של אירוע "חולידום" (החלטנו סופית שזהו השם). הסרט החדש של מארוול, שלא מוגזם לקבוע כי בו תלוי עתיד ה-MCU, היקום הקולנועי של מארוול. ומדוע מדובר באירוע כה דרמטי? ובכן, בשנים האחרונות ה-MCU מדשדש על המסך הגדול וגם על זה הקטן. לבד מ"ספיידרמן: יום חדש" (שמארוול הפיקה יחד עם סוני, ולפיכך לא נהנתה בלעדית מהמיליארדים שעשה) ו"וולברין & דדפול", הפרויקטים של מארוול, מ"ארבעת המופלאים: צעדים ראשונים" הקולנועי ועד ל"וויז'ן-קווסט" הטלוויזיוני, הסתבכו ברחבי המוליטיוורס ופשוט לא השאירו חותם, כשחלקם אף ספגו סטירות-לחי מצלצלות מהמבקרים והקהל. דומה כי חלפו הימים שבהם סרט חדש של מארוול הוא להיט מובטח ולפעמים אף תופעת תרבות של ממש - ובדיוק את זה בא לתקן "הנוקמים" החדש והמפלצתי הזה, ששוב מאחד את שלל כוכבי ה-MCU הוותיקים, ואף מקים מהמתים אחד מהם (סטיב רוג'רס/קפטן אמריקה, בגילומו של כריס אוונס), ומעניק תפקיד חדש לאחד נוסף (רוברט דאוני ג'וניור, שהשאיר את גופת איירון מן באדמה ומגלם פה את הנבל, ד"ר ויקטור פון דום).

אבל השוס האמיתי של "עלייתו של ד"ר דום" הוא בצירופם המיוחל של גיבורי אקס-מן לחבילה המורחבת, וככל הנראה אף פרידה מרגשת מפרופסור X, הלוא הוא פטריק סטיוארט המנוח. אז מה אתם אומרים? הסרט יזרים דם חדש בעורקי המותג המתקשה, או שמא מדובר בבזבוז מיותר של כ-400 מיליון דולר, פלוס מינוס, שעלה הפרויקט העצום הזה? נחיה ונראה. עולה ב-17.12

אנגרי בירדס: הסרט 3 (The Angry Birds Movie 3)

תוספת חדשה לסדרת סרטים לא מוערכת מספיק. כן, צמד סרטי "אנגרי בירדס" - שהפציעו ב-2016 ו-2019 - היו ממתקי-אנימציה משובבים ועתירי-אנרגיה, אפילו מבריקים פה ושם, שאומנם זכו להצלחה לא רעה בבתי הקולנוע אבל לפחות לדעת כותב שורות אלו, לא להצלחה שמגיע להם.

והנה בא החלק השלישי בעלילות הציפור העצבנית רד (ג'ייסון סודייקיס) וחבריו, כשהפעם רד, ששוב נדרש להציל את העולם, הוא כבר אב לשלושה - מה שבהחלט יכול לתרום דבר או שניים לאנרגיה השלילית שמלווה אותו. מניסיון. עולה ב-24.12

ג'ומנג'י: הבריחה הגדולה (Jumanji: Open World)

אחרי צמד סרטי "ג'ומנג'י" המצליחים - שצברו יחד כ-1.765 מיליארד דולר בבתי הקולנוע - היה ברור שיגיע שלישי. והנה הוא בא, יחד עם הקאסט הקבוע של דוויין ג'ונסון, קווין הארט, ג'ק בלאק, קארן גילן וניק ג'ונאס, כשהפעם מצטרפים גם אקוופינה ודני דה ויטו, בין היתר.

ומה הסיפור, שאלתם? ובכן, כאילו שזה באמת משנה: הפעם המשחק יוצא מקונסולת משחקי הווידאו ומשתלט על העולם האמיתי. יצורי הג'ונגל פולשים לעיר, בעוד שגיבורי הסרט נאלצים להיכנס שוב למשחק - אלא שהפעם, גם זהותם של השחקנים שמאכלסים את האווטארים משתנה. יהיה משעשע ועתיר אפקטים, נו, מה חשבתם. עולה ב-30.12

אבודים בבולטימור (The Baltimorons)

הקומדיה הרומנטית המשעשעת הזו, בבימויו של ג'יי דופלאס העסוק (שכיכב לפני רגע ב"אין כמו אמא" האימתי, ועוד רגע תראו אותו גם ב"אני רוקי"), עוקבת אחר שני אנשים לא מרוצים בעליל שמוצאים עצמם יחד במהלך ערב חג המולד.