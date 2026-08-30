אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון האירוע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה ומכריזים על אודישינים לתפקיד.
הראשון שמגיע לאודישנים הוא גורי אלפי שמיד מסביר את הצורך בשינוי. "איפה השיק?" הוא שואל את חברי הלהקה. "איפה הגרוב?" . הוא קורא להם לחזור למקורות ולהטריף את הקהל. ויש לו גם את הנוסחה המנצחת שתחזיר אותם לעניינים.
צפו באודישן המלא של גורי אלפי:
האודישן של גורי הוא הפרק הראשון בסדרת מיקרו קומדיה בת חמישה פרקים בהפקת ynet והדג נחש שעולה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטיאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה") וביים רועי פלורנטין ( "טיול אחרי צבא", "הנחלה").
בכל פרק יגיע אורח אחר, ינסה לשכנע את הלהקה למה הוא מתאים לתפקיד החבר השביעי, ויבצע איתם ביחד שיר. מלבד גורי אלפי, מגיעים לאודישנים גם יונתן ברק, ג׳וי ריגר, רועי בר נתן ודניאל חן. פרק חדש יעלה לאתר בכל יום ב-20:30.
ניתן לצפות בפרקים שכבר עלו ובחומרים נוספים מאחורי הקלעים, במתחם "חבר חדש לדג נחש".
הדג נחש - שאנן סטריט, גיא מר, דודוש קלמס, משה אסרף, יאיא כהן אהרונוב, שלומי אלון | גיטרה - דניאל שוהם | ניהול אישי - רותם פלורנטין | מיתוג ותקשורת - רותי מרום | מנהל הפקה הדג נחש - רועי בכר |
ע. הפקה - שר בן שמחון | ניהול במה - עמית אנקרי | מנהלת סושיאל - נועה מאירצ'ק | איפור - לילך אופק | בימוי - רועי פלורנטין | עריכה - שחר ברקת | מיקס - גיא מר | הפקת פוסט - רעות רימרמן | מתחם - Live House | טכנאי הקלטה - נדב גבר | הפקת וידאו - ברקוביץ הפקות | צלם ראשי - רועי ברקוביץ | צלמים - שי שרף, מיכאל צייטלין | סאונד- נדיר פליישמן | צילום סטילס - עוז מועלם | מפיקים ועורכים אחראים מטעם ynet - טלי פלדמן, עודד קרמר