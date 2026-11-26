לורד ג'ון מאן, היועץ הבלתי תלוי של ממשלת בריטניה לענייני אנטישמיות, הודיע היום (ה') כי יפתח בבדיקה של היחס לעובדים יהודים ב-BBC. לדבריו, עובדים שפנו אליו תיארו את תאגיד השידור הציבורי כ"סביבת עבודה עוינת", וזאת למרות אזהרות שכבר השמיע בעבר באוזני הנהלת התאגיד.

BBC ( צילום: Frank Augstein, AP )

"זה ממוסד", אמר מאן בריאיון ל"טיימס". "אנשים לא מרגישים בטוחים להעלות את הנושא בתוך ה-BBC. הצעדים שה-BBC נקט כדי לפתור את הבעיה לא עבדו". לדבריו, עובדים יהודים נדרשים להראות שהם "יהודים טובים" באמצעות עמדותיהם בנוגע לציונות ולעזה.

בתוכנית "טודיי" של ה-BBC עצמו אמר מאן, בניסוח בריטי להפליא, שהוא רוצה לבדוק עד כמה נפוצה "תחושת אי-הנוחות" בקרב העובדים היהודים. "השאלה היא האם מדובר בכמה אנשים, והאם קל לפתור את הבעיה, או שמדובר במשהו עמוק יותר וקשה יותר לפתרון".

מאן, חבר בית הלורדים מטעם הלייבור וחבר פרלמנט לשעבר, הסביר כי החליט לפתוח בחקירה על סמך העדויות ששמע. הדו"ח יוגש לשרים האחראיים והנהלת הרשת באביב. "אנו לוקחים כל האשמה באפלייה ברצינות רבה – אין מקום לכך ב-BBC", אמרו ברשת בכתבה שפרסמו בעצמם על האירוע.