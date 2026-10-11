בפברואר 2025, הבמאי והדי.ג'יי הישראלי אריאל ורומן הפועל בהוליווד נסע לתקלט בלאס וגאס. בדרך לבירת ההימורים והחטאים, הוא שמע באוזניות מסיבת עיתונאים משותפת של דונלד טראמפ ובנימין נתניהו בבית הלבן על עתידה של רצועת עזה. "טראמפ אמר אז: 'אבנה בעזה בתי קזינו ומלונות, אצור מקומות עבודה. זה הולך להיות כמו וגאס! יהיו מלא משרות!'. השיחה ביניהם הייתה הזויה ומגוחכת", שחזר ורומן בריאיון שערכתי איתו במהלך ביקור מולדת שהוא ערך לאחרונה. "כשהגעתי לווגאס פתאום ראיתי מהחלון את הסטריפ, אז התקשרתי לסולו אביטל, השותף שלי ב-EYEMIX, החברה שלנו, ואמרתי לו: 'תקשיב, אני לא יודע אם אני בעזה (העתידית כמובן, א"ק) או שאני בווגאס'. החלטנו לעשות סרטון סאטירי על הנושא באמצעות AI".

גלריה אריאל ורומן ( צילום: Victor Boyko/Getty Images for Fiuggi for One Drop )

בלילה, אחרי שוורומן שב מהמסיבה בה תקלט, הוא החל להתכתב עם אביטל ולהחליף רעיונות וסרטונים על עזה בגרסת וגאס/עזה/טראמפ. "סולו שלח לי סרטון ואני שיניתי קצת והחזרתי לו, וכך הלאה, עד שהיינו מרוצים".

בתוצאה הסופית תמצאו את רצועת עזה, שכוללת מלון מפואר על שמו של טראמפ, רקדניות בטן עם זקן וכסף מתעופף באוויר. "בבוקר שלחתי את הסרטון לכמה חברים, ובהם לורנס בנדר (המפיק היהודי שעבד עם קוונטין טרנטינו והיה מעורב בהפקת הסדרה "אור אדום" על 7 באוקטובר. א"ק). לורנס כתב לי: 'אריאל, זה נורא!'. אז עניתי לו: 'לורנס, זו בדיחה!'. שלחתי את הסרטון לעוד כמה אנשים, חלק צחקו, חלק אמרו לי, 'עזוב, מה אתה עכשיו נכנס לפוליטיקה?'".

בהתחלה ורומן העלה את סרטון לסטורי באינסטגרם, ו"אז, אחרי עשר דקות, אמרתי: 'טוב אני מוריד וגונז אותו'. זה היה ב-4 בפברואר. ב-22 בפברואר אני יושב בבית שלי בלוס אנג'לס. בדיוק בא אליי חבר לבקר והוא שם את הטלפון על השולחן. במהלך הביקור, החבר לחץ באינסטינקטיביות על פוש שהכריז: 'דונלד טראמפ העלה סרטון'. ופתאום אני רואה שמדובר בווידאו שלנו. שאלתי את החבר: 'איך יש לך את הסרטון הזה?'. והוא אמר שטראמפ העלה. חשבתי שהוא עובד עליי.

"אז נכנסתי לרשת החברתית של טראמפ ואמרתי: 'נשיא ארה"ב, בפעם הראשונה בהיסטוריה, עשה פוסט של וידאו AI - וזה הווידאו שלנו. אין דבר יותר גדול מזה. זה סטייטמנט!'. טראמפ לא כתב בסוף הפוסט: 'חה חה חה' ולא הוסיף אימוג'י או כתב 'החבר'ה האלה הזויים' או 'מה דעתכם?'. כלום! פוסט נקי של נשיא ארה"ב, בלי מילה אחת שמופנית אליו. מה שנקרא, אפס קונטקסט'".

ורומן בן ה-53, שעבד במהלך הקריירה שלו עם בכירי הכוכבים והכוכבות - מקווין קוסטנר וגארי אולדמן ועד גל גדות וראיין ריינולדס - מצא את עצמו לפתע בלב סערה תקשורתית. "בהתחלה לא הבנתי את גודל העניין. שלוש שעות אחרי שראיתי את הפוסט של טראמפ לראשונה, הוא כבר קיבל 10 מיליון צפיות. אחרי איזה שבועיים הוא קיבל 800 מיליון צפיות. אין ערוץ טלוויזיה בעולם שלא דיבר עליו".

