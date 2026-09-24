העיתונאי, הבמאי ואיש הטלוויזיה הוותיק מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז היה במשך עשרות שנים חלק בולט מהשידור הציבורי בישראל, ומילא לאורך הקריירה שורה של תפקידים ברדיו ובטלוויזיה - ככתב, עורך, מגיש, מנחה ובמאי. הוא היה בין הקולות והפנים המזוהים עם התקופה שבה קול ישראל והערוץ הראשון היו מוקדים מרכזיים בתקשורת הישראלית.

גלריה מנשה רז ( צילום: אביגיל עוזי )

"כאן חדשות אבלים על מותו של מנשה רז - עיתונאי, במאי ומגיש ותיק בשידור הציבורי, שהלך לעולמו בגיל 80", כך נמסר מהתאגיד, "רז, מהעיתונאים הבולטים בשידור הציבורי לאורך שנים ארוכות, הצטרף לטלוויזיה הישראלית בראשית שנות ה-70 ככתב חדשות וכבמאי סרטים תיעודיים, ובהמשך מילא שורת תפקידים בטלוויזיה וברדיו. בקול ישראל הגיש, בין היתר, מהדורות חדשות, תוכניות מוזיקה. אנו משתתפים בצערם של בני משפחתו, חבריו ועמיתיו. יהי זכרו ברוך".

רז נולד בגדרה בשנת 1946 והחל את דרכו התקשורתית בגלי צה"ל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו עבר לקול ישראל והגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה.

בהמשך עבר לטלוויזיה הישראלית, לימים הערוץ הראשון, ובמהלך השנים מילא בה תפקידים שונים. הוא היה כתב, עורך ומגיש ב"מבט לחדשות", והיה מזוהה גם עם תוכנית הראיונות "מסיבת עיתונאים" שאותה ערך והגיש. לצד עבודתו העיתונאית ביים סרטים תיעודיים בנושאים שונים.

ב-1979 זכה בפרס כינור דוד, על סדרת סרטים תיעודיים שתיארה את מצב בתי הסוהר בישראל. במהלך שירותו במילואים נטל חלק גם בתיעוד מבצעי של חיל האוויר, ובין היתר תיעד במשך תקופה את מבצעי העלייה החשאיים של יהודי אתיופיה מסודן.

מנשה רז ( צילום: אלכס קולמויסקי )

לבד מעבודתו בתקשורת עסק רז בהוראה והעביר מניסיונו לדורות של סטודנטים בתחומי התקשורת והקולנוע. בין היתר לימד בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב ובמוסדות אקדמיים נוספים.