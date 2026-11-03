צילומי הסדרה "לינדה ואלי" של כאן הופסקו היום (שלישי) בגלל התרעה על מטען חבלה באוניית מנו ספנות ביוון, שבה נערכים חלק מצילומי הסדרה.
מתאגיד השידור נמסר כי "צילומי סדרת הדרמה החדשה 'לינדה ואלי', שיוצרת ומביימת דנה מודן, הופסקו היום ביוון בעקבות התרעה על חפץ חשוד שהוטמן לכאורה באוניית הקרוז. מועד חידוש הצילומים ייקבע בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים. במרכז הסדרה צמד חוקרים שמגלמים דנה מודן ויניב ביטון".
מדובר באוניית הנופש "קראון איריס" של חברת מנו ספנות, שעוכבה בנמל האי סירוס שביוון, בעקבות דיווח של אלמוני כי מטען חבלה הוצמד לחלקה התחתון. האונייה, שעליה 940 נוסעים ו-597 אנשי צוות, הייתה אמורה להפליג לחיפה.
אנשי משמר החופים היווני ערכו סריקות בסיוע כלב לאיתור חומרי נפץ וצוללנים. בבדיקה הראשונית לא אותר מטען, אך הרשויות נערכו לבדיקה מקיפה נוספת לפני מתן אישור להמשך ההפלגה - והנוסעים בינתיים הורדו מהאונייה. בישראל מעריכים כי מדובר בהתרעת שווא או "הטרלה", אבל לא לוקחים סיכונים - והאירוע הגיע עד כדי כך שמפקד חיל הים האלוף אייל הראל שוחח עם אנשי חיל הים היווני, וגם עם שב"כ והמוסד.
אחד מנוסעי האונייה סיפר ל-ynet: "הורידו את כולם לחניון צמוד ולא ממש מוגן מהרוח, הביאו לנו מים ושמיכות ואמרו שמי שרוצה יכול להסתובב בעיר ולחזור עד 23:00. כרגע הבעיה הדחופה היא שירותים לכמות כזאת של אנשים, רוב הנוסעים הם מבוגרים. אנשי הצוות דואגים לנו עד כמה שאפשר, אבל מהרשויות המקומיות לא ראינו אף אחד. כבר ב-14:00 כשחזרנו לספינה הבחנו בצוללן שנכנס למים בסמוך אלינו, ומשאיות של כבאים חונות קרוב לספינה".