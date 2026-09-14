היידן פנטייר נטלה ביום מותה כדור אחד בלבד, וגורמי אכיפת חוק מעריכים שהיה זה אוקסיקודון מהול בפנטניל - כך לפי מקורות שדבריהם הובאו באתר הרכילות האמריקני TMZ.

היידן פנטייר ( צילום: Jon Kopaloff/Getty Images )

לדברי המקורות, לפנטייר היה סוחר סמים ותיק בלוס אנג'לס שסיפק לה תרופות מרשם שונות בשוק השחור, ובהן אוקסיקודון - משכך כאבים ממשפחת האופיואידים. עוד נמסר כי השחקנית נטלה כמה מהחומרים שרכשה ממנו כבר בטיסה מלוס אנג'לס לדרום קרוליינה, יום לפני מותה, וכי הרשויות מעריכות שבבוקר מותה נטלה כדור אוקסיקודון - אותו כדור שלפי הערכתן הכיל גם פנטניל.

מנהל אכיפת הסמים האמריקאי (DEA) בלוס אנג'לס מנסה כעת לשחזר את הקשר בין פנטייר לסוחר ולהתחקות אחר מקורו של הכדור. בחקירה מעורבים גם ה-DEA בדרום קרוליינה ורשויות אכיפת החוק במדינה.

המקורות מסייגים כי כל ההערכות כפופות לתוצאות בדיקות הרעלים, שטרם התקבלו. עם זאת, ההערכה הנוכחית היא שכדור אוקסיקודון מהול בפנטניל הוא שגרם למותה.

מקרה המוות מזכיר את פרשת מותו של הראפר מק מילר מ-2018, שבה הורשע סוחר סמים באספקת חומרים מהולים בפנטניל שגרמו למותו.

בחודש אוגוסט פנטייר נמצאה ללא רוח חיים בדירה בדרום קרוליינה בגיל 36 - חמישה ימים לפני יום הולדתה ה-37. בהקלטת השיחה למוקד החירום נשמעים אנשי ההצלה מתייחסים לחשד למנת יתר ולדום לב, ללא סימנים או חשד לאלימות, אך סיבת המוות טרם נקבעה.

לפי דיווח שפורסם אף הוא ב-TMZ, בדירת הלופט שבה שהתה השחקנית בעת מותה נמצא גם נרקן - תרסיס אף המכיל נלוקסון ומשמש לנטרול השפעותיה של מנת יתר של אופיואידים.

מותה של פנטייר היכה את הוליווד בתדהמה. היא החלה את דרכה בתעשיית הבידור עוד בילדותה. הפריצה הגדולה שלה הגיעה ב-2006, כשגילמה בסדרת המדע הבדיוני "גיבורים" את קלייר בנט, מעודדת בעלת יכולת לרפא את עצמה. בהמשך כיכבה במשך שש עונות בדרמה המוזיקלית "נאשוויל" בתפקיד כוכבת הקאנטרי ג'ולייט בארנס, שעליו הייתה מועמדת פעמיים לפרס גלובוס הזהב.