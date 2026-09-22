בוי ג'ורג' ישוב לישראל ויופיע בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב ב-4 בנובמבר. מחירי הכרטיסים ינועו בין 280 ל-799 שקלים, והמכירה תיפתח מחר (רביעי), בשעה 12:00.

בוי ג'ורג' ( צילום: עידו ארז )

"שלום לכולם, זה בוי ג׳ורג׳ כאן!", אמר בסרטון שהקליט לכבוד ההופעה. "אני מגיע לישראל להופיע בתל אביב. זה כבוד גדול שהזמנתם אותי. אני אחגוג איתכם ערב של חיוביות, אהבה ואנרגיות טובות". על הבאת המופע חתומה חברת לייב ניישן ישראל.

בוי ג'ורג', ששמו האמיתי הוא ג'ורג' אלן או'דאוד, התפרסם כסולן קאלצ'ר קלאב (מועדון תרבות) הבריטית. הלהקה פרצה בשנת 1982 עם הלהיט Do You Really Want To Hurt Me?, שהפך את הלהקה לכוכבת עולמית. אחריו הגיע Karma Chameleon, והלהקה זכתה בפרס הגראמי לפריצת השנה ב-1984.

בסוף האייטיז פצח בקריירת סולו עם האלבום Sold, וב-1989 הקים חברת תקליטים משלו. לאורך השנים המציא את עצמו מחדש שוב ושוב: הוא הצליח כתקליטן, כמעצב ואייקון אופנה וגם על הבמה כמפיק, יוצר ושחקן שתרם מכישרונו להפקות שונות. במאי השנה לקח חלק בשיר Superstar של הזמרת סנהיט, שייצג את סן מרינו באירוויזיון 2026.

בוי ג'ורג' ביקר בארץ מספר פעמים - כשהפעם האחרונה התרחשה ב-2017, אז הופיע גם באותו היכל ביד אליהו.

הזמר שגדל בבית אירי-קתולי ואינו יהודי, הביע לאורך השנים את תמיכתו בישראל. בחודש יולי הוציא את השיר הפרו-ישראלי שעורר מחלוקת, We Will Dance Again ("עוד נרקוד").

השיר, ששמו מתייחס לביטוי המזוהה עם שורדי הטבח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר, עורר ביקורת ברשתות החברתיות. הפוסט של הזמר הוצף במאות תגובות פרו-פלסטיניות, ובוי ג'ורג' אף הגיב לסערה. "לא משנה מה אני חושב או מה אתם חושבים", כתב ברשת X. "מתי תבינו שאתם לא משיגים כלום? זו בדיחה מחורבנת. אני אפילו מסתכסך עם חברים יהודים. לטירוף הזה אין גבולות".