איתי דנקנר מונה למנכ"ל חדשות 13, כך הודיעו היום (שני) בערוץ. דנקנר ייכנס לנעליה של טלי בן עובדיה, שתסיים את דרכה בתום כשנתיים, אחרי הבחירות.

איתי דנקנר מונה למנכ"ל חדשות 13, כך הודיעו היום (שני) בערוץ. דנקנר ייכנס לנעליה של טלי בן עובדיה, שתסיים את דרכה בתום כשנתיים, אחרי הבחירות.

איתי דנקנר מונה למנכ"ל חדשות 13, כך הודיעו היום (שני) בערוץ. דנקנר ייכנס לנעליה של טלי בן עובדיה, שתסיים את דרכה בתום כשנתיים, אחרי הבחירות.

דנקנר חוצה את הכביש מהמתחרה קשת, שם מילא שורה של תפקידים, האחרון שבהם סמנכ"ל לוח השידורים. בעבר ערך דנקנר את התוכנית "אולפן שישי".

דנקנר חוצה את הכביש מהמתחרה קשת, שם מילא שורה של תפקידים, האחרון שבהם סמנכ"ל לוח השידורים. בעבר ערך דנקנר את התוכנית "אולפן שישי".

דנקנר חוצה את הכביש מהמתחרה קשת, שם מילא שורה של תפקידים, האחרון שבהם סמנכ"ל לוח השידורים. בעבר ערך דנקנר את התוכנית "אולפן שישי".