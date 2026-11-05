יון תומרקין חלף השבוע ליד גן הפסלים שבו מוצגות עבודותיו של אביו, האמן יגאל תומרקין ז"ל, והבחין מרחוק שמשהו אינו כשורה. כשנכנס לגן ראה כתובות גרפיטי על פסלים ומדבקות שהודבקו במקום. אבל מה שהיה לו הכי קשה לראות היה דווקא לוח ההסבר בכניסה: ״היה לי מאוד קשה לראות את זה שהשחיתו את התמונה שלו גם״, סיפר בשיחה עם ynet. לדבריו, מדבקות הודבקו על תמונת אביו ולאחר מכן קולפו.

יון תומרקין חלף השבוע ליד גן הפסלים שבו מוצגות עבודותיו של אביו, האמן יגאל תומרקין ז"ל, והבחין מרחוק שמשהו אינו כשורה. כשנכנס לגן ראה כתובות גרפיטי על פסלים ומדבקות שהודבקו במקום. אבל מה שהיה לו הכי קשה לראות היה דווקא לוח ההסבר בכניסה: ״היה לי מאוד קשה לראות את זה שהשחיתו את התמונה שלו גם״, סיפר בשיחה עם ynet. לדבריו, מדבקות הודבקו על תמונת אביו ולאחר מכן קולפו.

יון תומרקין חלף השבוע ליד גן הפסלים שבו מוצגות עבודותיו של אביו, האמן יגאל תומרקין ז"ל, והבחין מרחוק שמשהו אינו כשורה. כשנכנס לגן ראה כתובות גרפיטי על פסלים ומדבקות שהודבקו במקום. אבל מה שהיה לו הכי קשה לראות היה דווקא לוח ההסבר בכניסה: ״היה לי מאוד קשה לראות את זה שהשחיתו את התמונה שלו גם״, סיפר בשיחה עם ynet. לדבריו, מדבקות הודבקו על תמונת אביו ולאחר מכן קולפו.

תומרקין, שמתגורר ביפו, פרסם את המראות בסטורי ברשתות החברתיות וייחס את ההשחתה של הגן, שממוקם ליד אצטדיון בלומפילד, לאוהדי מכבי תל אביב. לדבריו, חלק מהכתובות עסקו בכדורגל וכללו מסרים נגד הפועל. הוא מעריך שהמעשה אירע לאחר אחד המשחקים האחרונים, ואמר כי בשלב זה אינו יודע אם יש תיעוד של מי שריסס או אם מישהו ראה את המעשה.

תומרקין, שמתגורר ביפו, פרסם את המראות בסטורי ברשתות החברתיות וייחס את ההשחתה של הגן, שממוקם ליד אצטדיון בלומפילד, לאוהדי מכבי תל אביב. לדבריו, חלק מהכתובות עסקו בכדורגל וכללו מסרים נגד הפועל. הוא מעריך שהמעשה אירע לאחר אחד המשחקים האחרונים, ואמר כי בשלב זה אינו יודע אם יש תיעוד של מי שריסס או אם מישהו ראה את המעשה.

תומרקין, שמתגורר ביפו, פרסם את המראות בסטורי ברשתות החברתיות וייחס את ההשחתה של הגן, שממוקם ליד אצטדיון בלומפילד, לאוהדי מכבי תל אביב. לדבריו, חלק מהכתובות עסקו בכדורגל וכללו מסרים נגד הפועל. הוא מעריך שהמעשה אירע לאחר אחד המשחקים האחרונים, ואמר כי בשלב זה אינו יודע אם יש תיעוד של מי שריסס או אם מישהו ראה את המעשה.

לדבריו, בין העבודות שנפגעו יש גם יצירה שעוסקת בשואה. ״לראות גרפיטי על פסלים, זה דבר שהוא מזעזע בעיניי״, אמר. ״זו אלימות לכל דבר, להשחית רכוש של אחר״. לדבריו, הוא אינו זוכר מקרה דומה בגן, ובוודאי לא בהיקף כזה.

לדבריו, בין העבודות שנפגעו יש גם יצירה שעוסקת בשואה. ״לראות גרפיטי על פסלים, זה דבר שהוא מזעזע בעיניי״, אמר. ״זו אלימות לכל דבר, להשחית רכוש של אחר״. לדבריו, הוא אינו זוכר מקרה דומה בגן, ובוודאי לא בהיקף כזה.

לדבריו, בין העבודות שנפגעו יש גם יצירה שעוסקת בשואה. ״לראות גרפיטי על פסלים, זה דבר שהוא מזעזע בעיניי״, אמר. ״זו אלימות לכל דבר, להשחית רכוש של אחר״. לדבריו, הוא אינו זוכר מקרה דומה בגן, ובוודאי לא בהיקף כזה.