לא בכל יום הופכים שני במאי קולנוע למוקד עניין כמעט כמו הכוכבים הגדולים שעל המסך. במקרה של " לראות את הכל " (You Can See Everything), נייתן פילדר ולאנס אופנהיים זוכים לתשומת לב לא פחותה מזו שלה זוכות הדמויות שתיעדו: אליזבת הולמס, מייסדת חברת הביוטק תראנוס ש הורשעה בהונאת משקיעים , ובן זוגה בילי אוונס.

גלריה נייתן פילדר ולאנס אופנהיים ( צילום: Chris DELMAS / AFP )

נכחתי בכמה הקרנות, ארוחות צהריים ומפגשים אישיים עם השניים בשבועות האחרונים, ובכל פעם חזרה על עצמה אותה סצנה: בתוך שניות התגבשה סביבם כוורת אנושית של עיתונאים ואנשי תעשייה שהמטירו עליהם שאלות וסירבו להרפות מהם, עד שהיחצנים הגיעו וחילצו אותם משם, רק כדי להעביר אותם לקבוצת העיתונאים בשולחן הסמוך שכבר המתינה להם עם אותן שאלות (זהירות: ספוילרים כבדים לפניכם מעתה והלאה) - איך נולד הסרט? מה הם חשבו על אליזבת הולמס? למה בילי אוונס התעקש להצטלם בעירום מלא? ולמה לעזאזל הם הסכימו בכלל להצטלם לסרט המציצני הזה? מה, אין להם מספיק בעיות בחיים?

הכניסו אותם לביתם. אליזבת הולמס ובילי אוונס ( צילום: AP Photo/Jeff Chiu )

פילדר ואופנהיים כבר מורגלים במפגשים האלו. בכל זאת, זה חלק מהמקצוע והם עושים זאת בסבלנות שנראה שעומדת להתפוצץ רק כשהעיתונאים מבקשים מנייתן להצטלם איתם כאחרוני המעריצים. בחוסר התלהבות בולט, שהוא לא מתאמץ להסתיר, הוא נעמד לצידם, שולח מבט אומלל אל המצלמה ומשלים עם מעמדו החדש כסלב.

פילדר, יוצר מוערך בתחום, חתום כבר על כמה מסדרות הטלוויזיה המקוריות והמדוברות ביותר של התקופה, בהן " חזרה גנרלית ", " נייתן בשבילך " ו" הקללה " אבל נדמה שהסרט הזה העלה את מעמדו בהוליווד מדרגה נוספת. "לראות את הכל", שאורכו כשלוש שעות, צולם ברובו ב-2023, בשבועות שקדמו לכניסתה של הולמס לכלא, לאחר שנידונה ל-11 שנות מאסר ושלושה חודשים בגין הונאת משקיעים. פילדר ואופנהיים קיבלו גישה יוצאת דופן לביתה של הולמס בקליפורניה - שם תיעדו את חיי היומיום שלה לצד אוונס ושני ילדיהם הקטנים. דרך השיחות שמנהלים בני הזוג עם יוצרי הסרט, מנסים האחרונים להבין כיצד השניים תופסים את הפרשה ומה הם מבקשים להשיג באמצעות החשיפה.

"לראות את הכל" – טריילר ( צילום: באדיבות פורום פילם )

עם הכנסות של יותר מ-100 מיליון דולר ברחבי העולם - תקציב ההפקה היה שבעה מיליון דולר - "לראות את הכל" הפך להצלחה מסחרית יוצאת דופן בז'אנר הדוקומנטרי. הוא אף נחשב לסרט התיעודי השני המכניס ביותר בצפון אמריקה, שאינו סרט מוזיקלי, אחרי "פרנהייט 9/11" של מייקל מור. מאז יצא הסרט לאקרנים בארצות הברית ב-16 בנובמבר, הוא זוכה לבאזז יוצא דופן בקרב מבקרי הקולנוע וחברי האקדמיה, ומסתמן כאחד המתמודדים הבולטים במרוץ לאוסקר. לא מן הנמנע שהוא עוד יאסוף שורה של מועמדויות ויקטוף כמה פרסים משמעותיים.

