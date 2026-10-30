הגדול מכולם (The Greatest)

מתי ואיפה: 4 בנובמבר, אמזון פריים.

מה הסיפור: דרמה ביוגרפית המבוססת על סיפורו של מתאגרף-העל מוחמד עלי בתחילת שנות ה-60, השנים שבהן הפך מקסיוס קליי, צעיר אלמוני מלואיוויל, לאלוף העולם ולאייקון. מעבר לפרמיס המסקרן, עיקר ההבטחה של הסדרה החדשה טמון דווקא בשמות שניצבים מאחוריה: אלמנתו של מוחמד עלי, לוני עלי, משמשת כמפיקה בפועל, וההפקה נעשתה בשיתוף מלא עם עיזבונו של המתאגרף. גם מייקל בי. ג'ורדן משמש כמפיק בפועל, חיבור הגיוני למדי אחרי שכיכב ב"קריד" ב-2015. יחד עם זאת, ההפקה מבקשת להבהיר כי זו פחות דרמת אגרוף בסגנון "רוקי", ויותר דרמת התבגרות על התקופה שבה עלי עיצב את זהותו האישית, הדתית והציבורית.

"הגדול מכולם" - טריילר ( באדיבות אמזון פריים )

הגישה הרחבה לעיזבון אמורה לאפשר לסדרה לחשוף צדדים אינטימיים ופחות מוכרים בחייו של עלי, אבל כמו שקורה לא פעם בביוגרפיות מורשות, המעורבות המשפחתית עלולה לגרוע מהתוצר הסופי: לרכך פגמים, להכתיב את היחס לגיבור ולשטח דמות מורכבת. במקרה של מוחמד עלי, יהיה מעניין במיוחד לראות אם הסדרה תצליח להתגבר על המשוכה הזאת.

גלריה מתוך "הגדול מכולם" ( צילום: באדיבות אמזון פריים )

מי בפנים: לתפקידו של עלי לוהק השחקן ג׳יילן בסט, לצדו אומארי הארדוויק (Power), דיינה גורייר (״ג׳אנגו ללא מעצורים״) ועוד.

היונים השחורות - עונה 2 (Black Doves)

מתי ואיפה: 5 בנובמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: ב-2024 עלה בנטפליקס מותחן הריגול הכריסמסי "היונים השחורות" וטיפס במהירות במעלה הטופ 10 ברחבי העולם. כעת הוא חוזר לעונה שנייה, אלא שהפעם, כמו שמגדיר זאת היוצר ג'ו ברטון, הדמויות כבר "פשטו את סוודרי חג המולד" והסיפור מתרחק מאווירת החג לטובת מזימת ריגול אפלה ומסוכנת יותר. במרכז הסדרה עדיין עומד הדואו הפוטוגני להחריד הלן ווב וסם יאנג - קירה נייטלי ובן ווישו. הלן היא אשת משפחה למופת - אבל גם סוכנת חשאית של ארגון "היונים השחורות", שמוכר מידע לכל המרבה במחיר. אלא שכעת בעלה וואלאס עומד להפוך לראש ממשלת בריטניה, והיא הופכת לנכס חשוב מאי פעם.

"היונים השחורות", עונה 2 - טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

בדיוק אז המפעילה שלה, גברת ריד, נעלמת, והלן וסם מתאחדים מחדש כדי להבין מי מנסה לערער את מעמדה. החקירה מובילה אותם עמוק אל תוך ארגון "היונים השחורות" עצמו. "היא פשוטו כמשמעו מרגלת בלב הממשלה, כך שבמובן מסוים היא הגיעה לפסגה הכי גבוהה שאליה היא יכולה להגיע", הסביר ברטון. אנחנו כבר מחכים לראות איך תתמודד עם האתגר החדש ורווי האקשן.

מתוך "היונים השחורות" - עונה 2 ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: כאמור נייטלי ("אהבה זה כל הסיפור"), ו-ווישו ("פדינגטון"), עם אנדרו ביוקאן, ("ברודצ'רץ'"), שרה לנקשייר ("עמק האושר"), והפעם יצטרפו שחקני חיזוק נוספים - אמביקה מוד ("יום אחד") ונב קמפבל ("צעקה").

