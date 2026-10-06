השחקן רוברט קלקר-קלי, המוכר בעיקר בזכות תפקידו כבו בריידי באופרת הסבון "ימי חיינו", הלך לעולמו בגיל 62. כך דיווח אמש (שני) אתר TMZ. גורם במשרד חוקר מקרי המוות במיזורי מסר לאתר כי קלקר-קלי מת ב-3 באוקטובר. סיבת מותו טרם ידועה.
קלקר-קלי החל את קריירת המשחק שלו ב-1987, כשגילם את סם פאולר בסדרה Another World. ב-1992 הצטרף ל"ימי חיינו" בתפקיד בו בריידי, והחליף את השחקן פיטר רקל. הוא גילם את הדמות לצד קריסטיאן אלפונסו, ששיחקה את הופ בריידי, וליסה רינה, שגילמה את בילי ריד, עד שרקל שב לתפקיד ב-1995.
על תפקידו בסדרה זכה ב-1994 בפרס השחקן הראשי המצטיין בטקס פרסי מגזין Soap Opera Digest. שנה לאחר מכן זכו קלקר-קלי ורינה בפרס "הזוג הלוהט ביותר" על גילום בו ובילי. שניהם עזבו את הסדרה באותה שנה.
מוקדם יותר השנה עלה שמו של קלקר-קלי לכותרות בעקבות ספר הזיכרונות של רינה, שבו התייחסה ליחסים המתוחים ביניהם. רינה טענה כי במהלך עבודתם המשותפת בסדרה הוא נהג כלפיה באלימות מילולית, היה מניפולטיבי ושיחק בה משחקים פסיכולוגיים.
רינה טענה גם כי עזיבתו הפתאומית את "ימי חיינו" הביאה את רשת NBC לספק לה ולאלפונסו אבטחה במשך כמה שבועות. קלקר־קלי לא הגיב בפומבי לטענותיה.
בהמשך הופיע קלקר־קלי באופרת סבון פופולרית נוספת "ג'נרל הוספיטל", שבה גילם את סטברוס קסדין. הוא שיחק בתפקיד בשנים 2001–2002, ושב להופעות נוספות בסדרה ב-2013 וב-2014. לצד עבודתו כשחקן, עבד גם כטייס מקצועי.
קלקר-קלי נישא לשחקנית לינדה רטנר ב-1988, והשניים התגרשו ב-1992. ב-1997 נישא לשחקנית מרים פאריש, ששיחקה לצדו ב"ימי חיינו". הם התגרשו ב-2013.