הותקפת על רקע פוליטי? "חבל על הזמן. זה גרם לי נזק. פתאום התחלתי לחוות קינסול (תרבות הביטול, א"ק) בהוליווד. אנשים טענו שאני עובד עבור טראמפ - זה מה שגרם לי לבעיה. הרגשתי את זה בעיקר בנטפליקס - הייתי שם בן בית ופתאום הם לא רצו להיפגש איתי. חששתי שהסרטון יגרום לנו נזק מטורף. יום אחד הסעתי את הבת שלי לבית ספר למוזיקה, וכשהורדתי אותה ראיתי את המנהלת לשעבר, שתמיד הייתה קופצת עליי בשמחה. הפעם היא אמרה: 'אתה עשית את זה?'. שאלתי: 'עשיתי מה?' והיא ענתה: 'אתה עשית את הסרטון של טראמפ?'. השבתי בחיוב. היא רצה לאוטו וברחה. אז הבנתי סופית שיש לי בעיה, וזה לא סתם צחוקים. יצאנו לעיתונות כדי להסביר. ראיינו אותנו ב'ניו יורק טיימס', 'ניו יורקר', ב-NBC וב-CNN. כסף לא עשיתי מכל הסיפור. לא ראיתי דולר. אבל החלטתי לנצל אותו לקידום החברה שלנו".

"אין ערוץ טלוויזיה בעולם שלא דיבר על הסרטון". דונלד טראמפ ( צילום: AP/Piroschka Van De Wouw )

מה עשית בנידון? "הבנתי שיש עניין בתוכן AI. הסרטון שלנו היה הווידאו הוויראלי הראשון בעולם שנעשה בידי AI. היו כמה סרטונים שהסתובבו לפני, אבל הווידאו שלנו גרם לטרנד מטורף של פוסטים ושל אנשים שהתחילו לחקות אותו. ברמה עולמית - הרבה אנשים ראו AI בפעם הראשונה דרך ה'טראמפ עזה' שלנו.

"הבנתי שאני צריך לקחת את החברה שלנו ולא לעשות רק פרסומות למותגי אופנה כמו דיור ושאנל. הבנו שעלינו ליצור טכנולוגיה שרשומה על שמנו. הרעיון הוא בעיקר לעשות דברים שישפרו את כלכלת הקולנוע - להביא כלים ליוצרים שיוכלו לספר סיפורים, באמצעות שילוב של AI עם במאי, צלם ושחקנים".

גם חברת "סמסונג ישראל" לא יכלה להתעלם מהביצועים של ורומן וחבורתו, והפקידה בידיהם להרים סדרת רשת ורטיקלית שנוצרה ב-AI לכבוד דגם Galaxy Z Fold8. סדרת המתח בת השישה פרקים, הקרויה Run For Tina, נגישה החל מהיום (ראשון) לבעלי הדגם העדכני. במרכז העלילה ניצבת טינה, עובדת ניקיון ביאכטה יוקרתית המוצאת שעון השווה חצי מיליון דולר, מסתבכת ונקלעת למרוץ נגד הזמן.

"רצינו לעשות משהו מקומי שיהיה השראה לכולם". מתוך Run for Tina ( צילום: באדיבות סמסונג ישראל )

"ב'סמסונג ישראל' הבנו שאם אנחנו עושים תוכן AI והוא לא נראה אלף אחוז - אנחנו יכולים ליפול", מצטרפת לשיחה מיה סגל, מנהלת יחסי הציבור, הדוברות והתקשורת השיווקית של סמסונג ישראל, "חששנו שדור הזי יגידו: 'מה זה? זה סלופ, זה מגעיל', וזאת תהיה בעיה. אז אמרנו - או שעושים את זה הוליווד-סטייל או שלא עושים בכלל. אז הבחירה היחידה הייתה לקחת את אריאל ולהפקיד בידיו את הפרויקט. כבר כמה שנים שאנחנו עוקבים אחרי מה שאריאל עושה בחו"ל - פרויקטים כל כך יפים, שבאמת היה ברור שמדובר בסטנדרט שלא רואים פה בישראל. בגלל שההשקה של הדגם החדש הייתה מאוד סודית, אסור היה לנו לספר לאריאל עליו עד שהוא חתם על כל הטפסים ועבר את כל האישורים. רצינו לעשות משהו מקומי שיהיה השראה לכולם, והלוואי והסדרה תפתח בעוד מדינות".

