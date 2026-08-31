אורי בנאי ואנה גופמן הם הזוכים ב"פאוור קאפל"

בני הזוג גברו בגמר העונה של תוכנית הריאליטי על הזוגות המתחרים אסי ועדי בוזגלו, ועמרי ודורין קנדה. התוכנית, בהנחיית רון שחר, צולמה בהודו ומהווה גלגול חדש של "זוג מנצח VIP". עם זכייתם בגמר, בנאי וגופמן זכו גם בפרס של 399 אלף שקלים שאותם צברו במהלך העונה