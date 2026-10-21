השחקנית ג'וליה סטיילס, שמתחרה בימים אלו בתוכניות "רוקדים עם כוכבים" בארצות הברית, הקדישה את הריקוד שלה בתוכנית אמש (שלישי) להית' לדג'ר שכיכב לצידה ברום-קום הנעורים הקלאסי "10 דברים שאני שונאת אצלך", ושמת ב-2008.
סטיילס והרקדן שהוצמד לה בתוכנית, עזרא סוסה, ביצעו בערב ההקדשות של התוכנית ריקוד עכשווי לצלילי Can't Take My Eyes Off You. שירו שאותו בסרט מ-1999 שרה דמותו של לדג'ר, פטריק, לדמותה של סטיילס, קאט סטרטפורד, מהיציע בזמן אימון כדורגל.
אחרי הריקוד סיפרה סטיילס ל"וראייטי" שביקשה שכל צוות השחקנים מהסרט יעלה איתה לבמה וייצג את מורשתו של לדג'ר ואת הסרט. "התחננתי בפני כל אחד ואחת מהם, וכולם נרתמו. הם באמת נרתמו", אמרה.
השחקנית הוסיפה שהיה "ממש הזוי" לראות את עצמה בשמלה הכחולה, הדומה לזו שלבשה בסרט, ועם שיער שעוצב בסגנון דומה. "כשהייתי בת 17, בחיים לא הייתי חושבת שיום אחד אהיה כאן, בגיל 45, אחגוג את הגוף שלי, ארקוד בתוכנית שאני ממש אוהבת, ושעדיין יהיו מעריצים שמתעניינים בסרט הזה ועדיין מתרגשים ממנו ושהוא נוגע להם בלב".
מוקדם יותר השבוע סיפרה סטיילס ל"וראייטי" שהחזרות עוררו בה רגשות עזים. "אני יודעת שערב ההקדשות הוא ערב מרגש, אבל חשבתי שכבר התרחקתי מזה מספיק. עברו כל כך הרבה שנים. יש משהו בצפייה בקטעים מהסרט ובתמונות, ובשמיעת הקול שלי והקול שלו, שמעלה כל כך הרבה זיכרונות. זה הרבה", אמרה. היא סיפרה שהתחילה לבכות במהלך החזרות, והוסיפה: "אחד הדברים שאנחנו באמת מקווים לעשות כמבצעים הוא לגרום לאנשים להרגיש משהו ולדאוג לעבודה שאנחנו עושים, והזיכרון שלו ממשיך לחיות כי זו הייתה הופעה מדהימה כל כך."
"10 דברים שאני שונאת אצלך" יצא ב-1999 והיה להצלחה קופתית מסחררת - אך לא רק. הוא התקבע כאחד מסרטי הנעורים המזוהים של שנות ה-90 וכסרט קאלט. הסרט הכניס כ-53.5 מיליון דולר ברחבי העולם.
לדג'ר מת ב-22 בינואר 2008 בדירתו בניו יורק, כשהיה בן 28, דווקא כשהקריירה עומדת בפני פריצה עם ב"האביר האפל" שיצא זמן קצר לאחר מכן. הבדיקה של המכון לרפואה משפטית בעיר קבעה כי מותו נגרם מהרעלה חריפה בעקבות השילוב בין השפעותיהן של כמה תרופות מרשם, ובהן משככי כאבים, תרופות נגד חרדה וכדורי שינה; המוות הוגדר כתאונה.