פסטיבל העוד הבינלאומי ישוב ויתקיים זו השנה ה-27 בתאריכים 5 עד 12 בנובמבר בירושלים, ויארח שורה של אמנים בהם ג'וני גרינווד (רדיוהד) שיחבור לשותפו דודו טסה לביצוע נוסף של המופע Jarak Qaribak ("שכנך הוא קרובך"). מחירי הכרטיסים נעים בין 90 שקלים ל-250 שקלים.
בין האמנים האורחים מעבר לים אפשר למצוא את הזמר היווני הוותיק באביס צרטוס שיארח את הזמרת היווניה ונגנית הסנטור ארטי קרטימה, לצד מופע שיארח שלושה נגני מוזיקה הודית קלאסית - חלילן הבנסורי ראקש צ׳אורסיה, נגן הסיטאר פורבאיאן צ׳אטרג'י ונגן הטבלה אוג׳ס ואדיה. הפסטיבל ייערך בשלושה מוקדים בעיר - תיאטרון ירושלים, תיאטרון החאן ובית הקונפדרציה.
עוד בין המופעים שיעלו בפסטיבל: מחווה לאהובה עוזרי במלאת עשור למותה, בהובלתו של אבי בללי (נקמת הטרקטור) ובהשתתפות אפרת גוש, הילה רוח, רות דולורס וייס וגליה חי; שלומי שבן והפסנתר שיארח את מארק אליהו והאחים קדוש; זמרת האופרה נור דרוויש; הרכב סאזלנד של גור וולנר; הטריו של נגן העוד, המלחין והחוקר ד"ר וסים עודה; רסיטל עוד של פרופ' תייסיר אליאס; המופע גשר המיתרים של נגן העוד, הזמר והמלחין שרלי סבח ומופע משותף של הפסנתרן עומרי מור ונגן כלי ההקשה והזמר שלמה בר. הפסטיבל ייחתם במופע של טיפקס ותזמורת החפלה וההורה.