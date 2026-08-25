ההודעה על מותה של אגדת הקאנטרי דולי פרטון בגיל 80 הכתה את תעשיית הבידור בתדהמה, ושחקנים, מוזיקאים, אנשי תרבות ונבחרי ציבור ספדו לה ברשתות החברתיות.

גלריה דולי פרטון ( צילום: AP )

הנשיא דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social, "דולי פרטון, אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות ביותר - והרבה מעבר לכך, הלכה זה עתה לעולמה. זהו אובדן של ממש עבור מיליוני בני אדם. מעולם לא הייתה מישהי כמוה, ולעולם גם לא תהיה. לכבודה, הוריתי להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן ברחבי המדינה למשך שבוע, החל מהערב בשעה 18:00. נוחי על משכבך בשלום, דולי! העולם אוהב אותך".

השחנקית ג'וליה רוברטס שכיכבה לצידה של פרטון ב"מגנוליות מפלדה", מסרה בהצרה כי "דולי הייתה אדם קסום ומלא שמחת חיים. ההיכרות איתה היא אוצר שאנצור כל חיי. אור השמש התעמעם היום".

דולי פרטון וג'וליה רוברטס וקאסט "מגנוליות מפלדה" ( צילום: באדיבות yes © 1989 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved )

זמרת הקאנטרי קייסי מאסגרייבס שהצטרפה לפרטון על הבמה במופע המחווה עטור הכוכבים בטקס פרסי הגראמי ב-2019, כתבה ב-X: "דולי. זה באמת, באמת כואב. פתאום העולם מרגיש הרבה פחות נוצץ. אני כל כך שמחה שהיא שוב עם קרל דין שלה. שאף אחד לא ידבר איתי היום". כוכב הקאנטרי קית' אורבן פרסם גם הוא מחווה לפרטון בסטורי באינסטגרם וכתב: "הלב שלי שבור היום. בכנות... אין לי מילים כרגע".

"אני המום ושבור לשמוע על מותה של דולי. אמנית ענקית, יחידה במינה וחסרת תחליף, עם הלב הטוב ביותר", ספד לה אלטון ג'ון. "לדולי פרטון הייתה דרך לגרום לכל אדם להרגיש מיוחד, שרואים אותו, שהוא רצוי ושאתם חברים ותיקים", כתבה קלי קלרקסון באינסטגרם. "אתגעגע ללב שלה ולקול שלה, כפי שבוודאי יתגעגעו מיליונים. איזו מתנה מופלאה ואיזה כישרון אדיר היא הייתה — ועודנה, בזכות מכלול היצירות המדהים שהותירה אחריה לכולנו". דיון וורוויק נפרדה גם היא: "אני בהחלט אתגעגע לצחוק שלה, לבדיחות שלה ולעצם נוכחותה", כתבה.

דולי פרטון ( מתוך IMDb )

ענקית הקאנטרי ריבה מקנטייר פרסמה תמונה משותפת שלה ושל פרטון וכתבה: "ובכן, זה עתה קיבלתי את הבשורה שחברתי דולי עברה לעולם טוב ונשגב יותר. דולי, תודה על כל הדברים הנפלאים שעשית עבורנו כאן על פני האדמה. על האהבה שלך, על המוזיקה שלך ועל כל מה שהענקת מלבך הענק-ענק. לעולם, לעולם לא תהיה עוד אחת כמוך. נזכור וננצור כל זיכרון וכל תו שאי פעם ניגנת ושרת. תודה לך, אלוהים, על דולי.

"היא הולכת לעשות חיים בגן עדן, לשיר את כל השירים האהובים עליה עם כל בני משפחתה וחבריה שהלכו לעולמם לפניה. לעולם לא אשכח את הפעם הראשונה שבה פגשתי אותך, ולעולם לא אשכח את השיחה האחרונה שלנו. אני נוצרת אותה באהבה בלבי. תמיד אוהב אותך, ריבה".

