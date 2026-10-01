הלך לעולמו איש הרדיו והמלחין גלעד בן ש"ך והוא בן 85.
משפחתו ספדה לו: "איש משפחה מסור, אציל נפש ואוהד אדם עולמו - הזמר העברי, שימורו וטיפוחו". הוא יובא למנוחות מחר (שישי) בבית העלמין בגדרה.
בן ש"ך, יליד גדרה, החל להלחין שירים בשנות ה-60, וב-1969 הצטרף ל"קול ישראל". שם הוא שימש כעורך מוזיקלי, בין היתר של התוכניות "בחצי היום", "קסת ואפרכסת" ו"אותי זה מצחיק". מאמצע שנות ה-70 כיהן כמנהל מחלקת הבידור של "קול ישראל".
בין השירים שהלחין בן ש"ך נמנים "לכל אדם כוכב" ו"סיגליות" של אילן ואילנית.
"גילי נשא את גדרה בלבו לאורך כל חייו והיה עבורנו מקור גדול לגאווה", ספד לו סהר פינטו, ראש המועצה המקומית גדרה. "בכישרונו הרב ככותב, מלחין, איש רדיו ותרבות, הוא הותיר חותם משמעותי בזמר ובתרבות הישראלית. בכל מקום שאליו הגיע, גילי היה גם נציג של הבית - של גדרה, שורשיה ואנשיה. זכינו שאדם בעל יצירה עשירה כל כך צמח כאן, במושבה שלנו. לכתו היא אבדה כואבת למשפחתו, לגדרה ולעולם התרבות והזמר העברי. בשם תושבות ותושבי גדרה אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחת בן ש"ך. יהי זכרו ברוך".