בן ש"ך, יליד גדרה, החל להלחין שירים בשנות ה-60, וב-1969 הצטרף ל"קול ישראל". שם הוא שימש כעורך מוזיקלי, בין היתר של התוכניות "בחצי היום", "קסת ואפרכסת" ו"אותי זה מצחיק". מאמצע שנות ה-70 כיהן כמנהל מחלקת הבידור של "קול ישראל".

בן ש"ך, יליד גדרה, החל להלחין שירים בשנות ה-60, וב-1969 הצטרף ל"קול ישראל". שם הוא שימש כעורך מוזיקלי, בין היתר של התוכניות "בחצי היום", "קסת ואפרכסת" ו"אותי זה מצחיק". מאמצע שנות ה-70 כיהן כמנהל מחלקת הבידור של "קול ישראל".

בן ש"ך, יליד גדרה, החל להלחין שירים בשנות ה-60, וב-1969 הצטרף ל"קול ישראל". שם הוא שימש כעורך מוזיקלי, בין היתר של התוכניות "בחצי היום", "קסת ואפרכסת" ו"אותי זה מצחיק". מאמצע שנות ה-70 כיהן כמנהל מחלקת הבידור של "קול ישראל".