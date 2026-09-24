הסרט התיעודי "נז"א", של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, יופץ החל מ-28 בספטמבר ב-56 מדינות ברחבי העולם - ובהמשך יהיה זמין לצפייה חופשית באינטרנט, כך נודע היום (חמישי) מטעם הפקת הסרט. במקביל, היוצרים הזמינו בתי קולנוע בישראל להקרין את הסרט ללא תשלום.

גלריה יובל אברהם ורחל שור ( צילום: Stefano Rellandini / AFP )

לפי הודעת "הגרדיאן", בעקבות העניין הבינלאומי בסרט הוא ייפתח לצפייה חופשית זמן קצר לאחר סיום סבב ההקרנות בבתי הקולנוע - "כחלק ממחויבותנו לעיתונות עצמאית ונטולת מורא", נמסר מטעמם. בסוף השבוע הקרוב צפוי "נז"א" לערוך הקרנת בכורה נוספת במסגרת פסטיבל הסרטים של ניו יורק.

אברהם התייחס להפצת הסרט בפוסט שפרסם היום, כשלדבריו, הסרט צפוי לעלות בחינם לאינטרנט במהלך חודש נובמבר. "בגלל העניין והחשיבות הציבורית אני ורחלי החלטנו ביחד עם 'הגרדיאן' שהסרט 'נז"א' יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים", כתב. "עד אז פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא עלות, בתקווה שיוקרן בארץ כבר עכשיו, במקביל להפצתו בבתי קולנוע בעולם".

בהמשך התייחס אברהם גם לביקורת החריפה שנמתחה בישראל על הסרט ועל יוצריו. "ההכרה בזוועות בעזה לא מפחיתה לרגע מהטבח הנפשע של 7 באוקטובר, שחמאס אחראי עליו, שחיילים מדברים עליו בסרט, ושאין לו שום הצדקה", כתב. לדבריו, "בפעם הראשונה משהו נסדק במסך ההתעלמות - וזה דבר חיובי ובריא, שמגיע עם מחיר אישי גדול".

מתוך NAZA ( צילום: באדיבות פסטיבל ונציה )

אברהם הוסיף: "האיומים לא יעזרו. זה לא מרתיע אותנו. אני ורחלי נחזור לארץ ונמשיך להיאבק על עתיד המקום הזה ביחד עם שותפים רבים". בפוסט הארוך קרא גם לחיילים שהיו עדים לאירועים דומים לאלה המוצגים בסרט לספר עליהם, וטען כי "עיתונות היא לא בגידה. ביקורת היא לא בגידה. זו חובה של כל אזרח שממשלתו מבצעת פשעים לדעת ושל כל חייל שהיה עד להם לספר".

"נז"א", שצולם במהלך המלחמה ומבוסס לכאורה על עדויותיהם של 24 חיילים וחיילות מיחידת 8200, עוסק בפעילות צה"ל ברצועת עזה ובמנגנונים שמאחורי בחירת מטרות ותקיפות. בין היתר מוצגות בו עדויות של מרואיינים הטוענים לכאורה כי היו מעורבים ב"פשעי מלחמה ורצח עם", וכן טענות הנוגעות לשימוש בבינה מלאכותית בבחירת יעדים לתקיפה.

הסרט הוקרן החודש בבכורה במסגרת התחרות הרשמית של פסטיבל ונציה ה-83, שם זכה בפרס חבר השופטים. אברהם ושור כבר זכו יחד, לצד באסל עדרה וחמדאן בלאל, בפרס האוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר ב-2025 על "אין ארץ אחרת".

רחל שור ויובל אברהם, יוצרי הסרט "נז"א" ( צילום: אמיר קמינר )

הזכייה בונציה הציתה סערה בישראל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר כינה את הסרט "נבזי", האשים את אברהם ושור ב"בגידה במדינה" והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם - צעד שאינו תואם את העילות הקיימות בחוק ולא מוכר תקדים שבו נשללה אזרחות בשל יצירה או התבטאות. בעקבות הדברים חתמו יותר מאלף אנשי ונשות קולנוע בישראל על עצומה שהביעה תמיכה ביוצרים וגינתה את מה שהחותמים הגדירו כ"מסע שיסוי והסתה".