דייט במועדון הקסמים

הפרויקט התחיל כמעט במקרה. אופנהיים (30) היה קולנוען יהודי צעיר שביים ב-2020 סרט דוקומנטרי בשם Some Kind of Heaven שהציץ לחייהם של תושבי קהילת גימלאים בפלורידה. הוא שמע שנייתן פילדר - אותו העריץ - צפה בסרט והחליט לפנות אליו, והשניים הפכו לחברים טובים. יום אחד ב-2023, כשאופנהיים הגיע לביקור בלוס אנג'לס, פילדר הזמין אותו למג'יק קאסל, מועדון קסמים אקסלוסיבי בעיר שבו מתקיימים מופעי קסמים ואשליות. פילדר, שנולד למשפחה יהודית בקנדה, הוא חובב קסמים מושבע ונהג להופיע בצעירותו כקוסם בימי הולדת ובר מצוות.

מתרגל למעמד החדש כסלב. נייתן פילדר ( צילום: Monica Schipper/Getty Images )

"אני חבר מועדון שם", סיפר פילדר בריאיון ל-ynet. "נכנסנו לאחד החדרים שם הופיע מנטליסט, והוא ביקש מהקהל להגיד לו שם של סלב. מישהו אמר 'אליזבת הולמס' ולאנס אמר לי אחר כך, 'זה מעניין שאמרו את השם שלה, כי בדיוק חשבתי עליה. שמעתי שהיא פנתה ל-A24 (חברת ההפקה וההפצה האמריקנית, א"א) והציעה להם לצלם סרט דוקומנטרי עליה. אולי כדאי לנו לעשות את זה?'".

בתחילה, מודה פילדר, הוא לא ממש התלהב מהרעיון ליצור סרט דוקומנטרי נוסף על הולמס. מבחינתו, הסיפור שלה כבר סופר מכל כיוון אפשרי. "קראתי את הספר עליה, 'דם רע', של העיתונאי ג'ון קאריירו והיייתי מרותק, אבל לא ראיתי מה עוד אפשר לחדש בסיפור. היינו סקרנים למה היא רוצה לדבר עכשיו, אז למחרת היום התקשרתי ל-A24 וביקשתי להיפגש איתה".

נייתן, איך הייתה ההתרשמות הראשונה שלך ממנה? "חשבתי שהיא תהיה אדם מאוד שתלטן, פחות או יותר, על סמך מה שקראתי עליה, ואולי גם חשדנית או מסוגרת. אבל היא הייתה בדיוק ההפך. היא הייתה מקסימה, מסבירת פנים, נותנת אמון ונורמלית. היו רגעים שבהם היא נראתה כל כך כנה ואמיתית, שמצאתי את עצמי מגיב אליה באופן טבעי ואז הייתי חושב, 'לא, היא שקרנית, אני לא יכול לבטוח בה'. זה היה תרגיל מנטלי מוזר, לנסות להבין איך להתייחס לאדם שמולך כשאתה יודע כל כך הרבה דברים אחרים עליו".

"חשבתי שהיא תהיה אדם מאוד שתלטן". מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

קראתי בריאיון איתך שאמרת לה מיד שאתה מאמין לכל מה שקראת עליה. איך היא הגיבה? שינית את דעתך מאז? "היא הייתה בסדר עם זה, זה לא הפחיד אותה. היו רגעים שבאמת שיניתי את נקודת המבט שלי לגביה, כמו כשהיא אמרה שמעולם לא שיקרה בחייה. אני חושב שזה שינה לחלוטין את האופן שבו לאנס ואני הבנו את הסיפור הזה ומי היא. האמת שמעולם לא הייתי יותר מבולבל כל כך מאדם כמו שהייתי לגביה".

הצלחת להבין למה היא הסכימה לתת דווקא לכם לתעד אותה? "אני לא יודע. חשבתי על זה וניסיתי להבין, אבל לא ממש הצלחתי. לא הייתי רוצה להיות אותי ברגעי החופש האחרונים שלי".

