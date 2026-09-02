פסטיבל ג'אז בים האדום ישוב ויתקיים זו השנה ה-40, בין התאריכים 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת, ויארח יותר מ-40 מופעים על ארבע במות. מחירי כרטיסים למופעים החל מ-125 שקלים, פסים החל מ-1,099 שקלים.

גלריה עידן רייכל ( אביגיל עוזי )

הפסטיבל ייפתח ברביעי, 11 בנובמבר, במפגש של דור המייסדים: דני גוטפריד, אלברט פיאמנטה, ממלו גיטנופולוס, רם ארז ומתופף העל אהרל'ה קמינסקי. בהמשך הערב יעלה עידן רייכל על הבמה המרכזית עם הפקת המקור "אבני דרך", רטרוספקטיבה אקוסטית שנפתחת לחגיגה תזמורתית עם אבטה בריהון, אלי דג'יברי, זהר פרסקו, יוסי פיין, יענקלה סגל, שבחיה בת ישראל, שחר חזיזה ותום אורן; קרן אן ואבישי כהן ייפגשו במופע משותף עם הרכבו החשמלי Big Vicious ודודו טסה יארח את הצ'לנית מאיו שבירו ורביעיית מיתרים. עוד באותו ערב: חמישיית שי זלמן במחווה לדיזי גילספי, שלישיית אלון ניר, וההרכבים Zafio, The Slices ו-Aybie Group.

למחרת, יום חמישי, 12 בנובמבר, תעלה המחווה האינסטרומנטלית למתי כספי ז"ל, "תתחצף ותענה", שתפגיש שמונה פסנתרנים ופסנתרניות. בהמשך: גידי גוב במופע חדש בהשתתפות עמיר בניון ורונה קינן, מירי מסיקה בהפקה תזמורתית עם ביג-בנד ורביעיית מיתרים; תזמורת ירושלים מזרח-מערב ומאסטרו תום כהן עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס; שובו של הרכב הפיוז'ן המיתולוגי מינואט; ואלי דג'יברי בבכורה חגיגית לאלבומו העשירי עם האורח ג'ס קורן. עוד ביום זה - מופעים של אבטה בריהון ופרויקט אדיס קן, עומרי מור עם ג'וקה פרפיניאן, יונתן אבישי אנסמבל, שטריקר ביג בנד, חמישיית מיקה ריעני, שלישיית אמיר ברסלר, GESHEM עם אנסמבל מיתר ו-Sandia.

מירי מסיקה ( צילום: איה זך )

ביום שישי, 13 בנובמבר, רביד פלוטניק יארח את ישי סוויסה במופע להקה; יוני רכטר יחזור אל "עוד סיפור" בהפקה חדשה עם הרכב קולי; שלומי שבן והפסנתר יארח את האחים קדוש; מאור כהן יביא את לאס וגאס לאילת עם תזמורת הג'אז הישראלית, גיטריסט הג'אז מורדי פרבר יעלה עם חמישייה. עוד יופיעו אורי קפלן וליהו מלמד עם Reverie Ensemble, גל דה פז, נרקיס רעם, רביעיית אלברט בגר, שלישיית שרון מנסור, שלישיית יוגב שטרית, 3 Cohens Sextet - שלושת האחים לבית משפחת כהן - ענת, יובל ואבישי, רביעיית טוקי שטרן ואגדת הג'אז חואניטה כהן סמית'. את הלילה ינעל תמיר גרינברג בג'אם לילי על הבמה המרכזית.

תזמורת ירושלים מזרח מערב ( צילום: טל שחר )

הפסטיבל ייסגר בשבת, 14 בנובמבר, עם הופעות של המנהל האמנותי יוסי פיין וחברים ומופע של רביעיית סתיו אחאי, יימשך בפלד שיארח את עלמה גוב ועדן דרסו וברביעיית קטיה טובול במחווה לאלבום Africa של פארו סנדרס, וייחתם במופע הנעילה של בלקן ביט בוקס עם קרולינה וטדי נגוסה.

כבכל שנה, אחרי חצות תפעל במת הג'אם סשן המסורתית למפגשים ספונטניים בין אמני הפסטיבל לצעירים המבטיחים של הג'אז הישראלי. הכניסה פתוחה לקהל הרחב.