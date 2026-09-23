הקריירה של חנן יובל נפרשת על פני שישה עשורים והתחילה בצעירותו, כשלמד לנגן בגיטרה וגילה את אהבתו למוזיקה ואת כישרונו. אותה אהבה פרחה כששירת בלהקת הנח"ל בין השנים 1966 ל-1965. לאחר שחרורו, הצטרף להרכב יואל דן ושלישייתו, וטס איתו לסיבוב הופעות בארצות הברית. בשובו, חבר לבני אמדורסקי ושלום חנוך בהקמת השלושרים. ההרכב פעל בין השנים 1969 ועד 1970, כשהשיר המפורסם ביותר אותו ביצע יובל במסגרת ההרכב הוא "צרות טובות".

הקריירה של חנן יובל נפרשת על פני שישה עשורים והתחילה בצעירותו, כשלמד לנגן בגיטרה וגילה את אהבתו למוזיקה ואת כישרונו. אותה אהבה פרחה כששירת בלהקת הנח"ל בין השנים 1966 ל-1965. לאחר שחרורו, הצטרף להרכב יואל דן ושלישייתו, וטס איתו לסיבוב הופעות בארצות הברית. בשובו, חבר לבני אמדורסקי ושלום חנוך בהקמת השלושרים. ההרכב פעל בין השנים 1969 ועד 1970, כשהשיר המפורסם ביותר אותו ביצע יובל במסגרת ההרכב הוא "צרות טובות".

הקריירה של חנן יובל נפרשת על פני שישה עשורים והתחילה בצעירותו, כשלמד לנגן בגיטרה וגילה את אהבתו למוזיקה ואת כישרונו. אותה אהבה פרחה כששירת בלהקת הנח"ל בין השנים 1966 ל-1965. לאחר שחרורו, הצטרף להרכב יואל דן ושלישייתו, וטס איתו לסיבוב הופעות בארצות הברית. בשובו, חבר לבני אמדורסקי ושלום חנוך בהקמת השלושרים. ההרכב פעל בין השנים 1969 ועד 1970, כשהשיר המפורסם ביותר אותו ביצע יובל במסגרת ההרכב הוא "צרות טובות".