ג'פרי ארצ'ר, מהסופרים הבריטים המצליחים והנקראים בעולם, מת היום (שני) בגיל 86. על פי הודעת הוצאת הארפר-קולינס, ארצ'ר מת "בפתאומיות ובשלווה" בביתו, במהלך כתיבת ספרו האחרון. מותו מגיע ערב פרסומו של הרומן Adam & Eve ("אדם וחווה"), שאמור לצאת מחר ברחבי העולם.

גלריה ג'פרי ארצ'ר ( צילום מסך )

ארצ'ר, יליד לונדון, החל את דרכו בפוליטיקה הבריטית, וב-1969 נבחר לבית הנבחרים מטעם המפלגה השמרנית. הקריירה הפוליטית שלו הסתיימה לאחר שהסתבך כלכלית בעקבות השקעה כושלת, והוא עזב את הפרלמנט ב-1974. זמן קצר לאחר מכן פנה לכתיבה, בין היתר כדי לפרוע את חובותיו.

הרומן הראשון שלו, Not a Penny More, Not a Penny Less ("דין פרוטה"), ראה אור ב-1976. שלוש שנים לאחר מכן הגיע "קין והבל" - הספר שהפך אותו לכוכב בינלאומי. הרומן, שעסק בשני גברים שמגיעים מרקעים שונים לחלוטין והופכים ליריבים מרים, נמכר ביותר מ-34 מיליון עותקים ותורגם לעשרות שפות.

מכאן התפתחה קריירה ספרותית יוצאת-דופן בהיקפה: ארצ'ר פרסם עשרות רומנים, קובצי סיפורים וספרי עיון, בהם "הבת הסוררת", "עניין של כבוד", "כמעוף העורב", "המעצמה השביעית" ו"אסיר מלידה". בשנים האחרונות כתב את סדרת המותחנים על הבלש וויליאם וורוויק, שהסתיימה ב-2025 עם "סוף המשחק". לפי המו"ל והאתר הרשמי שלו, ספריו נמכרו ביותר מ-300 מיליון עותקים ברחבי העולם, ב-47 שפות וביותר מ-100 מדינות.

כריכת הרומן "קין והבל", ג'פרי ארצ'ר ( צילום מסך )

לצד ההצלחה הספרותית, חייו של ארצ'ר סיפקו חומר לא פחות דרמטי מספריו. הוא חזר לפוליטיקה בשנות ה-80 והיה סגן יו"ר המפלגה השמרנית בעת כהונתה של מרגרט תאצ'ר. ב-1992 מונה לחבר בבית הלורדים. ב-2001 הורשע ארצ'ר בארבעה סעיפים של עדות שקר ושיבוש מהלכי משפט, לאחר שנקבע כי ביקש מחברו לספק לו אליבי כוזב והשתמש ביומן מזויף כדי לתמוך בגרסתו בתביעת הדיבה שהגיש נגד ה"דיילי סטאר" ב-1986. הוא נידון לארבע שנות מאסר ושוחרר ביולי 2003, לאחר שריצה כשנתיים.

גם אחרי הפרשה המשיך ארצ'ר לכתוב ולפרסם בקצב יוצא-דופן, והקהל לא נטש אותו. לפי הארפר-קולינס, הוא שהה במשך יותר מ-14 שנים ברשימת רבי-המכר של ה"סאנדיי טיימס" ובמשך יותר מחמש שנים ברשימת רבי-המכר של ה"ניו יורק טיימס". הוא גם הסופר היחיד שהגיע למקום הראשון ברשימות רבי-המכר של ה"סאנדיי טיימס" בשלוש קטגוריות: ספרות, סיפורים קצרים וספרי עיון.

בשנים האחרונות המשיך ארצ'ר לעבוד מדי יום. בינואר השנה הודיע כי Adam & Eve יהיה הרומן האחרון שלו, לאחר חמישה עשורים של כתיבה. הוא הסביר שהיקף הספר והעבודה שנדרשה כדי להשלים אותו הביאו אותו למסקנה שלא יוכל להתעלות עליו ברומן נוסף. הספר מתרחש על רקע מלחמת העולם השנייה, ובמרכזו אדם ואיב - שני ילדים שנולדים באותו יום אך מגיעים מעולמות חברתיים שונים לחלוטין.

עד ימיו האחרונים המשיך ארצ'ר לעסוק בקידום הספר. אתמול, יום לפני מותו, הוא השתתף באירוע בלונדון וחתם על ספרים עבור מאות מעריצים. רק לפני ימים אחדים התראיין על מצבו ועל הרומן האחרון שלו, ואף סיפר כי למרות שהכריז על פרישתו מרומנים, הוא אינו מתכוון להפסיק לעבוד לחלוטין.