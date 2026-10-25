חודשים אחרי שהבטיח גרסה משלו ל"האודיסאה" באורך מלא שתהיה "מדויקת היסטורית”, אילון מאסק פרסם פרק ראשון מתוך סדרת "האודיסאה” שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית.
ביום שישי פרסמה חברת xAI את הפרק הראשון בסדרה שנוצרה באמצעות כלי הבינה המלאכותית Grok Imagine. הפרק, שאורכו שבע דקות, עלה ברשת X (טוויטר לשעבר). החברה ציינה כי מדובר ב"שיתוף פעולה יצירתי" עם Wonder Studios ועם הבמאי דב ווקר, המתמחים ביצירת סרטים באמצעות AI.
ביולי הודיע מאסק כי Grok Imagine תיצור גרסה באורך מלא של הפואמה היוונית העתיקה מאת הומרוס, והבטיח שתהיה "מדויקת היסטורית ונאמנה לאמנות של הומרוס" ותושלם עד סוף 2026. לצד ההכרזה פרסם משתמש ב-X סרטון קצר בן שלוש דקות שנוצר באמצעות AI.
ההכרזה עוררה ביקורת מצד הבמאי סקוט דריקסון ("דוקטור סטריינג׳", "הטלפון השחור"), שהגיב למאסק: "ברור שלאילון מאסק אין מושג בקולנוע, והוא הפסיק לקרוא בשנות ה-20 לחייו. הדעות שלו על אמנות חסרות ערך".
מאסק הפך בחודשים האחרונים הפך לאחד המבקרים הקולניים של העיבוד הקולנועי של כריסטופר נולאן לאפוס של הומרוס, בין היתר על ליהוקם של אליוט פייג׳ לתפקיד רוחו של אכילס ושל לופיטה ניונגו לתפקיד הלנה מטרויה. הוא טען שנולאן ליהק את השניים כדי לעמוד בקריטריונים של האקדמיה לייצוג ולשילוב, הנדרשים לצורך זכאות לאוסקר. במרץ כתב: "כריס נולאן הוא גזען נגד לבנים", וטען כי נולאן ליהק את ניונגו רק משום ש"הוא רוצה את הפרסים".
לפרסום הפרק הראשון לא התלוותה הצהרה נוספת, וגם מאסק לא הוסיף התייחסות להבטחתו ליצור גרסה "מדויקת היסטורית" של "האודיסאה".
העיבוד הקולנועי של כריסטופר נולאן ל"האודיסאה", בכיכובם של מאט דיימון, טום הולנד, אן הת'אוויי, זנדאיה, רוברט פטינסון ולופיטה ניונגו, עוקב אחר אודיסאוס, מלך איתקה, במסעו הביתה לאחר מלחמת טרויה. הסרט הפך לשובר קופות ענק, עם הכנסות של כ-1.79 מיליארד דולר ברחבי העולם, וזכה לשבחים הבקרים והצופים כאחד.