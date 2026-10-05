בית המשפט של רובע נבסקי בסנט פטרסבורג שברוסיה גזר היום (שני) ארבע שנים וחודש של מאסר במושבת עונשין במשטר רגיל על אולג אולג פרבר קובייב, יוצר סדרת האנימציה "מסיאניה".

גלריה אולג פרבר קובייב

פרבר קובייב הוא אזרח ישראלי-רוסי ומתגורר בישראל מאז 2006. הוא הורשע בקריאות פומביות לפעילות נגד ביטחון המדינה ובאי-מילוי החובות של "סוכן זר". בתחילת החודש ביקשה התביעה חמש שנים ו-11 חודשי מאסר.

לפי סוכנות הידיעות הרוסית TASS, ההרשעה היא לפי סעיף 280.4 לחוק העונשין הרוסי, בנסיבה של ביצוע באמצעות האינטרנט, ולפי סעיף 330.1, העוסק בהפרת חובותיו של סוכן זר.

בתגובה ל-ynet, אמר פרבר קובייב: "גזרו עליי שלא בפניי שש שנות מאסר בגלל סרטי האנימציה שלי. התגובה שלי פשוטה: רוסיה היום היא אימפריה גדולה וגוססת, האימפריה האחרונה שנמצאת בייסורי גסיסה. היא יורה לכל הכיוונים בלי הבחנה, ובמיוחד באנשים חכמים, מוכשרים וישרים, שאני מקווה שאפשר לכלול גם אותי ביניהם. לכן אני רואה בגזר הדין הזה יותר פרס מאשר עונש".

ההליך נגדו נמשך כשלוש שנים. באוקטובר 2023 דווח שוועדת החקירות הרוסית פתחה נגדו תיק פלילי. התיק נפתח בעקבות הפרק ה-169 בסדרה, שבסופו מסיאניה קוראת לחיילים רוסים להיכנע. בדצמבר אותה שנה צירף אותו משרד המשפטים לרשימת "הסוכנים הזרים". הנימוק היה התנגדותו ל"מבצע הצבאי המיוחד", כפי שהרשויות ברוסיה מכנות את המלחמה באוקראינה. זמן קצר לאחר מכן הכריז עליו משרד הפנים כמבוקש. האישום על הפרת חובות "סוכן זר" נוסף מאוחר יותר, משום שלא הגיש דיווחים למשרד המשפטים.

אולג פרבר קובייב

במקביל, נפתחה נגדו באוגוסט 2025 חקירה נוספת. היא נפתחה בעקבות תלונה של התנועה הפטריוטית "קריאת העם", התומכת בפוטין, על הפרק ה-182 בסדרה. הפרק הוא פרודיה על "לב כלב" של מיכאיל בולגקוב, ותומכי השלטון מוצגים בו ככלבים. בספטמבר 2025 דווח על פתיחת הליך פלילי נוסף נגדו.

קובאייב, יליד סנט פטרסבורג, עוסק בסדרה במלחמה מתחילתה. בפרק ה-160, "ואקיזאשי", שעלה במרץ 2022, מסיאניה מביאה לפוטין חרב יפנית קצרה, "להחלטה הטובה היחידה". ביולי 2022 עורר הפרק ה-162, "סנט-מריובורג", הדים ברוסיה. בפרק הזה סין תוקפת את רוסיה. בהקדמה לפרק כתב קובאייב שהוא מופנה למי שתומך במלחמה הרוסית-אוקראינית "בטעות מפלצתית".