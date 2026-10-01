לוח שידורי עונת הסתיו-חורף לשנת 2026 בחלקו כבר התמקם על המסך, כמו למשל העונות החדשות של "קופה ראשית", "בייבי בום" ו"המעברה", אולם בערוצי הטלוויזיה ובפלטפורמות השונות מבטיחים תכנים חדשים שצפויים להגיע בקרוב. ריכזנו עבורכם את התוכניות והסדרות המרכזיות.

כאן

העונה הרביעית של סדרת הלהיט "טהרן" צפויה להגיע למסך, ובמרכזה האיום האיראני החדש על הסוכנת תמר רביניאן (ניב סולטן). בנוסף מבטיחים בתאגיד תכני דוקו ותחקיר, בהם סדרה על השר אריה דרעי, עונה חדשה ל"האחת" שעיתונאית "ידיעות אחרונות" סימה קדמון נמנית על אחת מיוצריה, ו"האיש שידע יותר מדי" על פרשת איראנגייט.

גלריה מתוך הסדרה 'טהרן' ( צילום: ורד אדיר, באדיבות כאן 11 )

בנוסף תשודר גם "הנדסת תודעה" של ליאור סושרד שיבחן כיצד גופים וחברות משפיעים על התודעה הישראלית. וגם - ריאליטי חדש וראשון בתאגיד בשם "דאבל על הכסף", בהנחיית אגם רודברג; "מה זה היה?!" עם רועי בר נתן שיפגוש אושיות תרבות כמו יהורם גאון, ציפי שביט וצדי צרפתי. כמו כן למרקע צפויות להגיע גם עונות חדשות ל"מה שתגידו", "המרדף", "סיפורים מהכורסא" ועוד.

קשת

הקאמבק של "נינג'ה ישראל" עם המנחה החדשה בר רפאלי, עונה חדשה של "הכוכב הבא לאירוויזיון", שתבחר את הנציג או הנציגה שלנו לתחרות השירה האירופית, עונה נוספת ל"ארץ נהדרת" ועונה חדשה ל"זמר במסכה". עוד יעלו תכנים חדשים, בהם "הבריחה" - דרמה חדשה בכיכובו של יהודה לוי שנרתם למבצע חילוץ מסוכן; "מי רוצה להתחיל" - תוכנית חדשה של אסי עזר שבמרכזו נושא אחד המשותף לאנשים מפורסמים שיחשפו סיפורים אישיים. וגם - הפרויקט המסקרן והיקר "אני סלבריטי תוציאו אותי מכאן", שיצולם בארגנטינה ויועבר בשידור ישיר לישראל עם המנחים רותם סלע ואסי עזר.

תיכנס לתפקיד המנחה. בר רפאלי ( צילום: Scott A Garfitt/Invision/AP )

רשת

גולת הכותרת תהיה העונה החדשה של "הישרדות" שצפויה לעלות ממש בקרוב - ולכלול גם מתמודדים מפורסמים. עוד צפוי דוקו-ריאליטי חדש בשם "הארץ המובטחת" על יהודים שיגיעו לישראל ויצטרכו להחליט אם יעשו עליה; עונה חדשה ל"ווארט", ובחורף - העונה החדשה של "משחקי השף" שמגיעה אחרי הדרמה של החלפת השופטים. גם "מונית הכסף" שעברה דירה תגיע עם המנחה החדש אסי ישראלוף, ועונה חדשה ל"אהבה חדשה".

מתוך "הישרדות" ( מתוך שידורי רשת )

ערוץ 14

תוכנית "הפטריוטים" תמשיך להיות תוכנית הדגל של הערוץ, לצד תוכניות אקטואליה וסרטים דוקומנטריים.

yes

"זרות" - סדרה חדשה בכיכוכבם של עוז זהבי, יאנה יוסף ורבקה מיכאלי שיצרו ליהיא לפיד וציון רובין ("תאג''ד"). העלילה עוקבת אחר נערה שנמלטת מגבר מסוכן לאחר שהייתה עדה למותה של צעירה, ומוצאת מקלט אצל אישה מבוגרת ובודדה שטועה לחשוב שהיא נכדתה, בזמן שאמה מחפשת אחריה. עוד יחזרו עונות חדשות ל"הטבח" בצל המלחמה, וגם ל"מלכת היופי של ירושלים".

גורי אלפי בסדרה “הַטַּבָּח" ( צילום: חן הוד, באדיבות yes )

HOT

"לא קרה כלום", סדרה חדשה בכיכובם של אסי כהן וליאת הר לב, שכתבה שירלי מושיוף ("איש חשוב מאוד"). כהן והר לבמגלמים זוג נשוי ומאושר - עד שהודעת טקסט מאישה הופכת אחרת לבולען ששומט את הקרקע מתחת למערכת היחסים שלהם. תכנים נוספים שצפויים להגיע למסך הם "אני ניו", דוקו שיצרה יעל אבקסיס על ניו בן השלוש וחצי שעבר תאונת דרכים קשה; והסרט "קרלוס מחוץ לקווים" של טל אביטן שעוקב אחרי מאמן כדורגל לילדים מקריית גת, שנטייתו להרס עצמי מרחיקה ממנו את שחקניו ואת בנו, בעודו מחפש אהבה, שייכות ודרך לשנות את חייו.