הדגם Galaxy Z Fold8 הוא סמארטפון מתקפל מתקדם - ו-ורומן יצר מעשייה מותחת ונוצצת שהולמת את הפורמט. העלילה נוצרה בהשראת "ראן לולה ראן" - סרט הפולחן של הבמאי הגרמני טום טיקוור מ-1998 על לולה שרצה ברחובות ברלין, וחייבת להשיג כסף תוך 20 דקות אחרת ירצחו את החבר שלה, שהיה מעורב במבצע הברחה. "כשקיבלנו את ההצעה מסמסונג ישראל, רצינו להביא משהו שהוא יותר פופי. ואז נזכרתי בסרט היחיד שראיתי פעמיים באותו יום - 'ראן לולה ראן'", מספר ורומן, "והחלטתי ליצור סיפור בהשראתו".

"קווין קוסטנר מקסים וחכם - אבל הוא מזל גדי והוא עקשן. קונטרול פריק מטורף"

ורומן גדל בבניין ברמת אביב שבו התגוררה גם נועה תשבי ("היא הייתה מאוהבת בי כשהיא הייתה בת שש, ואני הייתי מאוהב בה כשהיא הייתה בת 16"). אביו המנוח היה בעל קרן הון סיכון בתחום ההיי-טק ואימו עבדה בגיוס תרומות לאוניברסיטת ת"א. "הייתי ילד נורא ארטיסטי. אחי היה גאון קולנוע והייתי סוחב לו את החצובות ועורך את הסרטים. הוא חינך אותי לאהוב את כל ענקי הקולנוע - מאינגמר ברגמן ופליני ועד טרקובסקי".

בצעירתו, ורומן יצר סרטים הזויים ומשוגעים, כולל סרטי אימה. הוא גם היה מתופף וניגן ג'אז עם אחיו. דווקא בצבא הוא הפתיע כשהתגייס ליחידת החילוץ של חיל האוויר, כולל פעולות בלבנון. "היה אז לחץ חברתי ללכת ליחידה מובחרת", הוא מסביר. אחרי שסיים את שירותו הצבאי, נסע ללמוד בלונדון. הוא ניסה להתקבל ללימודי קולנוע, אך נדחה בטענה ש"סרטי הנעורים שלו משוגעים מדי, ושאין לו כישרון".

מילד ארטיסטי לבמאי הוליוודי. אריאל ורומן ( צילום: Amy Sussman/Getty Images )

ורומן הסתפק בלימודי משפטים, ובמקביל ביסס את מעמדו כדי.ג'יי מוביל בסצנת הטראנס הישראלית והבינלאומית. "ניגנתי עם אסטרל פרוג'קשן ואופוריה (עופר דיקובסקי, א"ק). אני, שהייתי חנון בנעוריי, מצאתי את עצמי במועדון פרוע בבריקסטון בלונדון שבו כולם היו שמחים. זאת הייתה תקופה מופרעת. היום עולם הטראנס נורא ממוסחר, אבל אז זה היה מאוד אנדרגראונד. אפילו התחלתי לכתוב מוזיקה. עזבתי בגלל כל הסמים שסובבים אותך והופכים ליותר מדי".

ורומן חזר ב-1998 לארץ לעשות את ההתמחות - אבל הוא לא טרח להתחיל אותה, מאחר והתקבל ללימודי קולנוע בניו יורק. בהמשך עבר ללוס אנג'לס, עבד כעורך ונטמע בסצנת ההיפ הופ. "יום אחד ראיתי סרט קצר בכיכובו של ג'רארד באטלר, שעוד לא היה מאוד מפורסם. חשבתי שהוא יהיה מצוין לסרט קצר שרציתי לביים על קפטן אנגלי שמשרת בסהרה ומתאהב בגמל. אני היחיד בעולם שצילם אותו בסצנת אהבים עם גמל", צוחק ורומן.

