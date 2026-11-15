כרם נולד בשם שי וינשטוק לאם אשת חינוך וסופרת וגדל בבית דתי, ואת הכיפה אחרי הצבא; בריאיון סיפרה אימו יהודית כי היא ובעלה התקשו תחילה לקבל את הבחירה, אך כיבדו אותה.

כרם נולד בשם שי וינשטוק לאם אשת חינוך וסופרת וגדל בבית דתי, ואת הכיפה אחרי הצבא; בריאיון סיפרה אימו יהודית כי היא ובעלה התקשו תחילה לקבל את הבחירה, אך כיבדו אותה.

כרם נולד בשם שי וינשטוק לאם אשת חינוך וסופרת וגדל בבית דתי, ואת הכיפה אחרי הצבא; בריאיון סיפרה אימו יהודית כי היא ובעלה התקשו תחילה לקבל את הבחירה, אך כיבדו אותה.