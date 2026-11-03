אנשי משמר החופים היווני ערכו סריקות בסיוע כלב לאיתור חומרי נפץ וצוללנים. בבדיקה הראשונית לא אותר מטען, אך הרשויות נערכו לבדיקה מקיפה נוספת לפני מתן אישור להמשך ההפלגה - והנוסעים בינתיים הורדו מהאונייה. בישראל מעריכים כי מדובר בהתרעת שווא או "הטרלה", אבל לא לוקחים סיכונים - והאירוע הגיע עד כדי כך שמפקד חיל הים האלוף אייל הראל שוחח עם אנשי חיל הים היווני, וגם עם שב"כ והמוסד.

אנשי משמר החופים היווני ערכו סריקות בסיוע כלב לאיתור חומרי נפץ וצוללנים. בבדיקה הראשונית לא אותר מטען, אך הרשויות נערכו לבדיקה מקיפה נוספת לפני מתן אישור להמשך ההפלגה - והנוסעים בינתיים הורדו מהאונייה. בישראל מעריכים כי מדובר בהתרעת שווא או "הטרלה", אבל לא לוקחים סיכונים - והאירוע הגיע עד כדי כך שמפקד חיל הים האלוף אייל הראל שוחח עם אנשי חיל הים היווני, וגם עם שב"כ והמוסד.

אנשי משמר החופים היווני ערכו סריקות בסיוע כלב לאיתור חומרי נפץ וצוללנים. בבדיקה הראשונית לא אותר מטען, אך הרשויות נערכו לבדיקה מקיפה נוספת לפני מתן אישור להמשך ההפלגה - והנוסעים בינתיים הורדו מהאונייה. בישראל מעריכים כי מדובר בהתרעת שווא או "הטרלה", אבל לא לוקחים סיכונים - והאירוע הגיע עד כדי כך שמפקד חיל הים האלוף אייל הראל שוחח עם אנשי חיל הים היווני, וגם עם שב"כ והמוסד.