ב-2004 ורומן ביים את סרטו העלילתי הראשון, "שקרים פשוטים", על שלושה חברים שמבריחים סמים. בסרט כיכבו קולין הנקס, הבן של, ואריק בלפור מ"עמוק באדמה". בעקבות התגובות הטובות לסרט, ורומן התבקש לביים את "דאניקה" בכיכובה של מריסה טומיי. "תפסתי את מריסה בתקופה של חוסר ביטחון ובשיא השיברון: היא סבלה ממשבר גיל ה-40, סבתא שלה מתה וחבר שלה עזב אותה, וכל אלה תרמו להופעה שלה. קיבלנו ביקורות מדהימות".

ורומן המצודד, יפה הבלורית והעיניים, הכריזמטי והאנרגטי, הפך לדמות מוכרת בהוליווד. גם בחיי הלילה שלה. הוא הסתובב עם באטלר וליאונרדו דיקפריו, וניהל רומנים עם דוגמניות ושחקניות, כולל שירלי בוגנים ושרי גבעתי. אגב, באחד הראיונות שערכתי עם באטלר הוא סיפר לי איך ורומן בילה איתו בתל אביב וביחד הם קרעו את רחבות המועדונים. "אני עדיין רואה את ג'רארד כל הזמן", מדווח ורומן. "הוא הגיע למקום שמשלמים לו כל כך הרבה כסף לסרטים, אז הוא מנסה לעשות דברים אחרים. הוא הגיע לאיזשהו מקום של רוויה מהעשייה. הגוף שלו שבור, ואני חושב שעכשיו הוא רוצה לעשות משהו שירגיש לו גרילה".

הפילמוגרפיה של ורומן כוללת גם את "אייסמן" (2012) שהוצג בפסטיבל ונציה, ושהסתמך על סיפור אמיתי של רוצח בשירות המאפיה, בכיכובם של ריי ליוטה, ג'יימס פרנקו, ווינונה ריידר ומייקל שאנון, ואת "קרימינל" (2016) עם קאסט מרשים אף הוא: קווין קוסטנר, טומי לי ג'ונס, גארי אולדמן, גל גדות - וראיין ריינולדס בהופעת אורח. "אני מת על גל, וריאן מדהים. קווין בן אדם נורא מקסים וחכם - אבל הוא מזל גדי והוא עקשן. קונטרול פריק מטורף. מה שיצא מ'קרימינל' זה משהו לא יאומן: גל סיימה את הצילומים ועברה ל'וונדר וומן', קווין עשה את 'יילוסטון' שהחייתה לו את הקריירה, וגארי אולדמן זכה באוסקר על 'שעה אפלה'".

המשיך משם ל"יילוסטון" שהחייתה לו את הקריירה. אריאל ורומן עם קווין קוסטנר בפרימיירת "קרימינל" בישראל ( צילום: רפי דלויה )

ב-2016 פורסם שוורומן נבחר לביים את הסרט החמישי בסדרת "רמבו". "אני זה שהביא את הרעיון להחיות את הפרנצ'ייז ולעשות פריקוול ל'רמבו'. אבל בסוף סילבסטר סטאלון החליט שהוא לא רוצה את התסריט שלי והעדיף תסריט משלו. זה היה מקרה הוליוודי קלאסי: נתנו לי כסף כדי שאצא. לא הייתי מעורב בסרט הזה. אולפני יוניברסל רכשו את הרעיון שלי לפריקוול והוא אמור לצאת בשנת הקרובה".

"זאק בראף וג'ייסון סטיית'ם אמרו לי: 'אתה הולך לרצוח את התעשייה"

אחרי "קרימינל" הגיע ב-2018 "המלאך" תוצרת נטפליקס, שהביא את סיפורו של אשרף מרואן - המרגל המצרי שהתריע על מלחמת יום הכיפורים, ובו שיחקו שחקנים הוליוודיים לצד ישראלים, כמו אורי פפר חברו הטוב של ורומן, צחי הלוי, ששון גבאי, מיקי לאון, גיא אדלר ומלי לוי.

