איתי דנקנר מונה למנכ"ל חדשות 13, כך הודיעו היום (שני) בערוץ. דנקנר ייכנס לנעליה של טלי בן עובדיה, שתסיים את דרכה בתום כשנתיים, אחרי הבחירות.
דנקנר חוצה את הכביש מהמתחרה קשת, שם מילא שורה של תפקידים, האחרון שבהם סמנכ"ל לוח השידורים. בעבר ערך דנקנר את התוכנית "אולפן שישי".
"אני מקבל על עצמי את התפקיד בתחושת אחריות גדולה", אמר דנקנר בהודעה לתקשורת. "חדשות 13 היא מערכת מצוינת עם עיתונאיות ועיתונאים בעלי ניסיון ויכולות יוצאות דופן, ואני שמח על ההזדמנות להצטרף למסע שלהם. חברת חדשות חזקה ועצמאית היא נכס חיוני לחברה דמוקרטית".
עידן אלרום, מ"מ מנכ"ל ערוץ 13, מסר: "למרות שכהונתה טרם הסתיימה, אני רוצה להודות בשם כל העובדים ובשם בעלי הערוץ לטלי בן עובדיה, עיתונאית משכמה ומעלה, על עבודה מקצועית ומסורה מסביב לשעון.
"איתי דנקנר מביא איתו ניסיון עיתונאי וניהולי משמעותי שחיוני לחברה בתקופה מאתגרת, ולצד ירדן ביטרן, שמונתה לאחרונה לסמנכ"לית התוכן בחדשות 13, הם יתמקדו בבניית ארגון מנצח".