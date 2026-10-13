30 שנה אחרי הרצח: ראש כנופיה לשעבר נידון היום (שלישי) לעונש של 40 שנות מאסר עד מאסר עולם, לאחר שהורשע בתכנון רציחתו של הראפר טופאק שאקור בירי מרכב חולף בלאס וגאס בשנת 1996.

גלריה טופאק שאקור ( צילום: רויטרס )

הנאשם הוא דוויין "קיף די" דייוויס, בן 63. בעת הרצח דייוויס היה דמות בכירה בקריפס (Crips), אחת הכנופיות שפעלו באזור לוס אנג'לס. הוא נעצר ב-2023, ולאחר מכן כפר באשמה. על פי הדיווח, דייוויס הודיע כי בכוונתו לערער על הרשעתו.

שאקור נורה בספטמבר 1996, בעת שישב במושב הנוסע ברכב שבו נהג מריון "שוג" נייט, מנהל חברת התקליטים שלו. הרצח, שנותר בלתי מפוענח במשך שנים, הפך לאחת הפרשות המפורסמות בארצות הברית ובעולם והותיר חותם עמוק על עולם ההיפ-הופ. שאקור, שהיה בן 25 במותו, נחשב עד היום לאחד מאמני הראפ המצליחים והמשפיעים בכל הזמנים.

למרות הרשעתו של דייוויס, השאלה מי לחץ על ההדק מעולם לא הוכרעה באופן חד-משמעי. לפי התביעה, הוא תכנן את הרצח כנקמה על הכאת אחיינו בידי שאקור ואנשי פמלייתו בקזינו MGM Grand שבשדרת הסטריפ בלאס וגאס, ב-7 בספטמבר 1996.

חקירת הרצח נתקלה לאורך השנים בקשיים רבים. נשק הרצח מעולם לא נמצא, עדים סירבו לשתף פעולה עם החוקרים בשל "קוד השתיקה" של הכנופיות, וראיות פיזיות שעשויות היו לסייע בפענוח הפרשה אבדו בחלוף הזמן. אלא שבסופו של דבר, דווקא דייוויס עצמו סיפק לתביעה את הראיות המרכזיות נגדו. בריאיונות, בסרטים תיעודיים ובפודקאסטים הוא דיבר בגלוי על מעורבותו ברצח, וב-2019 אף פרסם ספר זיכרונות שבו הציג את גרסתו לאירועים.

דוויין "קיף די" דייוויס בבית המשפט ( צילום: Steve Marcus-Pool/Getty Images )

"אני אחד מעדי הראייה החיים היחידים לרצח טופאק, שמכירים גם את הסיפור הרחב יותר מאחורי הסיבות שבגללן נרצחו גם טופאק וגם ביגי", כתב בספרו Compton Street Legend. "אני מכיר את הסיפור האמיתי", הוסיף.

לטענת התביעה, החלטתו לפרסם את הספר ביטלה למעשה את הסכם שיתוף הפעולה שחתם עם המשטרה. במסגרת ההסכם, דייוויס הסכים למסור מידע שלא יוכל לשמש נגדו בבית המשפט, בתמורה לאפשרות להקלה בעונשו בגין עבירות סמים שבהן הואשם באותה תקופה. השופטת קרלי קירני קבעה כי הדברים שכתב דייוויס בספרו, כמו גם הצהרות שמסר בריאיונות קודמים למשטרה, קבילים כראיות במשפט.