תיכננת להיות חלק מהסרט מלכתחילה? או שזה פשוט קרה במהלך הצילומים? "כשהתחלנו לצלם הייתי למעשה נחוש שלא להופיע מול המצלמה, אבל אז אליזבת ובילי פנו אליי במהלך הצילומים, שאלו אותי שאלות, שיתפו אותי בשיחות ואז הצלמים התחילו להפנות את המצלמה אליי. בסרט כזה, שבו אתה מנסה להעריך כנות ואמינות דרך הבעות הפנים של אנשים, התגובה שלהם עוד לפני שהם עונים חשובה מאוד".

"כשהתחלנו לצלם הייתי נחוש שלא להופיע מול המצלמה". פילדר עם אליזבת הולמס, מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

אופנהיים: "כבר מהיום הראשון הם שאלו אותו שאלות, למרות שהוא עמד מאחורי המצלמה. זה היה מעניין, כי הרגשנו שהם רוצים להבין מה נייתן חושב על המצב שלהם ועל כל מה שמתרחש. החלטנו שזה רעיון טוב שנייתן יופיע מול המצלמה כי הרגשנו שאנחנו צריכים מישהו שיהיה נוכח בבית ויוכל להעמיד סימני שאלה מול חלק מהדברים שאנחנו רואים".

הסוד שנשמר הרחק מעין הפפראצי

הפגישה הראשונה עם הולמס ואוונס התקיימה ימים ספורים לאחר שאופנהיים העלה בפני פילדר את הרעיון. האחרון הגיע לפגישה כאמור מתוך סקרנות אישית, בלי לדעת אם ייצא לו בכלל סרט. גם את A24 הוא הכין לאפשרות הזאת: הוא ואופנהיים ביקשו לקבל מימון ולצלם את בני הזוג, בלי להתחייב לתוצאה כלשהי. באולפן הסכימו, והבהירו להם שלא יצטרכו לספק סרט אם לא יתפתח שם סיפור.

כעבור כשבוע וחצי הם כבר התייצבו בביתם השכור של בני הזוג בדל מאר, עיירת חוף מצפון לסן דייגו, והחלו לצלם. בתחילה השתמשו במצלמה אחת, אך מהר מאוד הבינו שזה לא מספיק ועברו לצלם עם שלוש מצלמות. בכל זאת, מדובר בזוג שחי בבית עם ילדים, והמצלמה התקשתה לעקוב אחר המתרחש בלי לפספס רגעים חשובים. תהליך הצילום התפתח בהדרגה, בהתאם למה שהתרחש בבית ולשיחות שקיימו ביניהם על הדרך שבה הם רוצים לתעד את בני הזוג. הפרויקט נשמר בסוד, בין היתר משום שהפפראצי החלו להקיף את המקום, והיוצרים לא רצו שהצילומים יהפכו בעצמם לסיפור תקשורתי.

אוונס והולמס עם בנם, מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

במשך כשלוש שנים כמעט איש לא ידע על קיומו של הסרט. הסוד נחשף רק עם פרסום הטריילר המוזר, שבו נראו הולמס ופילדר יושבים זה מול זו על הספה, קרוב-קרוב ומנהלים שיחה אינטימית. הסצנה הזאת הפכה מיד למערכונים היסטרים ברשתות החברתיות.

"אין לי שום דבר להסתיר ממך, כמובן שאני לא מטעה אותך. אני מתנהלת מולך כבן אדם. למה שאטעה אותך?", אמרה הולמס בעיניים פעורות לרווחה.

נתן השיב: "טוב, בסדר, שיחה טובה", כשהוא נועץ בה מבט ארוך וחוקר. "את אמיתית עכשיו?".

"אני תמיד אמיתית", ענתה אליזבת, משתדלת לא למצמץ.

"את אמיתית עכשיו?". הולמס ופילדר, מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

הבנתם בכלל מה הם רצו מכם? להוכיח שאליזבת לא אשמה? אופנהיים: "שנינו נכנסנו לפרויקט הזה עם מידה בריאה של ספקנות. שנינו קראנו עליה הרבה ונחשפנו לסיקור התקשורתי הנרחב בעניינה. כשהגענו לשם, ציפינו שהם יציגו בפנינו מעין כתב הגנה, גרסה לחפותם. 'הנה הסיבה שאשתי חפה מפשע, והנה הסיבה שגם אני חף מפשע'. אבל זה לא מה שקיבלנו מהם. במקום, בילי התחיל לדבר על חדר הכושר, שאל אם נרצה לצלם אותו שם ואפילו הציע שנצלם אותו במקלחת. כאילו, למה? הרי זה סרט עליה, או לפחות אמור להיות עליה. למה אנחנו צריכים לראות אותו במקלחת, איך זה קשור?".

