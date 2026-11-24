







פרק 63: ססיליה









הקטע עם אבא שלי: הוא נחמד, אבל אני תמיד... אני לא יודעת. פוחדת זאת לא המילה הנכונה. פשוט קל לעצבן אותו, ואז שיהיה לך בהצלחה. אמא היתה אומרת שזה מפני שאנחנו דומים מדי. לשנינו יש אישיות חזקה. שנינו אוהבים ושונאים דברים ואין מקום לפשרה.

אני לא יודעת למה אמא חשבה ככה. לעזאזל, אני מתפשרת כל הזמן.

אבל היה נחמד מצדו להסכים שהכלבה תישאר. כבר אין לנו כל כך הרבה כסף. ואין לו כל כך הרבה זמן פנוי. זה היה נחמד מצדו, והוא עשה את זה בשבילי. הודות לרייצ'ל.

רייצ'ל.

טוב, אז רייצ'ל ממש מוזרה. אבל היא מוצאת חן בעיני.

זה נשמע מה זה עלוב. אבל היא סוג של... חברה?

יש לה כל מיני רעיונות עלי ועל החיים שלי ועל אבא שלי, זה בטוח. אבל בסופו של דבר, היא לא רעה. היא פשוט עברה דברים, כנראה, וכשאת עוברת דברים, מותר לך להיות קצת מוזרה. והיא הצילה את רוזה. אני לא אשכח את זה.

אז נתתי לה אחת מהסיכות שלי. זה לא היה סיפור גדול, אבל היא אהבה את הסיכות, וזה משהו שיכולתי לתת לה. וגם רציתי שהיא תצא לי מהחדר. ידעתי שאם אתן לה את הסיכה, היא תלך.

אני מחבבת את רייצ'ל, אבל לפעמים אני גם רוצה להיות לבד. אמא היתה אומרת לי שזה בסדר. היא היתה אומרת לי שזה עוד משהו שמשותף לי ולאבא.

נחמד שיש חברה אם אני יכולה לקרוא לרייצ'ל חברה, ואני לא בטוחה לגמרי שאני יכולה, כי האמת, היא די זקנה אבל זאת גם בעיה.

בגלל זה אני מרגישה שאני יכולה לדבר איתה.

בגלל זה אני רוצה לדבר איתה.

בגלל זה אני רוצה לספר לה דברים שלא סיפרתי לאף אחד.









פרק 64: האישה מתחת לבית









את לא יכולה להסתלק. את לא מספיק חזקה כדי לרוץ. אבל את יכולה להסתובב, בבית ובחדר השינה. את יכולה לעשות דברים כשהבת שלו לא מסתכלת. את יכולה להתכונן.

מה את זוכרת לגבי הזזת הגוף שלך? את תרה אחר זיכרונות מהתקופות שהיית בחוץ ורצת. תוכניות אימונים, ריצות מהירות במהלך השבוע וריצות ארוכות בסופי שבוע. חסרות תועלת. מה שאת צריכה זה החלק האחר, זה שלעתים קרובות דילגת עליו מפני שהיית צעירה וגופך שכנע אותך שאת לא זקוקה לו. אימון משולב. תנועות שחיזקו את רגלייך, את גבך, את בטנך.

את מנסה בחדר השינה, אחרי שהוא הולך. הדברים הכי קלים שאת זוכרת: סקווטים. אחד, שניים, שלושה, עשרה. זאת תחושה זרה, הפעימות בירכיים, צריבה בסובכי השוקיים. שוקיים הרמות שוקיים. את מנסה גם אותן. לבך הולם מהר יותר. בפעם הראשונה זה שנים, לא מִפַּחד או מציפייה. לבך הולם מהר יותר כי שאר הגוף שלך אומר לו לעשות את זה.

כל דבר בכך שייך לך. האיברים שלך והדברים שאת מכריחה אותם לעשות. קשת הגב התחתון על הרצפה כשאת שוכבת ועושה כפיפות בטן. הכאב בשרירי הזרוע כשאת מחזיקה את העותק של "זה" ישר מולך הוא הספר הכי עבה באוסף שלך ולמרות זאת הוא לא כבד, אבל את נשארת בתנוחה הזאת מספיק זמן כדי להרגיש את הצריבה בכתפיים. גם שלך: הכאב במפרקי כפות הידיים כשאת מנסה לעשות שכיבת סמיכה. היובש בפיך, התחושה הדביקה בעורפך.

