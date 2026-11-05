סיפורים של גיבורים: פרויקט תיעודי חדש שיעלה בפרטנר יעסוק בסיפורי גבורה והקרבה של נופלים, וייעשה בשיתוף עם מכללת ספיר ובהובלת הבמאי דורון צברי.
חברת פרטנר הודיעה היום (חמישי) על השקת הפרויקט "הגיבור שלי", במסגרתו ייצרו סטודנטים ממכללת ספיר סרטים קצרים תיעודיים אישיים, המספרים סיפור של גיבור ישראל.
הסרטים יופקו במסגרת קורס שנתי לבימוי תיעודי המיועד לסטודנטים וסטודנטיות לקולנוע שנה ב'. מתוך הסרטים שיופקו ייבחרו סרטים שישודרו במסגרת רצועה מיוחדת שתיקרא "הגיבור שלי" בערוץ הגיבורים – ערוץ ייחודי בפרטנר tv+ שמאגד תכנים העוסקים בגבורה ישראלית ובסיפוריהם של נופלים ונופלות.
את הפרויקט יוביל במאי הקולנוע והטלוויזיה דורון צברי, שמשמש גם כפרופסור לקולנוע בבית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר.
אבי גבאי, מנכ"ל פרטנר, מסר כי "ערוץ הגיבורים נולד מתוך הרצון לתת מקום לזיכרון עבור משפחות הנופלים, שרבים מהם היו צעירים וצעירות. החיבור עם המכללה האקדמית ספיר בפרויקט 'הגיבור שלי' מביא למסך את נקודת המבט של יוצרים ויוצרות בני דורם, ואת הפרשנות האישית שלהם למושג 'גיבור'".