אפרופו סצנת המקלחת, ראיתם את הראיון של בילי שבו אמר שלא חשב שיראו אותו עירום או חשב שתטשטשו אותו, ושביקש מכם לחתוך את הקטע הזה? אופנהיים: "לא ראיתי, אבל זה היה לחלוטין הרעיון של בילי שנצלם אותו. בדרך חזרה הביתה מחדר הכושר, אמרתי לו שניתן לו זמן להתקלח ואז נמשיך. הוא שאל, 'אתם רוצים לצלם אותי?'. הצעתי לו לצלם אותו בצורה שלא תחשוף את איבר המין שלו, אבל הוא אמר שלא אכפת לו שנצלם אותו עירום. אולי הוא התלהב מכך שאנשים יוכלו לראות הכול, להציג שהיתה לנו גישה מלאה אליו, אין לי מושג".

"נכנסנו לפרויקט הזה עם מידה בריאה של ספקנות". לאנס אופנהיים ( צילום: AP ,Scott A Garfitt )

פילדר: "לפעמים, עוד לפני שהתחלנו לצלם באותו יום, הם היו אומרים לנו: 'אוקיי, אז זה מה שאנחנו עושים היום'. למשל, 'אני הולך לצאת לריצה', או, 'אני הולך לחדר הכושר'. בשלב מסוים התחלנו לשאול את עצמנו למה הם רוצים שנצלם דווקא את הדברים האלה. הבעיה הייתה שהשיחות האלה התרחשו לפני שהמצלמות פעלו, ולכן לא תיעדנו אותן".

אופנהיים: "היה רגע שבו נייתן עמד מאחורי הדלת, ובילי שאל אותו: 'מה אתה חושב, נייתן? אולי האדם הזה יוכל לעזור לנו לספר את הסיפור שלנו?'. נראה היה שהוא כמעט מנסה לגרום לו להסכים איתו ולומר: 'כן, אנחנו רוצים לדבר עם אותו סטודנט למשפטים שאתם נמצאים איתו בקשר'. היו הרבה רגעים כאלו".

ההבנה הזאת הובילה לשינוי באופן העבודה. פילדר ואופנהיים החליטו להכניס את המצלמות לבית עוד לפני שהולמס ואוונס קמו בבוקר, כדי לתעד גם את השיחות הראשונות שלהם ואת התוכניות שהציגו ליום הצילומים, כך שהצופים יוכלו להבין לא רק מה צולם - אלא גם מי יזם את הצילום ומדוע. "רצינו שהצופים יוכלו להבין שלא מדובר רק ביוצרי הסרט שמחליטים מה לצלם, אלא שגם הם עצמם רוצים להראות לנו דברים", אמר פילדר.

כותרת ביניים?

אחרי 35 ימי צילומים בביתם של הולמס ואוונס, בהם פילדר ואופנהיים צילמו לפעמים 17 שעות ביום - הולמס נכנסה לכלא, והצילומים נפסקו. בינתיים הם המתינו לראות מה יעלה בגורל התוכניות העסקיות של אוונס, שעליהן סיפר להם במהלך הצילומים. כשנפגשו איתו שוב, גילו אדם שונה, אבא יחידני לשתי ילדות קטנות, והמפגש עורר אצלם שאלות חדשות.

השניים סיפרו שהבינו שהם זקוקים לדרך לחזור גם לרגעים החשובים שהתרחשו מול עיניהם, אך לא תועדו במצלמות. היו רגעים שהם הצטערו שלא תיעדו בזמן אמת. כמו למשל הפגישה העסקית עם אוונס, אז ביקש לקבל אחוזים מהכנסות הסרט והמפגש הראשון של פילדר עם הולמס.