"אני לא מאמין שהעולם איבד את דולי פרטון. אלוהים אדירים. אהבתי את דולי", כתב בוי ג'ורג'. "כולם אהבו את דולי!". גם גיטריסט גאנז אן רוזס, סלאש, פרסם דברי פרידה, והזמרת מארן מוריס כתבה: "לעולם לא תהיה עוד אחת כמוה".

ג'יימי לי קרטיס פרסמה באינסטגרם תמונה משותפת שלה ושל פרטון, וכתבה: "אומרים שאסור לפגוש את הגיבורים שלך. האומץ שלה להבין שהיא הרבה יותר ממה שאחרים חשבו שהיא, ושהיא צריכה לפרוץ לדרך עצמאית ולהמשיך לעשייה חדשה ולאפשרויות חדשות, הוא שהוביל אותה לכתוב את I Will Always Love You - כדרך לומר תודה ולהביע אהבה, אבל גם להמשיך הלאה. היא דוגמה נהדרת לכולנו". השחקן קולמן דומינגו שיתף דברי פרידה גם הוא: "דולי לימדה אותנו שאנחנו יכולים להיות כל דבר ולעשות כל דבר - ולעשות זאת בטוב לב. איזה אור היא הייתה. כולנו אסירי תודה על שזכינו לחיות בתקופתה של דולי פרטון. תמיד נאהב אותה".

״הלב שלי שבור בעקבות מותה של המלכה דולי פרטון", ספדה לה פריס הילטון. "היא הייתה אייקון אמיתי ומקור השראה עצום עבורי. הכישרון, הלב וטוב הלב שלה נגעו בחייהם של רבים כל כך, והיא באמת הותירה את העולם מקום טוב יותר מכפי שמצאה אותו".

קלואי קרדשיאן פרסמה גם היא מחווה לפרטון בסטורי באינסטגרם: "יש אנשים יוצאי דופן כל כך, שעצם קיומם נראה כמעט בלתי אפשרי. דולי הייתה אחת מהם. נשמה של פעם בחיים. אישה שהאור, הלב, הכישרון והאנושיות שלה שינו את העולם הזה לנצח. עצם הזכות להעריץ אותה הייתה מתנה. לפגוש אותה, לשהות במחיצתה ואיכשהו להיות בת מזל עד כדי כך שדולי פרטון ידעה את שמי... לעולם לא יהיו לי מילים גדולות מספיק כדי לתאר מה זה אומר עבורי. איזו אישה בסדר גודל אסטרונומי. איזו מורשת. איזה אובדן. לעולם לא תהיה עוד דולי".

דולי פרטון ( צילום: AP )

"לא!!!!!! מעולם לא פגשתי את דולי פרטון, אבל אלוהים, כמה שאהבתי אותה. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו היה צריך להכיר אותה כדי לאהוב אותה", כתבה שרה ג'סיקה פרקר. "אחת הגדולות ביותר שהמדינה הזאת הצמיחה אי פעם. אגדה. באמת. לנצח. והיא תמיד התייצבה למען מי שידעה והבינה שזקוקים למישהי שתילחם עבורם. איזה אובדן. אבל כמה בני מזל אנחנו, כמה התברכנו בכל המתנות האינסופיות שחלקה עם העולם".

ההספדים ממשיכים לזרום בשעה זו, כשבין היתר פרסמו דברי פרידה פדרו פסקל, אופרה ווינפרי, הילארי קלינטון, אוקטביה ספנסר, סאלי פילד, שונדה ריימס, קרול קינג, ג'ף בזוס, מיק ג'אגר ועוד.

פרטון, שנודעה בקולה הייחודי ובדמותה הבימתית הססגונית, הלכה היום (שלישי) לעולמה והיא בת 80, כך אישר בסרטון אחיינה. במהלך הקריירה ארוכת השנים שלה רשמה 25 שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הקאנטרי. היא כתבה רבים מלהיטיה בעצמה, ונחשבה לאחת הכוכבות הגדולות הראשונות בז'אנר שעשו זאת.