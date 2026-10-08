בוי ג'ורג' מוסיף הופעה שנייה בישראל, שתתקיים ב-7 בנובמבר בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, מחירי הכרטיסים נעים בין 280 ל-799 שקלים. על פי ההפקה, את ההופעה השנייה הוא מקדיש לקהילת הנובה ולבני משפחותיהם.

בוי ג'ורג' ( צילום: עידו ארז )

חברת ההפקה הודיעה כי אזלו הכרטיסים להופעה הראשונה של הזמר הבריטי בישראל, שתיערך בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב ב-4 בנובמבר, ובעקבות כך נוסף עוד מופע.

המופע השני ייערך תחת הסלוגן We Will Dance Again ("עוד נרקוד"), זה גם שמו של השיר שהוציא הזמר הבריטי ביולי. השיר מתייחס לביטוי שמזוהה עם שורדי הטבח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר, ולצדו יצא קליפ ובו תמונות של צעירים שנרצחו במסיבה.

בוי ג'ורג', ששמו האמיתי ג'ורג' אלן או'דאוד, התפרסם כסולן להקת קאלצ'ר קלאב. הלהקה פרצה ב-1982 עם Do You Really Want To Hurt Me?, ואחריו בא Karma Chameleon. ב-1984 הלהקה זכתה בגראמי לאמן החדש של השנה. בהמשך פנה לקריירת סולו, ולאורך השנים פעל גם כתקליטן, כאייקון אופנה וכיוצר ושחקן בתיאטרון. במאי השנה השתתף בשיר Superstar של סנהיט, שייצג את סן מרינו באירוויזיון 2026.

לפני צמד ההופעות הקרובות, הפעם האחרונה שבה הופיע בארץ הייתה ב-2017, באותו היכל ביד אליהו.