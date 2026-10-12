בשיר, שביצירתו השתתפו גם בראדלי דיימונד מאין סינק ואלכס גרגס, שעבד גם עם אין סינק ועם פריס הילטון, ושהופק בשיתוף ריפרוק אנד אלכס ג׳י, שרה ספירס: "אתה יודע שאני יחידה במינה / ילד, מה אני רואה? / החברה שלך נראית בדיוק כמוני / שיער בלונדיני ולבושה עד הפרט האחרון / תגיד לי, איך זה יכול להיות? / היא יודעת שאני הייתי האחת / שנהגה להדליק אותך?" בפזמון היא מוסיפה: "אתה יודע שאני יחידה במינה / לעולם לא תהיה עוד אחת כמוני / אתה לא מצליח להוציא אותי מהראש / אתה אבוד בפנטזיה שלך / וכשאתה מביט בעיניי / קשה לך להבין / שהיא לעולם לא תהיה אני".