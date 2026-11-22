עמוס רגב, מאנשי התקשורת הוותיקים בישראל ומי שעמד בראש מערכת "ישראל היום" בעשור הראשון לקיומו, הלך לעולמו בגיל 75.

עמוס רגב ( צילום: מוטי קמחי )

רגב, שהחל את דרכו העיתונאית ב"ידיעות אחרונות" ובהמשך מילא תפקידי מפתח ב"מעריב" ובערוץ 10, היה מהדמויות המשפיעות בשוק התקשורת המקומי. ב-2007 הופקד על הקמתו של היומון שבבעלות שלדון אדלסון, והוביל אותו עד 2017, אז פרש מתפקידו והמשיך לשאת בתואר העורך המייסד.

רגב נולד ב-1951 ולמד בבית הספר טשרניחובסקי ובתיכון עירוני א' בתל אביב. לאחר שירותו הצבאי בחיל התותחנים, שבמסגרתו השתתף במלחמת יום הכיפורים כקצין מילואים ברמת הגולן, למד באוניברסיטת תל אביב והשלים תואר ראשון בהיסטוריה ובמדע המדינה ותואר שני בהיסטוריה צבאית. את דרכו המקצועית החל בסוף שנות ה-70 כעוזר מחקר בכתב העת הצבאי "מערכות", ובהמשך ערך את כתב העת "צקלון". במקביל עסק גם בתרגום ספרי מדע בדיוני.

בתחילת שנות ה-80 הצטרף למערכת "ידיעות אחרונות" שם מילא שורה של תפקידים, בהם עורך וראש דסק החדשות, ובהמשך שימש שליח העיתון בלונדון. בראשית שנות ה-90 עבר ל"מעריב", שם מונה לראש מערכת החדשות ובהמשך לסגן העורך. בראשית שנות ה-2000 עבר לתחום הטלוויזיה, מילא תפקידי עריכה בערוץ 10 והיה מעורב במיזם "חדשות ישראל", שנועד להקים ערוץ חדשות ייעודי אך לא יצא לפועל. ב-2006 מונה לעורך הראשי של היומון "ישראלי", ובשנה שלאחר מכן קיבל מאדלסון את המשימה להקים את "ישראל היום".