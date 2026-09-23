אמנים רבים ישתתפו במופע המחווה "הלילה הוא שירים", לכבוד יום הולדתו ה-80 של חנן יובל, שייערך ב-19 בנובמבר בהיכל התרבות בתל אביב. מחירי הכרטיסים נעים בין 299 שקלים ל-439 שקלים.
ברשימת האמנים שישתתפו במופע המחווה נמצאים אלה הם בנאי - גברי, אורי ובעז בנאי - שלום חנוך, שלמה ארצי, רבקה מיכאלי, אסף אמדורסקי, דני בסן, דורית ראובני ולהקת אתניקס, לצד להקה בת תשעה נגנים.
עוד בין המשתתפים: הגבעטרון, אורי הרפז, עילי בוטנר והלהקה, נונו, מאיה בלזיצמן, דניאל וייס, רז שמואלי ושירה יובל. הערב יתקיים בהנחיית יאיר ניצני, בעריכתה של דלית עופר ובניהולו המוזיקלי של אוהד בן אבי.
הקריירה של חנן יובל נפרשת על פני שישה עשורים והתחילה בצעירותו, כשלמד לנגן בגיטרה וגילה את אהבתו למוזיקה ואת כישרונו. אותה אהבה פרחה כששירת בלהקת הנח"ל בין השנים 1966 ל-1965. לאחר שחרורו, הצטרף להרכב יואל דן ושלישייתו, וטס איתו לסיבוב הופעות בארצות הברית. בשובו, חבר לבני אמדורסקי ושלום חנוך בהקמת השלושרים. ההרכב פעל בין השנים 1969 ועד 1970, כשהשיר המפורסם ביותר אותו ביצע יובל במסגרת ההרכב הוא "צרות טובות".
ב-1991 התאחדו השלושה והוציאו יחד את האלבום "שלושרים על גשר הירקון", שזכה להצלחה. בסוף שנות ה-60 הקים יובל את להקת כיף התקווה הטובה, שכללה את ג'וזי כץ, שלמה מזרחי, אלי מגן וזהר לוי. הלהקה הקליטה מספר שירים, אך התפרקה לפני שהשלימה את אלבומה. אחרי הפירוק הצטרף יובל להרכב שובבי ציון, שכלל גם את קובי רכט וקובי אשרת והשלושה הופיעו יחד עד 1971. קריירת הסולו של יובל החלה עם האלבום "חנן יובל" (1974), שבו הלחין את רוב השירים, בהם גם "אתם זוכרים את השירים", שכתב יהונתן גפן, ונחשב לשיר המזוהה ביותר עם יובל.
שיריו של יובל - אלה שביצע לצד אלה שהלחין עבור אחרים - הפכו לנכסי צאן ברזל בזמר העברי, ובהם נמנים "פגישה חצי פגישה", "שהשמש תעבור עלי", "אני וסימון ומואיז הקטן", "לכל איש יש שם", "ליל חניה" ועוד רבים.