איך אחרי מקבץ כזה מרשים עברת להתמחות בסוף ב-AI? "ב-2022 עשיתי את הסרט '1992' שהפיק סנופ דוג, על המהומות באל.איי שפרצו בשנת 1992 בעקבות פסק הדין במשפט זיכוי השוטרים שהכו את רודני קינג. זה היה הסרט האחרון של ריי ליוטה, והייתה לי תחושה שאנחנו נכנסים למקום שבו ההיענות לקולנוע יורדת ובגדול, והתעשייה הולכת ומצטמצמת. קלטתי שלכלכלה של תעשיית הסרטים יש בעיה חמורה. אנשים התחילו לחשוף אותי ל-AI, ונכנסתי לתוך העולם הזה. כך הקמתי את החברה עם סולו אביטל, שבא מעולם האפקטים המיוחדים, אמן מאוד גדול עם המון ניסיון בפוסט-פרודקשן. הבאנו גם את גיא מלמד, חבר ילדות שיש לו הרבה ניסיון בהיי-טק, בחברות ובמנכ"לות".

"הייתה לי תחושה שאנחנו נכנסים למקום שבו ההיענות לקולנוע יורדת ובגדול". ריי ליוטה, מתוך הסרט "1992" ( צילום: יחסי ציבור )

החברים בהוליווד לא כעסו על הצעד שלך? "חברים מאוד קרובים כמו זאק בראף וג'ייסון סטיית'ם בזמנו אמרו לי: 'אתה הולך לרצוח את התעשייה. אתה כמו מעבדה של קורונה, אתה הולך להביא לנו נגיף שלא יעבור'. ואני באמת ניסיתי להסביר להם שכל הטכנולוגיה שאנחנו בונים היא כדי שמה שהם מתארים לא יקרה. ועכשיו, במאי כמו גבריאל מוצ'ינו - שעשה עם וויל סמית' את הסרטים 'שבע נשמות' ו'המרדף לאושר' - מדבר עלינו בהערצה ובכבוד. בעבר כתבתי לו תסריטים ואחרי שנים שלא היינו בקשר, פתאום הוא התקשר אליי אחרי הסרטון עם טראמפ וביקש שנעזור לו להרים סדרת טלוויזיה על משפחת גוצ'י עם שחקנים איטלקים. התקציב בהתחלה היה 32 מיליון יורו. במקום להקים תפאורות, אנחנו משתמשים בAI. הורדנו את התקציב ל-24 מיליון יורו. חסכנו להם הרבה כסף".

בין הפרויקטים הבאים של החברה אפשר למצוא המשכון לסרט השערורייתי "הפסיון של ישו" של מל גיבסון. "מל ואני מכירים כבר לא מעט שנים. הוא מאוד תמך בי בעבר. מל לא אנטישמי ולא אנטי-ישראלי. יש לו דעה מסוימת לגבי המצב כעת, אבל כל החברים שלו, האנשים שמייצגים אותו, האנשים שעובדים בשבילו, השותפים שלו - הם כולם יהודים. ראש מערך האבטחה של מל במשך 20 שנה הוא ישראלי. אז להגיד שהוא אנטישמי ושונא יהודים וישראלים, זה אולי נורא קל, אבל לא נכון".

"כל החברים שלו - יהודים". מל גיבסון ( צילום: GettyImages )

ורומן לא ויתר על הבימוי. "בינואר אני מתחיל לצלם סרט שנקרא Don't Bleed עם וודי הרלסון, האלי ברי ואדגר רמירז - פרויקט אפוקליפטי מאוד. אני צריך ליצור עולם של בעלי חיים ושל הרס, ובהפקה מסורתית הייתי צריך 40 מיליון דולר כדי להרים אותו. היום אני מצלם אותו עם שלושה כוכבי קולנוע ב-9.2 מיליון. איך אני עושה את זה? הודות ל-AI".

האיגודים מאפשרים לך לפעול ככה בלי להערים קשיים? "כן. כל עוד אתה באמת מצלם את השחקנים ויש לך צלם ויש לך תסריטאי, זה מותר".