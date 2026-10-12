בריטני ספירס שחררה בסוף השבוע שיר שלא פורסם עד כה בשם She’ll Never Be Me, שהוקלט במקור עבור אלבומה השלישי, Britney, שיצא ב-2001 - שאותו כתבה עם בן זוגה דאז ג׳סטין טימברלייק.
בשיר, שביצירתו השתתפו גם בראדלי דיימונד מאין סינק ואלכס גרגס, שעבד גם עם אין סינק ועם פריס הילטון, ושהופק בשיתוף ריפרוק אנד אלכס ג׳י, שרה ספירס: "אתה יודע שאני יחידה במינה / ילד, מה אני רואה? / החברה שלך נראית בדיוק כמוני / שיער בלונדיני ולבושה עד הפרט האחרון / תגיד לי, איך זה יכול להיות? / היא יודעת שאני הייתי האחת / שנהגה להדליק אותך?" בפזמון היא מוסיפה: "אתה יודע שאני יחידה במינה / לעולם לא תהיה עוד אחת כמוני / אתה לא מצליח להוציא אותי מהראש / אתה אבוד בפנטזיה שלך / וכשאתה מביט בעיניי / קשה לך להבין / שהיא לעולם לא תהיה אני".
השיר ייכלל במהדורת 25 השנה של Britney, שתצא ב-6 בנובמבר. המהדורה המורחבת תכלול 25 שירים, ובהם הלהיטים I’m a Slave 4 U, Overprotected, Lonely ו-I’m Not a Girl, Not Yet a Woman וכן השירים שטרם פורסמו: Am I a Sinner, When I Say So ו-My Big Secret, בהפקת הנפטונז. כשיצא האלבום סימן כיוון בוגר יותר עבור ספירס בת ה-19 דאז, לאחר שני אלבומיה הראשונים, …Baby One More Time ו-Oops!… I Did It Again. הוא כלל גם שיתוף פעולה נוסף עם טימברלייק: What It’s Like to Be Me - שאותו כתב והפיק יחד איתה וחתם את האלבום המקורי.
ספירס וטימברלייק החלו לצאת ב-1999 ונפרדו במרץ 2002. לאחר הפרידה הוציא טימברלייק את Cry Me a River, שיר נקמה שהקליפ שלו כלל כפילה של ספירס, לצד מילים על גבר שמסרב לקבל בחזרה את בת זוגו לשעבר לאחר שגילה שבגדה בו.
ספירס, בת ה-44, עדיין לא פרסמה דבר על השיר ברשתות החברתיות. ב-30 בספטמבר נכתב בחשבון הפייסבוק שלה כי "הפתעות נוספות צפויות מדי שבוע" עד יציאת האלבום המחודש בנובמבר.
שיתוף הפעולה עם טימברלייק הוא המוזיקה ה"חדשה" (שכן הוא הוקלט במקור בשנות ה-2000) הראשונה של ספירס מאז Mind Your Business, שהוציאה עם will.i.am ב-2023, ו-Hold Me Closer, שהקליטה עם אלטון ג׳ון ב-2022. אלבומה האחרון עם חומרים חדשים, Glory, יצא ב-2016.
בינואר השנה הצהירה ספירס כי “לעולם לא תופיע שוב בארצות הברית”, יותר משבע שנים לאחר שסיימה את סיבוב ההופעות העולמי Piece of Me. הופעתה החיה האחרונה הייתה ב-21 באוקטובר 2018 באוסטין, טקסס. ב-2024 אמרה כי "לעולם לא תחזור לתעשיית המוזיקה".