עד שהוא יחזור, הזיעה תתייבש מבגדייך. לחייך כבר לא יהיו חמות. הוא לא ידע. גם אם תחזרי על כך מחר ומחרתיים. זה יישאר שלך ורק שלך.





כשזרועותייך יתחילו לרעוד ורגלייך יתחננו שתפסיקי, תחזרי למרתף. תפרצי את המנעול בסיכת הביטחון. מיליון פעמים את מצפה שזה ייכשל. מיליון פעמים סיכת הביטחון מוכיחה לך שטעית. את מכניסה אותה לכיס האחורי וממשיכה.

את מוצאת את האקדח. את לא יודעת אם הוא טעון. את לא יודעת איפה הנצרה. האם את צריכה לדעת? אין לך מושג. כל מה שאת יודעת על אקדחים הוא מה שלמדת מסרטים, אבל אפילו את יודעת שסרטים טועים. במציאות, את תפספסי את המטרה אם לא התאמנת; במציאות, אין לך מושג מה את עושה.

את מחטטת בקרטון, מזיזה פטיש, סכין ציד, כפפות סקי, חבל. את מוצאת מלבנים קצרים ועבים ממתכת שחורה, אחד, שניים, שלושה. מחסניות. קליעים נוצצים בקצה, מבעד לחורים בצדדים. את לא יודעת אם זאת הרבה תחמושת או מעט. את רק יכולה לקוות שזה יספיק למה שתעשי בסוף.

אם היה לך טלפון או לפטופ, היית מבררת הכול. אחרי סרטון הדרכה אחד או שניים, היית לומדת איך לטעון את האקדח. בטח גם היית לומדת לירות, איך לכוון ומתי ללחוץ על ההדק ואיך להתכונן לקראת הרֶתַע.

תצטרכי ללמוד בעצמך. את לא יודעת כלום, אבל זה אקדח, לא פיזיקת קוונטים. תצטרכי לחזור ולהבין דברים.

בשקית נייר, עוד תמונות. גם הן תמונות פולרואיד, נפרדות מהערימה הראשונה אבל בסגנון דומה. הן מצולמות מרחוק, בלי ידיעת המצולמת. את מעלעלת בהן. שיער חום ועור חיוור. מעיל לבן. רגעים יומיומיים: נכנסת להונדה סיוויק ויוצאת ממנה, נכנסת למסעדה. התמונות מטושטשות, אבל את רואה צללית ובר וסינר בורדו.

תמונה אחת ברורה, כמו אסטרואיד שנופל ארצה. פניה. פניה היפות. את מכירה אותה. ברור שאת מכירה אותה. פגשת אותה כאן, בבית הזה.

היא האישה מהסלון. זאת שענדה את התליון שלך.

היא פרויקט. יעד.

עם תמונות הפולרואיד, עיגול קרטון עם המילה "אמאנדין" באותיות מחוברות. אמאנדין, כמו המסעדה שראית ביום שלקח אותך לנסיעה בחוץ. תחתית לכוס. הוא בטח הלך לשם, שם אותה בכיס. פיסה מעולמה שהוברחה לעולם שלו. כמו המזכרות שקטף מהנשים האחרות ונתן לך. הספרים שלך, הארנק הריק, כדור הלחץ. כולם נגנבו.

את חייבת להמשיך. למענה, למענך, ולמען כל אלה שדמו לך.

בקרקעית ארגז הקרטון, בפינה, את מוצאת שלושה ספרים קטנים בערימה. מדריכי תיירות, את קולטת. "סודות עמק ההדסון", "מעבר להדסון", "פינות חמד נסתרות בצפון מדינת ניו יורק". בשלושתם יש סימונים וקיפולים בפינות הדף באותם פרקים.

שם של עיירה. שבע אותיות, כולל GH - הברה דוממת, לדברי המדריכים. זה חייב להיות השם. העיירה, העיירה שלו. העיירה הזאת.

