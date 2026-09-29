בריאיון למגזין ״רולינג סטון״ מתח בונו ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והשווה את הרטוריקה שלו על תושבי עזה לזו של הימלר. סולן יו-2 התייחס גם להמשך כהונתו של בן גביר בממשלה, ואמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו זקוק לו כדי לשמור על הרוב הקואליציוני.

בונו, בן גביר ( צילום: Lewis Joly/Invision/AP, אלכס קולמויסקי )

הדברים נאמרו במסגרת שיחה על השיר The Tears of Things שיצא השנה, ושבו עוסק בונו בהיסטוריה של העם היהודי ובאירועים שהובילו למלחמה בעזה. ״זה ניסיון להבין מה קורה בעולם שבו מעולם לא נזקקנו לכוחה המוסרי של היהדות יותר מאשר עכשיו״, אמר. ״ובכל זאת, מה קורה?״ בונו שב וגינה את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, שאותה כינה ״מעשה נפשע וחילול הקודש״.

בהמשך התייחס לדברי בן גביר על עזה. על פי ״רולינג סטון״, בונו השווה את הרטוריקה של השר בן גביר להימלר, וטען כי בן גביר אומר על עזה כי ״יש שם אנשים שאינם ראויים לחיות. הם לא צריכים לחיות. הם אפילו לא בני אדם״.

״כמי שעמד לצד ישראל - ועודני עומד לצדה - כפי שאני עומד לצד העם הפלסטיני ותומך בכך שתהיה לו פלסטין - יש את כל הוויכוח הסמנטי הזה על רצח עם״, אמר בונו. ״זה מונח משפטי, ובית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק יכריעו בזה בסופו של דבר. אבל הנה אדם, שר בממשלה, ולא שמים אותו בכלא... והאיש הזה, נתניהו, אומר: ‘טוב, אני צריך אותו כדי לשמור על הרוב שלי׳.

״כל כך הרבה מהאנשים שהרחיבו את אופקיי, שינו את תודעתי, הצחיקו אותי, שברו את ליבי בשירים שלהם ורוממו את רוחי - הם יהודים״, המשיך. ״והאיש הזה מטיל צל על דתם. זה פשוט מקומם״.

בונו הוסיף כי על ישראל ״לתקן את המצב. היא צריכה לתקן את מה שקרה בנכבה באמצעות פשרה שחלק מהאנשים האלה אינם רוצים לעשות, ולעשות את הדבר הצודק. הצדק נמצא בלב היהדות״. את השיר The Tears of Things תיאר במילים: ״השקט שלו הוא זעם רותח״.