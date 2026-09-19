פסטיבל מוזיקה אלקטרונית באוסטרליה ספג איומים בגלל השתתפות של תקליטנים ישראלים, והגעתם בוטלה, כך דווח ב-The Daily Telegraph.
על פי הדיווח בעיתון, מארגני פסטיבל המוזיקה האלקטרונית "Frequency Forest" נאלצו להעביר את מיקומי האירועים לאחר איומים מצד פעילים אנטי-ישראלים. בפסטיבל אמורים היו להשתתף 30 תקליטנים, מתוכם חמישה תקליטנים ישראלים - Astrix, Berg, Ghostrider, Ranji ו-Ritmo - אך הגעתם של הישראלים בוטלה בעקבות שבועות של איומים שהופנו כלפי מפיקי האירוע ובעלי המקומות.
בין היתר, נשלח למארגנים מייל אנונימי ובו התייחסות למשתתפים כ"חיילי צה"ל רוצחי תינוקות", ושאלה מפורשת אם ניתן "להיכנס למתחם עם 15-10 ליטר בנזין".
שני רכבים השייכים לאחד ממפיקי הפסטיבל הוצתו בשכונת מלוורן איסט שבמלבורן ב-16 באוגוסט. כלי הרכב, BMW X7 ומרצדס AMG A45S, נהרסו כליל. בעקבות האירוע שכר המפיק שירותי אבטחה קבועים. המשטרה מסרה כי היא עדיין חוקרת את נסיבות השריפה.
רן רג'ואן, מוזיקאי, מפיק ודי ג'יי בינ"ל הידוע בשם הבמה ראנג'י (Ranji), מסר בתגובה ל-ynet: "זאת לא הפעם הראשונה שאני מקבל איומים בעולם. אוסטרליה מדינה מטורפת עם אנשים מדהימים וזה ממש עצוב שהמיעוט המתועב הזה מצליח להרוס ולהחריב את האירועים האלה. הם חייבים להתעורר. אני מופיע היום בתאילנד והייתי אמור להמשיך לטור שלי באוסטרליה. לצערי אתמול המפיק ביטל אותנו לאחר מלחמות קשות עם אותן קבוצות. המפיק עשה הכול כדי שנגיע אבל זה הגיע לרמות של סיכון חיים והוא החליט לוותר".
קמפיין הפחדה
נשיא האגודה היהודית באוסטרליה (AJA), רוברט גרגורי, מסר כי מדובר ב"קמפיין הפחדה מטריד ביותר", והוסיף כי אמנים יהודים וישראלים לא צריכים להיות מודרים מהחיים התרבותיים באוסטרליה באמצעות איומים ואלימות.
גרגורי הזהיר כי הצלחת קמפיין מסוג זה מעידה על כשל ממשלתי בהתמודדות עם הפחדה וקיצוניות לפני שהן מסלימות, והשווה את הדינמיקה של הדרה חברתית זו לאירועים היסטוריים מטרידים, בהם גרמניה של שנות ה-30. לדבריו, הקהילה היהודית באוסטרליה חשה בידוד וניתוק גובר.
הוא קרא לציבור האוסטרלי לעמוד לצד חבריהם היהודים והישראלים, ולא לאפשר לאיומים ולאלימות לקבוע מי רשאי להופיע במדינה - והציע לציבור להכיר את האמנים הישראלים ואת יצירתם, כמענה לניסיון ההדרה.