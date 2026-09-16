עכשיו זה רשמי: בעלים חדשים לערוץ 13, אחרי שקבוצת אסף רפפורט אושרה היום (רביעי) על ידי מועצת הרשות השנייה.

מימין: ינון קוסטיקה ואסף רפפורט ( צילום: דנה קופל / אוראל כהן )

עסקת הרכישה בוצעה לפני חודשים, אולם עיכוב באישור העסקה ברשות השנייה מנעה מרפפורט וקבוצת הרוכשים להפוך לבעלים באופן רשמי.

יש לציין כי למרות העיכובים, רפפורט ואנשיו עבדו בערוץ 13 והיו מעורבים בהחלטות, כמו למשל פיטוריו של מושיק רוט מהתוכנית "משחקי השף".

"אסף מעורב כמו שאני מעורב בעסקים שלי", העיד השף אסף גרניט בפודקאסט "מחוץ לפריים" באשר לעיסוקו של רפפורט בערוץ.

קבוצת הרוכשים נקראת בשמה הרשמי "קרן מריו". מערוץ 13 נמסר כי המשקיעים הם יזמי ההייטק ינון קוסטיקה ואסף רפפורט, ובכך אושרה כניסת מריט כבעלת השליטה בערוץ.

מהערוץ הוסיפו כי "'קבלת ההיתר מהווה חותמת סופית ליציאתה של רשת 13 לדרך חדשה, המשלבת חזון תקשורתי-תוכני עם DNA של חדשנות טכנולוגית ומצוינות עסקית.

השלמת תהליך אישור השליטה חותמת באופן רשמי את עידן ההישרדות של הערוץ, ומעבירה אותו להתקפה ולתנופת בנייה. קבוצת הבעלים החדשה מביאה עמה מודל של 'סטארט-אפ תקשורתי", הכולל השקעה נרחבת בתוכן איכותי, פיתוח פלטפורמות דיגיטל מתקדמות, והענקת גב מלא לחברת החדשות במטרה לייצר עיתונות חוקרת, איכותית, ונטולת אינטרסים זרים".

מטעם קרן מריט נמסר: "אנו מברכים על החלטת מועצת הרשות השנייה על העברת היתר השליטה. כניסתנו לרשת 13 נובעת מאמונה עמוקה בחשיבותה של תקשורת ישראלית חופשית, עצמאית ואיכותית כתשתית חיונית לחברה הישראלית. המטרה שלנו היא להעניק להנהלה, לטאלנטים ולעובדים את הכלים הטובים ביותר, טכנולוגית ופיננסית, כדי להפוך את רשת 13 לגוף המדיה המוביל, האמיץ והחדשני בישראל. אנחנו מודים לקבוצת אקסס ולסר לן בלווטניק על פועלו למען רשת מדיה ומצפים להמשך עשייה משותפת למען החברה".