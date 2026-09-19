על פי הדיווח בעיתון, מארגני פסטיבל המוזיקה האלקטרונית "Frequency Forest" נאלצו להעביר את מיקומי האירועים לאחר איומים מצד פעילים אנטי-ישראלים. בפסטיבל אמורים היו להשתתף 30 תקליטנים, מתוכם חמישה תקליטנים ישראלים - Astrix,‏ Berg,‏ Ghostrider,‏ Ranji ו-Ritmo - אך הגעתם של הישראלים בוטלה בעקבות שבועות של איומים שהופנו כלפי מפיקי האירוע ובעלי המקומות.

על פי הדיווח בעיתון, מארגני פסטיבל המוזיקה האלקטרונית "Frequency Forest" נאלצו להעביר את מיקומי האירועים לאחר איומים מצד פעילים אנטי-ישראלים. בפסטיבל אמורים היו להשתתף 30 תקליטנים, מתוכם חמישה תקליטנים ישראלים - Astrix,‏ Berg,‏ Ghostrider,‏ Ranji ו-Ritmo - אך הגעתם של הישראלים בוטלה בעקבות שבועות של איומים שהופנו כלפי מפיקי האירוע ובעלי המקומות.

על פי הדיווח בעיתון, מארגני פסטיבל המוזיקה האלקטרונית "Frequency Forest" נאלצו להעביר את מיקומי האירועים לאחר איומים מצד פעילים אנטי-ישראלים. בפסטיבל אמורים היו להשתתף 30 תקליטנים, מתוכם חמישה תקליטנים ישראלים - Astrix,‏ Berg,‏ Ghostrider,‏ Ranji ו-Ritmo - אך הגעתם של הישראלים בוטלה בעקבות שבועות של איומים שהופנו כלפי מפיקי האירוע ובעלי המקומות.