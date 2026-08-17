מוניקה לוי, שניגנה בס בהרכב המוקדם של להקת הפאנק-רוק החיפאית קילר הלוהטת, הלכה הבוקר (שני) לעולמה לאחר מאבק של ארבע שנים במחלה קשה. בתחילת שנות ה-80 היא נודעה בכינוי "מוניקה סקס", שלימים שימש השראה לשמה של הלהקה המפורסמת. היא הותירה אחריה את בעלה מאיר לוי, שני בנים ושישה נכדים.

גלריה מוניקה לוי ( צילום פרטי )

"מוניקה לוי, היא מוניקה סקס המקורית, הלכה לעולמה", נכתב בדף הפייסבוק של מוניקה סקס, "כשפגשנו אותה הרגשנו שמשהו מהקסם הבלתי מעורער שלה ליווה גם אותנו דרך השם שבחרנו ללהקה. נזכור אותה תמיד".

לוי נולדה ברומניה תחת השם מוניקה פרידמן ועלתה עם הוריה לישראל בגיל שש. משפחתה התיישבה בבאר שבע, שם גדלה והתחנכה. בשירותה הצבאי שובצה כחוקרת במשטרה הצבאית, שם גם הכירה את מאיר לוי, שהיה אז מפקד מצ"ח דרום ובהמשך סגן מפקד מצ"ח.

חברי קילר הלוהטת ( צילום פרטי )

באותה מסגרת נוצר הקשר בינה לבין יורם מארק-רייך וירון דקל, ממייסדי קילר הלוהטת. "אז עדיין קראו לה מוניקה פרידמן, אבל בזכות יופייה המהמם הדבקתי לה את הכינוי 'מוניקה סקס', שכעבור שנים אומץ גם על ידי יהלי סובול וחבריו, שחיפשו שם מגניב ללהקתם", כתב מארק רייך בעמוד הפייסבוק שלו. "בין התמונות תראו מזכרת מהמפגש שארגנתי למוניקה עם הלהקה שקרויה על שמה. ואגב, היא נשארה יפהפייה מהממת לכל אורך שנותיה".

קילר הלוהטת נוסדה בחיפה ב-1976 בידי מארק-רייך וירון דקל, אך פעילותם נקטעה במהלך שירותם הצבאי. כשחזרו לפעול בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80 השתלבה מוניקה בהרכב. הלהקה פעלה בהשפעת פאנק, גלאם ורוק, בתקופה שבה הסגנונות האלה היו פחות מוכרים. ב-1981 יצא השיר "אני רוצה להיות ראש הממשלה", שכתב והלחין מארק-רייך - סאטירה פוליטית שיצאה במהלך מערכת הבחירות לכנסת העשירית, וזכתה להשמעות רבות. "סיווגו אותנו כהרכב פאנק ורוק, למרות שאנחנו היינו מגדירים את עצמנו כלהקת רוק וצחוק", המשיך בדבריו מארק-רייך. "לא לקחנו את עצמנו ברצינות רבה מדי, וצחקנו כל הדרך אל הפאנק.

מוניקה לוי ( צילום פרטי )

"השיר הראשון שהקלטנו היה שיר פארודי על הבטחות השווא של הפוליטיקאים למיניהם, והוא נקרא 'אני רוצה להיות ראש הממשלה!', ומיד עם צאתו אל גלי האתר ב-1981, הפך ללהיט גדול. עם נישואיה למאיר לוי וכניסתה להריון, פרשה מוניקה מהלהקה. נפרדנו ממנה בהקלטת השיר 'הלילה עוד לא עבר (שיר פרידה ממוניקה סקס)'", המשיך.

חברי מוניקה סקס ( צילום: איליה מלניקוב )