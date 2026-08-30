אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון האירוע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה ומכריזים על אודישינים לתפקיד.

אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון האירוע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה ומכריזים על אודישינים לתפקיד.

אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון האירוע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה ומכריזים על אודישינים לתפקיד.