גוף ונשמה (The Body)

מתי ואיפה: 11 בנובמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: בגדול - "קארי" פוגשת את "ילדות רעות". ובקצת יותר אריכות: במרכז הסדרה עומדת להקת ריקוד של תלמידות בבית ספר קתולי, שטקס החניכה שהן עורכות לחברה החדשה בליל כל הקדושים יוצא משליטה. מה שמתחיל כמשחק פרובוקטיבי עם סמים, שטן וקצת יותר מדי ביטחון עצמי, הופך במהרה לסוד שהבנות נאלצות להסתיר - ובמקביל הן מתחילות לחוות חזיונות נבואיים, כשהתופעות המשונות סביבן הולכות ומסלימות לכדי היסטריה המונית.

"גוף ונשמה" – טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

"גוף ונשמה" מגיעה לנטפליקס כחודש אחרי שעלה באמזון פריים העיבוד הטלוויזיוני החדש ל"קארי" של סטיבן קינג וזכה לביקורות מפרגנות, שיח ער ואף חידוש לעונה שנייה. ואם לשפוט לפי התיאור, גם כאן מחכה לנו תערובת מיסטית, קאמפית וסקסית של אימת נעורים, מיניות, אשמה קתולית וחברות נשית - כך שלא מן הנמנע שגם הסדרה החדשה תצליח לעורר לא מעט עניין.

מתוך "גוף ונשמה" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: קאסט צעיר ולא מאוד מוכר - קריסטינה בוגיץ׳ (״משחקים גרייסי דרלינג״), שרה בוסטאני (PEN15), ג׳ינה מסרוס (״תיקון מידות״), סופיה וויילי (״היי סקול מיוזיקל: המחזמר: הסדרה״) ועוד.

הבת הטובה (The Good Daughter)

מתי ואיפה: 13 בנובמבר, yes.

מה הסיפור: מייגן פאהי ורוז ביירן מובילות דרמת מתח מסקרנת - וקשה לצפייה - על הצדדים הפחות זוהרים של אמריקה. פאהי וביירן מגלמות את האחיות סם וצ'רלי, שהיו עדות לרצח אמן בתקרית אלימה בבית המשפחה. שנים אחר כך צ׳רלי, שהפכה לעורכת דין כמו אביה, היא העדה המרכזית לירי בבית הספר התיכון בעיירת הולדתן פייקוויל שבג׳ורג׳יה. הירי מחזיר את סם, שבנתה לעצמה חיים כעורכת דין בניו יורק, הביתה - ומציף מחדש את הטראומה ואת הסודות המשפחתיים.

"הבת הטובה" – טריילר ( צילום: באדיבות פיקוק )

הסדרה מבוססת על רב המכר מ-2017 של קארין סלוטר, שאחראית גם על העיבוד הטלוויזיוני ומשמשת כשואוראנרית וכמפיקה בפועל. את ששת הפרקים ביימה סטף גרין (״השומרים״, The Americans). ״הסדרה כבדה מאוד, אבל יש בה הרבה תקווה״, אמרה פאהי בריאיון ל"פיפל". ״בסופו של דבר, אני חושבת שמה שאנחנו מקוות שהצופים ייקחו ממנה הוא שהטראומה לא מגדירה אותך, אם לא נותנים לה לעשות את זה״.

מתוך "הבת הטובה" ( צילום: Peacock באדיבות yes )

מי בפנים: לצד פאהי (״הלוטוס הלבן״, ״עושות כותרות״) וביירן (״דמג׳ס״, וכל מה שסת רוגן עשה בערך) מככבים ברנדן גליסון (״רוחות אינישרין״), אוליביה ויליאמס (״הכתר״) ועוד.

12 12 12

מתי ואיפה: 13 בנובמבר, אפל TV פלוס.

מה הסיפור: מי לא אוהב סיפור שוד טוב? אה-לה ״אושן 11״, ״12״ או ״13״. עם האקשן הקצבי שמגיע בילט־אין, זה ז׳אנר אהוב במיוחד - ו״12 12 12״, בכיכובם של אנתוני מאקי (״קפטן אמריקה״) וג׳יימי דורנן (״חמישים גוונים של אפור״), מסתמנת כתוספת מסקרנת למדף. דורנן מגלם פושע אמריקאי ותיק, שמוצא את עצמו במשחק חתול ועכבר מול סוכן FBI שסרח, בגילומו של מאקי.

