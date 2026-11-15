שי כרם מנהלה האישי המיתולוגי של דנה אינטרנשיונל הלך לעולמו.
כרם נולד בשם שי וינשטוק לאם אשת חינוך וסופרת וגדל בבית דתי, ואת הכיפה אחרי הצבא; בריאיון סיפרה אימו יהודית כי היא ובעלה התקשו תחילה לקבל את הבחירה, אך כיבדו אותה.
את דנה אינטרנשיונל הכיר כשהיה עורך "ראש אחד", אחרי שדנה התקבלה לאירוויזיון, כרם סיפר שהזמין את הוריו לביתו, הראה להם הקלטות שלה ואמר שהוא מאמין שתצליח בעולם. מכיוון שלא נמצא מי שיממן את הנסיעה וההכנות, הוא ביקש מהם עזרה. הוא טס איתה לאירוויזיון 1998 בבריטניה כמנהל האמנותי וכמפיק השיר הישראלי "דיווה". לאחר זכייתה של אינטרנשיונל באירוויזיון עזב כרם את עבודתו כעורך "ראש אחד", והחל לעבוד כמנהל האישי והמפיק שלה. בשנת 2008 כתב עם אינטרנשיונל את השיר "כאילו כאן" שביצע בועז מעודה וייצג את ישראל באירוויזיון באותה השנה.
במאי 2023 כיכב עם הזמרת בדוקו-ריאליטי "דנה קמה", ובשנה שעברה השניים השתתפו גם בעונה השישית של "המטבח המנצח VIP".