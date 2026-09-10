השחקנית ומנחת הטלוויזיה עינת ארליך חושפת: "אובחנתי עם סרטן מוח".

גלריה עינת ארליך ( צילום: דנה קופל )

את מחלתה חשפה ארליך בפוסט ברשתות החברתיות: "מי שמכיר אותי יודע שרוב חיי הבוגרים אני מתעסקת בבריאות. זה הדבר שלי. להקשיב לגוף. לבחור תזונה מיטיבה. לחיות חיים בתנועה. הכי קרוב לאדמה ומה שטבעי. האמנתי בחיים בריאים. אני עדיין מאמינה. אבל הגיע היום שבו הגוף שלי הודיע לי אחרת - שאני כבר לא בריאה", כתבה.

"השבוע אובחנתי ב-GBM, גליובלסטומה. סרטן מוח. מילים שלא חשבתי שאי פעם אכתוב על עצמי. ופתאום כל הדברים שחשבתי שאני יודעת על החיים קיבלו משמעות אחרת".

ארליך הוסיפה כי בשבוע שעבר עברה ניתוח מורכב אך "מאוד מוצלח" להוצאת הגידול. "אני יודעת שהשמועות רצות. ולכן אני בוחרת לשתף מעומק הלב שאומנם יש בי פחד. כמובן שיש פחד. יש בי כעס. ויש עצב. אבל מעולם לא הייתי מחוברת כל כך לכמות האהבה והנתינה שסובבים אותי.

"ראשית, מהמשפחה הקרובה שלי , הבנות המדהימות שלי ליבי ומיה שלא עוזבות אותי ואבא שלהן היקר מיתו, אחותי האהובה שלי אוס שהיא אחות ושותפה נאמנה מאין כמוה, אח שלי יורם שהוא אי של יציבות, ג׳וני בן זוגי, אהוב ליבי, שהוא האיש הרך המכיל והאחראי בעולם. וסביבם, זכיתי לצבא של אוהבים. חברים קרובים טובי לב וכוונות שמלטפים לי את הראש ומנחמים לי את הלב ואני מודה עליהם בכל רגע. עטופה ובטוחה בכל אלה, תודה לאל, אני מתחילה עכשיו מסע אל הריפוי".





עוד המשיכה וסיפרה שהיא מאמינה בלב שלם שתנצח את המחלה: "אני אשתמש בכל מה שלמדתי במשך השנים על הקשבה לגוף ועל כוחו של האדם. ויש לי כוח. המון כוח. אני חזקה. אני בטוב. אני על הרגליים. ואני אנצח. אין אופציה אחרת! ומה עכשיו? אשתדל לשתף. כי אני מרגישה את הדאגה. כן, אני חוששת שיהיו פחות תמונות בביקיני, אבל עדיין תהיה שמחת חיים. תודה על כל הדאגה והתמיכה. אני חזקה. באמת - בנפש, ובגוף, ואני אנצח. ריד מיי ליפס".

עינת ארליך בבית החולים ( צילום: מתוך האינסטגרם של עינת ארליך )

עינת ארליך היא מנחת טלוויזיה, שחקנית ויוצרת דוקומנטרית, ומהפנים המזוהות עם הטלוויזיה הישראלית מאז שנות ה-90. היא החלה את דרכה אחרי שירות בלהקת פיקוד דרום, ובהמשך הצטרפה לערוץ הילדים, שם הפכה לאחת המנחות הבולטות של התקופה.