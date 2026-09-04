פסטיבל העוד הבינלאומי ישוב ויתקיים זו השנה ה-27 בתאריכים 5 עד 12 בנובמבר בירושלים, ויארח שורה של אמנים בהם ג'וני גרינווד (רדיוהד) שיחבור לשותפו דודו טסה לביצוע נוסף של המופע Jarak Qaribak ("שכנך הוא קרובך"). מחירי הכרטיסים נעים בין 90 שקלים ל-250 שקלים.

פסטיבל העוד הבינלאומי ישוב ויתקיים זו השנה ה-27 בתאריכים 5 עד 12 בנובמבר בירושלים, ויארח שורה של אמנים בהם ג'וני גרינווד (רדיוהד) שיחבור לשותפו דודו טסה לביצוע נוסף של המופע Jarak Qaribak ("שכנך הוא קרובך"). מחירי הכרטיסים נעים בין 90 שקלים ל-250 שקלים.

פסטיבל העוד הבינלאומי ישוב ויתקיים זו השנה ה-27 בתאריכים 5 עד 12 בנובמבר בירושלים, ויארח שורה של אמנים בהם ג'וני גרינווד (רדיוהד) שיחבור לשותפו דודו טסה לביצוע נוסף של המופע Jarak Qaribak ("שכנך הוא קרובך"). מחירי הכרטיסים נעים בין 90 שקלים ל-250 שקלים.

בין האמנים האורחים מעבר לים אפשר למצוא את הזמר היווני הוותיק באביס צרטוס שיארח את הזמרת היווניה ונגנית הסנטור ארטי קרטימה, לצד מופע שיארח שלושה נגני מוזיקה הודית קלאסית - חלילן הבנסורי ראקש צ׳אורסיה, נגן הסיטאר פורבאיאן צ׳אטרג'י ונגן הטבלה אוג׳ס ואדיה. הפסטיבל ייערך בשלושה מוקדים בעיר - תיאטרון ירושלים, תיאטרון החאן ובית הקונפדרציה.

בין האמנים האורחים מעבר לים אפשר למצוא את הזמר היווני הוותיק באביס צרטוס שיארח את הזמרת היווניה ונגנית הסנטור ארטי קרטימה, לצד מופע שיארח שלושה נגני מוזיקה הודית קלאסית - חלילן הבנסורי ראקש צ׳אורסיה, נגן הסיטאר פורבאיאן צ׳אטרג'י ונגן הטבלה אוג׳ס ואדיה. הפסטיבל ייערך בשלושה מוקדים בעיר - תיאטרון ירושלים, תיאטרון החאן ובית הקונפדרציה.

בין האמנים האורחים מעבר לים אפשר למצוא את הזמר היווני הוותיק באביס צרטוס שיארח את הזמרת היווניה ונגנית הסנטור ארטי קרטימה, לצד מופע שיארח שלושה נגני מוזיקה הודית קלאסית - חלילן הבנסורי ראקש צ׳אורסיה, נגן הסיטאר פורבאיאן צ׳אטרג'י ונגן הטבלה אוג׳ס ואדיה. הפסטיבל ייערך בשלושה מוקדים בעיר - תיאטרון ירושלים, תיאטרון החאן ובית הקונפדרציה.