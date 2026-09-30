פיונה הפלר לאו, בתם בת ה-13 של השחקן צ'אד לאו ואשתו, המפיקה קים פיינטר, הלכה לעולמה. המשפחה הודיעה על מותה אמש (שלישי), אולם לא מסרה פרטים על נסיבותיו. פיונה היא אחייניתו של השחקן המוערך רוב לאו ("הבית הלבן").

גלריה צ'אד לאו עם אשתו ובנותיו, כשפיונה במרכז, ב-2023 ( צילום: Steven Simione/Getty Images )

"לבנו נשבר בעקבות אובדנה של פיונה האהובה שלנו", נמסר בהודעה מטעם המשפחה. "היא הייתה נערה אוהבת, חכמה ויצירתית, שאהבה לרקוד. אחיותיה העריצו אותה והוריה אהבו אותה עמוקות. למעשה, היא הייתה האור של חיינו. מותה הוא אסון עבור כל המשפחה, ואנו מבקשים את תפילותיכם ושיכבדו את פרטיותנו בשעה זו".

פיונה הייתה בתם האמצעית של לאו ופיינטר, שנישאו ב-2010. לזוג שתי בנות נוספות: מייבל בת ה-17 וניקסי בת העשר. את ההודעה חתמה המשפחה בהפניה לקו הסיוע האמריקני לאנשים המתמודדים עם מצוקה נפשית.

צ'אד ורוב לאו ( צילום: Chris Pizzello/Invision/AP )

לאו בן ה-58 מוכר בעיקר מתפקידו כביירון מונטגומרי, אביה של אריה (לוסי הייל) בסדרה "שקרניות קטנות". כמו כן, הוא זכה בפרס אמי על תפקידו בסדרת הדרמה Life Goes On, והופיע לאורך השנים גם בסדרות "24", "מלרוז פלייס", "סופרגירל" ו"מוקד 911: טקסס". הוא כאמור אחיו הצעיר של רוב לאו, ובעבר היה נשוי לשחקנית הילרי סוונק.