Breaking Ranks: Inside Israel’s War, הוא תחקיר שהפיקה חברת Zandland הבריטית עבור ITV. הסרט, ששודר בבריטניה בנובמבר בשנה שעברה וזמין לצפייה ב-YouTube, מביא עדויות של חיילי צה"ל ואנשי מילואים ששירתו בעזה, כשעל פי "הגרדיאן" הוא מעלה בין היתר טענות על ירי באזרחים, שימוש בפלסטינים כמגינים אנושיים; בהודעת ITV על הסרט נכתב כי הם מתארים גם הפצצות שלדבריהם היו חסרות הבחנה. והפצצות חסרות הבחנה. ב"הגרדיאן" הובאה גם תגובת צה"ל שפורסמה עם שידור הסרט כי הוא פועל בהתאם לחובותיו המשפטיות והמוסריות, אוסר שימוש באזרחים כמגינים אנושיים ובודק טענות להתנהלות פסולה.