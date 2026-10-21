אחרי הריקוד סיפרה סטיילס ל"וראייטי" שביקשה שכל צוות השחקנים מהסרט יעלה איתה לבמה וייצג את מורשתו של לדג'ר ואת הסרט. "התחננתי בפני כל אחד ואחת מהם, וכולם נרתמו. הם באמת נרתמו", אמרה.

אחרי הריקוד סיפרה סטיילס ל"וראייטי" שביקשה שכל צוות השחקנים מהסרט יעלה איתה לבמה וייצג את מורשתו של לדג'ר ואת הסרט. "התחננתי בפני כל אחד ואחת מהם, וכולם נרתמו. הם באמת נרתמו", אמרה.

אחרי הריקוד סיפרה סטיילס ל"וראייטי" שביקשה שכל צוות השחקנים מהסרט יעלה איתה לבמה וייצג את מורשתו של לדג'ר ואת הסרט. "התחננתי בפני כל אחד ואחת מהם, וכולם נרתמו. הם באמת נרתמו", אמרה.

השחקנית הוסיפה שהיה "ממש הזוי" לראות את עצמה בשמלה הכחולה, הדומה לזו שלבשה בסרט, ועם שיער שעוצב בסגנון דומה. "כשהייתי בת 17, בחיים לא הייתי חושבת שיום אחד אהיה כאן, בגיל 45, אחגוג את הגוף שלי, ארקוד בתוכנית שאני ממש אוהבת, ושעדיין יהיו מעריצים שמתעניינים בסרט הזה ועדיין מתרגשים ממנו ושהוא נוגע להם בלב".

השחקנית הוסיפה שהיה "ממש הזוי" לראות את עצמה בשמלה הכחולה, הדומה לזו שלבשה בסרט, ועם שיער שעוצב בסגנון דומה. "כשהייתי בת 17, בחיים לא הייתי חושבת שיום אחד אהיה כאן, בגיל 45, אחגוג את הגוף שלי, ארקוד בתוכנית שאני ממש אוהבת, ושעדיין יהיו מעריצים שמתעניינים בסרט הזה ועדיין מתרגשים ממנו ושהוא נוגע להם בלב".

השחקנית הוסיפה שהיה "ממש הזוי" לראות את עצמה בשמלה הכחולה, הדומה לזו שלבשה בסרט, ועם שיער שעוצב בסגנון דומה. "כשהייתי בת 17, בחיים לא הייתי חושבת שיום אחד אהיה כאן, בגיל 45, אחגוג את הגוף שלי, ארקוד בתוכנית שאני ממש אוהבת, ושעדיין יהיו מעריצים שמתעניינים בסרט הזה ועדיין מתרגשים ממנו ושהוא נוגע להם בלב".