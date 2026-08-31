אורי בנאי ואשתו אנה גופמן הם הזוכים בעונה הראשונה של "פאוור קאפל". בגמר ששודר הערב (שני), בני הזוג גברו על אסי ועדי בוזגלו, ועמרי ודורין קנדה. בנאי וגופמן זכו בסכום של 399 אלף שקלים שאותם צברו במהלך דרכם בתוכנית.
תוכנית הריאליטי של רשת, בהנחיית רון שחר, צולמה בהודו ומהווה גלגול חדש של "זוג מנצח VIP", ששודרה בעבר בערוץ. את העונה פתחו שמונה זוגות של מפורסמים: המשפיענית אודיה פינטו ובן זוגה אליאור סופר, השחקנים חני נחמיאס ויהודה אליאס, המוזיקאי רון ביטון וזוגתו חן שרון שמיל ביטון, השחקן והמוזיקאי אורי בנאי ואשתו אנה גופמן, כוכבי הריאליטי אסי ועדי בוזגלו, כוכבי הרשת שיר טרן ואלעד תורג'מן, הזמרת שרון חזיז ובן זוגה רונן נוף, והכדורגלן עמרי קנדה וזוגתו דורין.
לאורך העונה עוררה התוכנית לא מעט דיונים סוערים ברשתות החברתיות, ובראשם המשימה שבה לא זיהתה פינטו את ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. פינטו ובן זוגה סופר כמעט הגיעו לגמר וסיימו במקום החמישי, בעוד טרן ותורג'מן הגיעו למקום הרביעי.