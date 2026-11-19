המוזיקאי, הזמר, המלחין והמעבד קובי רכט הלך לעולמו הערב (חמישי) והוא בן 79, אחרי מחלה ארוכה.

גלריה קובי רכט ( צילום: דנה קופל )

"בצער רב ובכאב אנו נפרדים מחברנו, הזמר, היוצר, המלחין והמעבד קובי רכט, מאנשי המוזיקה הישראלית ומי שהותיר חותם משמעותי בפסקול חיינו", כך נמסר מאמ"י, "קובי רכט היה אמן רבגוני, בעל קול ייחודי, איש של יצירה ושל חופש מוזיקלי, שהקדים את זמנו ולא חשש להתנסות, לחדש ולפרוץ גבולות.

"רכט היה מהיוצרים שהמוזיקה שלהם לא הסתפקה בגבולות המוכר. הוא שילב סגנונות, חיפש דרכים חדשות לביטוי אמנותי והותיר אחריו יצירה מגוונת, מקורית ורבת השפעה. עם לכתו אובד לנו לא רק קול מיוחד ואמן מוכשר, אלא גם פרק חשוב בסיפור התפתחותה של המוזיקה הישראלית".

רכט נולד ב-1947 בשם יעקב רכט וגדל בשכונת צהלה בתל אביב. בגיל צעיר החל לשחק בתיאטרוני ילדים, ובגיל 14 הקים עם הגיטריסט דובי שטיר את להקת הקצב "קובי וכוכבי הלכת". במהלך שירותו הצבאי עבר בלהקת חיל הים והצטרף ב-1967 ללהקת פיקוד מרכז. במופע שלה "איפה המרכז" היה אחד הכוכבים הבולטים, וקולו הוביל את הביצוע לשיר "גבעת התחמושת", שהפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם הלהקה ועם תקופת מלחמת ששת הימים. הוא השתתף גם בביצוע שירים נוספים שלה, בהם "דובר צה"ל מודיע" ו"קום לך אל נינווה".

עם תום שירותו הצבאי בחר בו המלחין סשה ארגוב לבצע את שיריו, והוא הקליט לצדה של הזמרת עדנה גורן את האלבום "שירי סשה ארגוב", שכלל בין היתר את "אהובתי שלי לבנת צוואר" ו"זמר מפוחית". במקביל החל רכט להקליט שירים בביצועו, בהם "אולי נתאהב", "המלאך רפאל" ו"בלון כתום", ולפתח קריירה עצמאית כיוצר וכמבצע.

אחד הפרקים המשמעותיים בקריירה שלו נרשם בשיתוף הפעולה עם קובי אשרת. השניים יצרו יחד את "לך איתה", שהפך ללהיט גדול בביצועה של אילנה רובינא, ובהמשך הצטרף אליהם חנן יובל להרכב "שובבי ציון". השלישייה פעלה תקופה קצרה יחסית, אך הותירה אחריה שירים כמו "איש גדול", "נגה" ו"ישראל ישראל". רכט נחשב לאחד היוצרים המרכזיים בהרכב.

בראשית שנות ה-70 יצא עם בת זוגו אז, השחקנית והזמרת איריס יוטבת, לנסות לבנות קריירה באירופה. השניים פעלו בהולנד, בין היתר בהרכב Spell Of Eden עם אשרת, ובהמשך בצרפת, שם הקליט רכט תחת שם הבמה רקס והגיע להצלחה עם השירים No Madame ו-Sugar Doll. אחד משיריו, Mexico, שיצא תחת שם הבמה ג'ים מסדה, הפך ללהיט של ממש והוביל לחוזה הקלטות בחברת CBS.

רכט ויוטבת יצרו גם את המחזמר "התפוח", שהפך ב-1980 לסרט בהפקת מנחם גולן. רכט היה שותף לכתיבת הסיפור ולהלחנת המוזיקה, ופסקול הסרט כלל את השיר How To Be A Master, שהפך בהמשך לגרסה העברית "רגאיי הבטלן". השיר, שהפך לאחד המזוהים עמו, זכה להצלחה מחודשת בישראל בתחילת שנות ה-80.

במהלך הקריירה שלו עסק רכט גם במשחק ובכתיבת מוזיקה לקולנוע. הוא השתתף בין היתר בסרטים "הוא הלך בשדות" ו"הלהקה", ובהמשך נמנה על מלחיני המוזיקה לסרט "צומת וולקן" של ערן ריקליס, שעליה זכה בפרס אופיר ב-1999. הוא גם תרם לפסקול של הסרט "עזית הכלבה הצנחנית" של בועז דוידזון ויצר מוזיקה לסרטים נוספים של מנחם גולן.

קובי רכט ( צילום: דנה קופל )

ב-1992 שב לישראל והקים עם יושי שדה את הצמד "ההוא", שהוציא את האלבום "נגד הלב". בהמשך הוציא גם אלבומי סולו, בהם "מסתובבת שמועה" (1983), "קובי רכט" (1995) ו"הרגע הנכון" (2002). ב-2013 חזר לשתף פעולה עם אשרת באלבום "דברים השתנו". לאורך השנים המשיך לכתוב, להלחין, לעבד ולהפיק מוזיקה, גם אם לא תמיד זכה להצלחה מסחרית התואמת את היקף פעילותו.

בשלהי 2019 נחשף מצבו הקשה בריאיון ל"ידיעות אחרונות" : בעיות רפואיות שהובילו להפסקת הופעותיו גררו גם מצוקה כלכלית ונפשית. בעקבות הפרסום התגייסו חבריו למקצוע, ובדצמבר אותה שנה נערך במוזיאון תל אביב מופע התרמה בהשתתפות שורה ארוכה של אמנים, בהם אריאל זילבר, ארקדי דוכין, תיסלם, חנן יובל, קובי אשרת ועדנה גורן.