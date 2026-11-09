הקומיקאי והשחקן הבריטי מייקל פיילין, מחברי חבורת מונטי פייתון, עדיין אינו מסוגל ללכת ללא עזרת הליכון, כחודש לאחר שנפצע בתאונה בביתו. פיילין בן ה-83 פרסם אתמול (ראשון) תמונה שלו לצד ההליכון, ועדכן את עוקביו כי החלמתו מהפציעה נמשכת.

גלריה התמונה שפרסם מייקל פיילין ( צילום: אינסטגרם )

"עבר בדיוק חודש מאז שהתרסקתי על רצפת חדר האמבטיה שלי", כתב פיילין בפוסט שפרסם, "כשחזרתי מהשתנה בשעה 3:30 לפנות בוקר. אני עדיין לא יכול ללכת בלי הליכון. הצחוק כולו על חשבוני".

בהמשך התייחס בהומור לאחד המוטיבים המוכרים במערכוני מונטי פייתון, שבהם חברי החבורה נהגו לגלם דמויות של קשישים המתקשים ללכת. "הליכונים שימשו אותנו במונטי פייתון כשרצינו לשחק אנשים מבוגרים שנעים באיטיות. עכשיו אני אדם מבוגר באמת, שנאלץ לנוע לאט מאוד, אחרי ששברתי שלוש צלעות ואת האגן", כתב. "עצמות זקוקות לזמן כדי להחלים, ואני כנראה נידון לגלם את דמות הפייתון הזאת עוד כמה שבועות".

פיילין הוסיף כי הוא מצטער במיוחד על כך שלא הצליח להשלים את סיבוב ההופעות שתכנן לקידום ספרו החדש, Michael Palin in the Philippines, ועל האכזבה שנגרמה למי שכבר רכשו כרטיסים. "אני מבטיח שלא אלך שוב לשירותים לעולם", התבדח, והוסיף כי ינסה למצוא מועדי הופעות חלופיים בשנה הבאה. בינתיים, סיפר, הוא מתכוון להקדיש את זמנו לקריאת ספרים ולצפייה בסדרות טלוויזיה.

התאונה התרחשה בתחילת אוקטובר, כשפיילין החליק בחדר האמבטיה בביתו, שבו הוא מתגורר כבר 58 שנים, ונפל בעוצמה על צדו השמאלי. בעקבות הנפילה הוא סבל משלוש צלעות שבורות ומשבר באגן, שאותו תיאר תחילה כשבר קל. בשל הפציעות נאלץ לבטל את סיבוב ההופעות ברחבי בריטניה שתוכנן לקידום ספרו, וכן אירועים ציבוריים נוספים שתוכננו לחודשים שלאחר מכן.

בהודעה שפרסם אז התנצל בפני רוכשי הכרטיסים והודה לצוות שירותי הבריאות הבריטי על הטיפול שקיבל. "זו הייתה נפילה קומית, בלי קהל שיצפה בה", כתב אז.

מייקל פיילין במערכון של מונטי פייתון ( צילום: GettyImages )