"12 12 12" – טריילר ( צילום: באדיבות אפל TV פלוס )

שם הסדרה מתייחס לשלושת צירי הזמן של השוד: 12 החודשים שבהם הוא תוכנן, 12 השעות שבהן בוצע ו-12 הימים שאחריו. העלילה נעה בין השלבים האלה, כשבמרכזה שוד ענק של כספת בנק הממוקמת עמוק מתחת לרחובות ציריך.

מי בפנים: לצד מאקי ודורנן משחקים גם אגאת רוסטל (״טיטאן״), סאלי הרמסן (״בלייד ראנר 2049״) וקאלי רייס (״בלש אמיתי: ארץ הלילה״).

האלטרואיסטים (The Altruists)

מתי ואיפה: 19 בנובמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: ארבע שנים אחרי שהפכה לפנים מוכרות בכל בית בזכות גילומה של אנה דלווי ב"להמציא את אנה", ג'וליה גארנר חוזרת לנטפליקס, הפעם בתור נוכלת אחרת: קרוליין אליסון, מנכ״לית קרן הגידור Alameda Research מפרשיית FTX. הסדרה, שיצר זוכה האוסקר גרהם מור (״משחק החיקוי״), מבוססת על סיפורם האמיתי של אליסון וסם בנקמן־פריד, בן זוגה לסירוגין ומייסד בורסת הקריפטו FTX.

"האלטרואיסטים" – טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

למי שלא מכיר את הסיפור - ב-2022 קרסה FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, אחרי שהתברר שכספי לקוחות שהופקדו בה הועברו בחשאי לקרן Alameda שבראשה עמדה אליסון, ולמעלה משמונה מיליארד דולר נעלמו. הסדרה מגיעה בדיוק כשגם אליזבת הולמס נמצאת שוב בכותרות, בזכות הסרט התיעודי החדש של ניית'ן פילדר ולנס אופנהיים, You Can See Everything - וייתכן שהבאזז סביבו ידבק גם בסדרה.

מי בפנים: גארנר, אנתוני בויל (״אדוני האוויר״), קארן סוני (״דדפול״) ועוד.

חופרות (DIG)

מתי ואיפה: 24 בנובמבר, HOT וסלקום TV.

מה הסיפור: יותר מעשור אחרי שהסתיימה "מחלקת גנים ונוף", היוצר מייקל שור ואיימי פוהלר חוזרים לשתף פעולה בקומדיה חדשה - וזו כבר סיבה למסיבה. העלילה מתרחשת ביוון, שם פוהלר מגלמת את אליס, ארכיאולוגית ותיקה הנחושה להתקדם, אבל המנהל שלה, נוויל (יו לורי), לא ממש ממהר לפנות לה את הדרך. העניינים מסתבכים כשאליס ודילן חושפות ממצא נדיר ומחליטות להסתיר אותו מהבוס. עד מהרה הן נסחפות לתעלומה גדולה יותר ולקנוניה בינלאומית שעלולה לסכן את הקריירה שלהן - ואת עתיד החפירה.

"חופרות" – טריילר ( באדיבות פיקוק )

על פניו, נראה ששור יעשה כאן להיסטוריה את מה שעשה לפילוסופיה ב"המקום הטוב": ישזור אותה בתוך קומדיה מצחיקה ומחממת לב. על הבחירה באתר חפירות ארכיאולוגי כרקע לקומדיה אמרה פוהלר: "זה חצי מחנה קיץ וחצי חשיפה מסתורית של עתיקות. חשבנו שזה יהיה מקום מצוין לצחוק עליו". נשמע הגיוני.

מתוך "חופרות" ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )

מי בפנים: פוהלר ("מחלקת גנים ונוף"), לורי ("האוס"), אנטוניה תומס ("האחות ג׳קי") ועוד.

בלייד ראנר 2099 (Blade Runner 2099)

מתי ואיפה: 25 בנובמבר, אמזון פריים.

מה הסיפור: היקום המד״בי של ״בלייד ראנר״ חוזר, והפעם עם שינוי משמעותי - הגיבורות הראשיות הן נשים: האנטר שייפר (״אופוריה״) ומישל יאו (״הכול בכל מקום בבת אחת״). המיני-סדרה היא היצירה השלישית בזיכיון, ומתרחשת 50 שנה אחרי אירועי הסרט ״בלייד ראנר 2049״ מ-2017 (הפקה עתירת תקציב שנגמרה בכישלון קופתי מהדהד) - שהוא בעצמו המשך ל״בלייד ראנר״ המקורי משנת 1982.