השיחות שהתקיימו קיבלו פתאום משמעות חדשה. בילי אוונס ואליזבת הולמס ( צילום: Philip Pacheco, Getty Images )

הפתרון שעליו חשבו היה שחזור סצנות. הם הבינו שהשחזורים עשויים לספק מענה לכמה מהשאלות שהטרידו אותם. ככל שהעמיקו להתבונן בדינמיקה בין הולמס לאוונס ובמערכת היחסים שלהם, החלו להבחין בפערים בין הדברים שהולמס סיפרה לבין הדברים שאוונס אמר. גם שיחות שהתקיימו עוד לפני שהמצלמות החלו לפעול קיבלו פתאום משמעות חדשה. השחזורים אפשרו להם להחזיר אל הסיפור את אותם רגעים חסרים, ולתת לצופים את ההקשר שהיה בידיהם.

כך גם הם הגיעו לשחקנית אמנדה סייפריד שגילמה בהצלחה את אליזבת הולמס במיני -סדרה "עלייתה ונפילתה של אליזבת הולמס" ( The Dropout, במקור) והציעו לה לשוב לנעליה.

מה קרה בפגישה הראשונה עם אמנדה? אופנהיים: "הפגישה הראשונה שלנו איתה היא גם זו שמופיעה בסרט. זו הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו איתה פנים אל פנים. היא הכניסה אותנו לדירה שלה, והיה מעניין לראות שהיא נתנה בנו אמון מוחלט כמעט כמו שאליזבת נתנה בנו אמון, אף שלא הייתה לה שום סיבה מיוחדת לבטוח בנו. הסוכנת שלה, עורכי הדין שלה ואפילו האנשים הקרובים אליה לא ידעו על הפגישה הזאת. היא פשוט הסכימה שנגיע אליה הביתה ונצלם".

אופנהיים סיפר כי במהלך הפגישה הם הקרינו לסייפריד את מה שצילמו עד אז. סייפריד אמרה להם שאין לה שום עניין לגלם שוב את אליזבת, אבל כמעט מיד התחילה לחקות אותה. התגובה הזאת ריתקה את השניים. לדברי אופנהיים, סייפריד נראתה כאילו הסיפור של הולמס עדיין רודף אותה, והסרט עורר בה רצון למצוא דרך לחזור אליו.

נראתה כאילו הסיפור עדיין רודף אותה. אמנדה סייפריד, מתוך "עלייתה ונפילתה של אליזבת הולמס" ( צילום: יחסי ציבור )

העבודה עם סייפריד התפתחה לכדי מסע חדש בתוך הסרט. לאנס סיפר שלעיתים היא ביקשה מהם הכוונה לפני יום צילום, אבל הם התעקשו שגם השיחות האלה יתועדו. הם רצו שהצופים יראו לא רק את השחזור עצמו, אלא גם את הפעם הראשונה שבה סייפריד נחשפת לתסריט ודנה איתם במה שעומדים לצלם.

איך שמרתם על האותנטיות בשחזורים, כשמדובר באירועים שכבר התרחשו ושאתם עצמכם הייתם עדים להם? פילדר: "בהתחלה חששנו מהרעיון של שחזורים. חשבנו עליהם בעיקר כדרך להעביר מידע על דברים שקרו קודם, על סמך ההערות והרישומים שלנו. אבל בסצנה האחרונה אמנדה הביאה איתה כל כך הרבה לדמות. אני הרי הייתי שם וראיתי את כל הדברים במו עיניי, ולכן יכולתי לזהות מה לא מדויק ולכוון את המשחק שלה. הרגשתי שהצלחנו להתקרב ככל האפשר למה שבאמת ראיתי בעצמי".

באוגוסט 2027 צפויה אליזבת הולמס לעבור ל-Halfway House, מתקן מעבר שבו אסירים יכולים לצאת לעבוד או להשתתף בפעילויות מאושרות במהלך היום, ולשוב ללון במקום. בפברואר 2030 היא צפויה להשתחרר מהמשמורת הפדרלית, לאחר שתרצה בפועל כשבע שנים מתוך 11 שנים ושלושה חודשים שנגזרו עליה במקור.

מיצו את הסיפור. אליזבת הולמס ( צילום: AP, Jeff Chiu )

אתם מופתעים מכך שכבר בשנה הבאה היא תעזוב את הכלא? לאנס: "היא לא בדיוק משתחררת, זה עדיין כלא, ולא ידעתי שזה עומד לקרות עד שקראתי על כך".