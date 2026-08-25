חודשיים אחרי שהלך לעולמו במפתיע , משפחתו של מאמן הכושר המפורסם גלעד ינקלביץ' חושפת כי הוא שם קץ לחייו.

גלריה גלעד ינקלביץ' ( צילום: Bennett Raglin / Stringer )

"מאז מותו של גלעד, רבים מכם פנו אלינו באדיבות בשאלות בנוגע לנסיבות מותו. מתוך כבוד למשפחתו, ובזמן שהמתנו לממצאים הסופיים של משרד חוקר מקרי המוות, לא שיתפנו עד כה פרטים באופן פומבי", נכתב על ידי אחיותיו בעמוד הפייסבוק שלו.

"כעת, כשהדוח הרשמי נכנס לרישום הציבורי, אנחנו רוצים להתייחס לכך בשקיפות: אף שחוקר מקרי המוות קבע כי סיבת מותו של גלעד הייתה התאבדות, משפחתו שבורת הלב עדיין מתקשה להבין את הנסיבות שהובילו לטרגדיה הזאת".

עוד כתבו: "זוהי מציאות כואבת מאוד עבור כל מי שאהב אותו. מאחר שמדובר עדיין בעניין משפחתי פרטי ורגיש, לא נמסור תגובות או פרטים נוספים, ואנו מבקשים מכולם לכבד את פרטיותם של יקיריו בתקופה הקשה הזאת. בואו נזכור את גלעד בזכות האור המדהים, האנרגיה וההשפעה החיובית שהביא לחיינו".

גלעד ינקלביץ' ( צילום: יח"צ )

כזכור, ב-9 ביוני 2026 נודע כי ינקלביץ' הלך לעולמו במפתיע, כשהוא בן 71. כשבועיים לאחר מכן, פרסמה משפחתו כי הוא נמצא ללא רוח חיים למרגלות בניין המגורים שלו, בן 16 הקומות, בהוואי, וכי נסיבות מותו נחקרות בידי משטרת הונולולו.