תחקיר בריטי בשם Breaking Ranks: Inside Israel’s War, ששודר ברשת ITV, זכה הלילה (בין שני לשלישי) בפרס האמי הבינלאומי בקטגוריית האקטואליה.
התחקיר גבר על שלוש הפקות בקטגוריית האקטואליה (current affairs), בהן תחקיר של רשת אל ג'זירה הקטארית- Hasina: 36 Days in July, ותחקירים נוספים מצרפת וברזיל.
Breaking Ranks: Inside Israel’s War, הוא תחקיר שהפיקה חברת Zandland הבריטית עבור ITV. הסרט, ששודר בבריטניה בנובמבר בשנה שעברה וזמין לצפייה ב-YouTube, מביא עדויות של חיילי צה"ל ואנשי מילואים ששירתו בעזה, כשעל פי "הגרדיאן" הוא מעלה בין היתר טענות על ירי באזרחים, שימוש בפלסטינים כמגינים אנושיים; בהודעת ITV על הסרט נכתב כי הם מתארים גם הפצצות שלדבריהם היו חסרות הבחנה. והפצצות חסרות הבחנה. ב"הגרדיאן" הובאה גם תגובת צה"ל שפורסמה עם שידור הסרט כי הוא פועל בהתאם לחובותיו המשפטיות והמוסריות, אוסר שימוש באזרחים כמגינים אנושיים ובודק טענות להתנהלות פסולה.
פרט לתחקיר, נרשמה זכייה נוספת הקשורה לישראל גם בקטגוריית התעודה - הדוקו Louis Theroux: The Settlers, סרטו של לואי ת׳רו על מתנחלים ישראלים בגדה המערבית, זכה. בקטוגריית החדשות Missing in Gaza של אל-ג׳זירה, הפסיד ל-24 Hours in the Kill Zone של סקייניוז שעוסק דווקא במלחמה באוקראינה.
הזכייה של Breaking Ranks: Inside Israel’s War, מגיעה בזמן שהסערה סביב "נז״א", סרטם התיעודי של יובל אברהם ורחל שור, עדיין נמשכת - בעוד הסרט מוקרן בבתי הקולנוע ברחבי העולם ואף זוכה לרווחים נאים. הסרט הוקרן בבכורה בפסטיבל ונציה, שם זכה ל־25 דקות של מחיאות כפיים ולפרס חבר השופטים המיוחד, ועורר תגובות חריפות בישראל.