היוצרים הישראלים רון לשם ועמית כהן נבחרו לכתוב את "זודיאק" (Zodiac), סדרת הריגול החדשה של מארוול, כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) באתר "דדליין". לפי הפרסום, הסדרה, שנמצאת בפיתוח עבור דיסני+, צפויה לעקוב אחר צמד מרגלים שרודפים אחר מטרות בעלות יכולות מיוחדות.

גלריה עמית כהן ורון לשם ( צילום: איליה מלניקוב, יחסי ציבור )

"זודיאק" הוכרזה מוקדם יותר החודש במסגרת פאנל של Marvel Television בכנס קומיק-קון בניו יורק, אך עד כה נחשפו פרטים מעטים בלבד על הפרויקט. הסדרה, שמוגדרת כמותחן ריגול בלייב-אקשן, צפויה לעלות בדיסני+ ב-2028, כשהצילומים מתוכננים להתחיל בלונדון באביב 2027 והליהוק צפוי להתחיל גם הוא בקרוב. לדברי מקורות ששוחחו עם "דדליין", העלילה תתמקד בשני מרגלים שרודפים אחר בעלי יכולות מיוחדות, אולם זו לא אושרה או פורסמה רשמית על ידי מארוול.

בעולם הקומיקס של מארוול, השם "זודיאק" מזוהה עם ארגון פשע שההרכב הקלאסי שלו כולל 12 חברים - כל אחד מהם נושא את שמו של אחד מ-12 המזלות. הארגון, שהוצג לראשונה בסוף שנות ה-60, התעמת לאורך השנים עם גיבורים שונים, ובהם הנוקמים, ונקשר אף לארגון S.H.I.E.L.D. אחד השמות המרכזיים בסיפורו הוא ג'ייק פיורי, אחיו הצעיר של ניק פיורי, שפעל תחת השם סקורפיו והיה קשור לגרסאות מוקדמות של הארגון. לאורך עשרות שנות הקומיקס הופיעו כמה גלגולים שונים של "זודיאק", אולם בשלב זה לא ידוע אם הסדרה החדשה תתבסס על הארגון המוכר מהקומיקס, או כיצד, אם בכלל, תשתמש בסיפוריו ובדמויותיו.

"זודיאק" ( צילום: באדיבות מארוול )

עבור לשם וכהן, אם הדיווח יאושר, מדובר בתחנה נוספת בשותפות יצירתית ארוכת שנים, שבמסגרתה עסקו לא פעם בעולמות המודיעין, הביטחון והמלחמה. השניים הכירו עוד בתחילת שנות ה-2000, כשלשם עבד בתפקיד בכיר במערכת "מעריב" וכהן הצטרף לעיתון. כהן, בוגר יחידת 8200, עבד כעיתונאי במשך כעשור וסיקר בין היתר את השטחים ואת העולם הערבי, לפני שעבר לכתיבה לטלוויזיה. בהמשך חברו השניים ליצירת "תא גורדין", דרמת הריגול הישראלית שנמכרה לרשת NBC ועובדה בארצות הברית לסדרה "Allegiance". לאורך השנים הם שיתפו פעולה בפרויקטים נוספים, בהם "שעת נעילה", שנמכרה ל-HBO Max, "שמיים אדומים", "בוגד", "ילד רע" והסדרה הבינלאומית No Man's Land.

כהן עומד גם מאחורי דרמת הריגול "כפולים", שאותה יצר עם מריה פלדמן ושזכתה לעיבוד אמריקני בשם Suspicion באפל TV+ בכיכובה של אומה תורמן. לשם, מצדו, הוא מיוצרי "אופוריה" הישראלית, שעליה התבססה הסדרה האמריקנית המצליחה של HBO בכיכובן של זנדאיה, סידני סוויני וג'ייקוב אלורדי, ובה הוא משמש גם כמפיק בפועל.

הסרט הגדול הבא. רוברט דאוני ג'וניור עם הכרזת "הנוקמים: עלייתו של ד"ר דום" בקומיק-קון ( צילום: Richard Shotwell/Invision/AP )

"זודיאק" מגיעה בתקופה של שינוי כיוון במארוול, שמצמצמת את קצב הפקת הסרטים והסדרות שלה אחרי שנים של הצפת בתי הקולנוע והטלוויזיה בתכנים. נשיא האולפנים קווין פייגי הודה לאחרונה כי ריבוי הפרויקטים פיזר את משאבי החברה וכי המטרה כעת היא להתמקד מחדש באיכות. בקולנוע, עיקר תשומת הלב מופנית כעת לשני סרטי "הנוקמים" הבאים - "הנוקמים: עלייתו של ד"ר דום", שיגיע בדצמבר הקרוב, ו"הנוקמים: מלחמות סודיות", שמתוכנן לדצמבר 2027 - בעוד שגם לוח סדרות הלייב-אקשן של מארוול הצטמצם משמעותית, ו"זודיאק", שמיועדת ל-2028, מסתמנת כאחד הפרויקטים הבולטים הבאים שלה לדיסני+.

בשלב זה, מארוול טרם אישרה רשמית את מינויים של לשם וכהן, ומטעם החברה לא נמסרה תגובה לפניית "דדליין" בנושא.