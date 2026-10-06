קלקר-קלי החל את קריירת המשחק שלו ב-1987, כשגילם את סם פאולר בסדרה Another World. ב-1992 הצטרף ל"ימי חיינו" בתפקיד בו בריידי, והחליף את השחקן פיטר רקל. הוא גילם את הדמות לצד קריסטיאן אלפונסו, ששיחקה את הופ בריידי, וליסה רינה, שגילמה את בילי ריד, עד שרקל שב לתפקיד ב-1995.