ביום שישי פרסמה חברת xAI את הפרק הראשון בסדרה שנוצרה באמצעות כלי הבינה המלאכותית Grok Imagine. הפרק, שאורכו שבע דקות, עלה ברשת X (טוויטר לשעבר). החברה ציינה כי מדובר ב"שיתוף פעולה יצירתי" עם Wonder Studios ועם הבמאי דב ווקר, המתמחים ביצירת סרטים באמצעות AI.

ביום שישי פרסמה חברת xAI את הפרק הראשון בסדרה שנוצרה באמצעות כלי הבינה המלאכותית Grok Imagine. הפרק, שאורכו שבע דקות, עלה ברשת X (טוויטר לשעבר). החברה ציינה כי מדובר ב"שיתוף פעולה יצירתי" עם Wonder Studios ועם הבמאי דב ווקר, המתמחים ביצירת סרטים באמצעות AI.

ביום שישי פרסמה חברת xAI את הפרק הראשון בסדרה שנוצרה באמצעות כלי הבינה המלאכותית Grok Imagine. הפרק, שאורכו שבע דקות, עלה ברשת X (טוויטר לשעבר). החברה ציינה כי מדובר ב"שיתוף פעולה יצירתי" עם Wonder Studios ועם הבמאי דב ווקר, המתמחים ביצירת סרטים באמצעות AI.

ביולי הודיע מאסק כי Grok Imagine תיצור גרסה באורך מלא של הפואמה היוונית העתיקה מאת הומרוס, והבטיח שתהיה "מדויקת היסטורית ונאמנה לאמנות של הומרוס" ותושלם עד סוף 2026. לצד ההכרזה פרסם משתמש ב-X סרטון קצר בן שלוש דקות שנוצר באמצעות AI.

ביולי הודיע מאסק כי Grok Imagine תיצור גרסה באורך מלא של הפואמה היוונית העתיקה מאת הומרוס, והבטיח שתהיה "מדויקת היסטורית ונאמנה לאמנות של הומרוס" ותושלם עד סוף 2026. לצד ההכרזה פרסם משתמש ב-X סרטון קצר בן שלוש דקות שנוצר באמצעות AI.

ביולי הודיע מאסק כי Grok Imagine תיצור גרסה באורך מלא של הפואמה היוונית העתיקה מאת הומרוס, והבטיח שתהיה "מדויקת היסטורית ונאמנה לאמנות של הומרוס" ותושלם עד סוף 2026. לצד ההכרזה פרסם משתמש ב-X סרטון קצר בן שלוש דקות שנוצר באמצעות AI.