"בלייד ראנר 2099" – טריילר ( צילום: באדיבות אמזון פריים )

לפי התקציר שפורסם, העלילה עוקבת אחר קורה (שייפר), שחיה במנוסה תחת זהויות שונות. כדי להבטיח עתיד לאחיה, היא משתפת פעולה עם אולוון (יאו), רפליקנטית שנמצאת בסוף חייה. לפי הדיווחים, ״הסדרה הרבה יותר קרובה לאסתטיקה של הסרט הראשון מאשר לסרט השני״. רידלי סקוט, שביים את הסרט המקורי, משמש כמפיק וגייס את סילקה לואיזה (״זוהרות״) לתפקיד היוצרת הראשית של הסדרה. דני וילנב, שביים את ״בלייד ראנר 2049״, לא לוקח חלק.

מתוך "בלייד ראנר 2099" ( צילום: Clay Enos, באדיבות אמזון פריים )

מי בפנים: בנוסף לשייפר ויאו, הוכרז כי טום בורק (״המוסקטרים״) ומאוריציו לומברדי (״ריפלי״) יהיו חלק מהקאסט.

אי המטמון (Treasure Island)

מתי ואיפה: 17 בנובמבר, yes.

מה הסיפור: עיבוד טלוויזיוני חדש ושאפתני לקלאסיקת ההרפתקאות של רוברט לואיס סטיבנסון. העלילה עוקבת אחרי ג׳ים הוקינס הצעיר ואמו בס שמשיגים את מפת האוצר האגדית של קפטן פלינט, ו"נסחפים למרוץ אכזרי אחר עושר שקשה לדמיין. במהלך חציית האוקיינוס האטלנטי על סיפון ההיספניולה, ג׳ים נקלע לעולם של נאמנויות משתנות, שאפתנות חסרת מעצורים וסודות קטלניים - עולם שבו האמון עלול להיות מסוכן לא פחות מבגידה". זה אומנם נשמע מעט כמו תעמולת בחירות 2026, אך זהו הסינופסיס הרשמי לסדרה.

"אי המטמון" – טריילר ( צילום: באדיבות פרמאונט+ )

הסדרה עלתה מעבר לים בחודש שעבר, ואם להודות, הביקורות לא מזהירות: באתר רוטן טומטוז הביקורות החיוביות עומדות נכון לשעה זו על 11 אחוז, וב"גרדיאן" נתנו לביקורת את הכותרת: ״הכישלון הטלוויזיוני הזה עושה כל שביכולתו להרוס קלאסיקה ספרותית״. היא בכל זאת מוצאת את דרכה לרשימה עילית זו בזכות ליהוקו של תומר קאפון (כן, כן, שלנו! ועוד בימים אלה!) לתפקידו של בילי בונס - פיראט קשוח ומסתורי המחזיק במפתח לסוד הגדול ביותר של המסע - והוא חתיך. באנו לפרגן.

מתוך "אי המטמון" ( צילום: באדיבות yes )

מי בפנים: קאפון, היילי אטוול ("הנוקמים"), דייויד אוילואו ("סיילו") ועוד.

לנצח שלך (Eternally Yours)

מתי ואיפה: 24 בנובמבר, yes.

מה הסיפור: סיטקום על-טבעי נוסף מאת ג׳ו פורט וג׳ו וייזמן, היוצרים של Ghosts ("רוחות רפאים") האהובה. הסדרה עוקבת אחרי משפחת ערפדים שבתה מתאהבת בבן אנוש ומביאה אותו הביתה. למרות הדם והניבים, זו ממש לא קומדיית אימה, אלא דווקא סיטקום קלאסי מהסוג הישן והטוב: פרקים בני 30 דקות, תודה לאל, דמויות חמודות שקל לחבב - ובלי מבול של אנטי-גיבורים כמו שהטלוויזיה והקולנוע של ימינו אוהבים כל כך. מתחת לבדיחות הערפדים מסתתרות גם מחשבות על אהבה, נישואים, משפחה והשחיקה שעלולה להגיע כשחיים יחד - ליטרלי - לנצח.

"לנצח שלך" – טריילר ( צילום: באדיבות CBS )

מי בפנים: אד וויקס ("מינדי”), אלגרה אדוארדס (Upload), ג׳ארן לויסון ("אמת או חובה"), רוז עבדו ("בנות גילמור") ועוד.

שווה לשים עין