סיפורים של גיבורים: פרויקט תיעודי חדש שיעלה בפרטנר יעסוק בסיפורי גבורה והקרבה של נופלים, וייעשה בשיתוף עם מכללת ספיר ובהובלת הבמאי דורון צברי.

סיפורים של גיבורים: פרויקט תיעודי חדש שיעלה בפרטנר יעסוק בסיפורי גבורה והקרבה של נופלים, וייעשה בשיתוף עם מכללת ספיר ובהובלת הבמאי דורון צברי.

סיפורים של גיבורים: פרויקט תיעודי חדש שיעלה בפרטנר יעסוק בסיפורי גבורה והקרבה של נופלים, וייעשה בשיתוף עם מכללת ספיר ובהובלת הבמאי דורון צברי.

חברת פרטנר הודיעה היום (חמישי) על השקת הפרויקט "הגיבור שלי", במסגרתו ייצרו סטודנטים ממכללת ספיר סרטים קצרים תיעודיים אישיים, המספרים סיפור של גיבור ישראל.

חברת פרטנר הודיעה היום (חמישי) על השקת הפרויקט "הגיבור שלי", במסגרתו ייצרו סטודנטים ממכללת ספיר סרטים קצרים תיעודיים אישיים, המספרים סיפור של גיבור ישראל.

חברת פרטנר הודיעה היום (חמישי) על השקת הפרויקט "הגיבור שלי", במסגרתו ייצרו סטודנטים ממכללת ספיר סרטים קצרים תיעודיים אישיים, המספרים סיפור של גיבור ישראל.