מַפּה. כמה שרבוטים, שום דבר דרמטי. בלי איקס שמסמן את הבית החדש, בלי איקס שמסמן את הבית הקודם. בלי קוד שמסמן את הקורבנות שלו או צורה גיאומטרית שמחברת את הרציחות שלו. רק כבישים ומִקבּצים, שטחים ירוקים וכמה כחולים.

קרוב למרכז, כמעט מוחבאת בקפל המפה, צורה לבנה זעירה סמל לציון דרך מקומי, אומר המפתח בפינה השמאלית התחתונה. את מצמצמת עיניים. כמה זמן עבר מאז בדיקת העיניים האחרונה שלך? כמה זמן הגוף שלך נסחף, וכל חלק ממך מזדקן מהר יותר מהרגיל?

באר המשאלות. זה מה שכתוב באותיות שחורות קטנות, לצד מספר דף עם מידע נוסף. את נהפכת למיקום הזה. לצד ההיסטוריה של הבאר שהוקמה לפני מאות שנים, ומאות משפחות עלו אליה כדי לבקש יבול טוב ותינוקות בריאים את רואה תמונות.

אבנים מבוקעות. שרשרת חלודה. טחב גדל בכל מקום, ואפילו במקומות שהוא לא אמור לגדול.

זאת הבאר. זאת שחלפת על פניה באותו יום בטנדר, מהבית למרכז העיירה ובחזרה. ממש לצד הפרות. ממש לצד "האחים הקצבים".

תתרכזי. חפשי את קנה המידה של המפה. תמצאי אותו. תעשי את החישוב. מהר יותר. נו כבר, עכשיו. האם את יכולה לעבור מרחק כזה בריצה? אולי. אין לך מושג לְמה הגוף שלך מסוגל.

תתרכזי. תסתכלי על המפה. את חייבת ללמוד אותה. עכשיו. מהר. לזכור את הפיתולים והפניות, שמאלה, שמאלה, ימינה, וישר על פני הפרות של הקצבים. תהפכי כיוון. תחילי את זה על המפה. תתרחקי, תתקרבי. שם את נמצאת.

עכשיו את יודעת. את יודעת בוודאות.

עוד משהו. בחלק האחורי של אחד המדריכים, "סודות עמק ההדסון". רשימת משורבטת על דף, מקופלת, מוסתרת. שמות. כתובות. זמנים. תפקידים בעבודה. הנייר עבה וצהוב, הדיו סגולה. הוא כתב אותה לפני הרבה זמן. כנראה כשעבר הנה, עם אשתו ואולי עם הבת שלו. כשהוא הפך את העיירה לפרויקט שלו, כשהוא הפך אותה למגרש המשחקים שלו. מרחב שבו יחיה מעל לכל חשש, עולם שהותאם לצרכיו.

הוא צפה, בחן הכול ואת כולם זמן כה רב. יצר מקום שבו יוכל לחמוק מעונש.

הגעת לקרקעית הקרטון.

החזרת הכול למקום בדיוק איך שמצאת אותו. בדקת, שוב בדקת.

צליל נשמע מלמעלה. קול.

"רייצ'ל?"

לעזאזל. לעזאזל . אם זה לא האב, זאת הבת. תהיי בשקט. היא לא יודעת איפה את. מה אם היא תבוא לחפש אותך? את עורמת את הקרטונים בחזרה זה על גבי זה. מנגבת את הידיים בג'ינס שלך. מסתכלת סביבך ומחפשת משהו תירוץ, רעיון, כל דבר.

הדלת בראש המדרגות נפתחת. כעבור כמה רגעים היא למטה, לידך.

האם היא מרגישה אותם, את הסודות של אבא שלה מרחפים באוויר כמו אדים? האם היא שומעת את קולות הנשים לוחשים בחושך, מתחננים בפנייך, מתחננים בפניה, מתחננים בפני כל מי שישמע לא לשכוח אותן?

"הֵיי," היא אומרת, ״חיפשתי אותך."

הנה, מצאת אותי, את רוצה להגיד לה, אבל את לא יכולה לדבר.

"את רוצה לבוא איתי לטיול עם הכלבה?" היא שואלת. "בדיוק התכוונתי לצאת. לא רחוק, רק למים ובחזרה."

למים . את מניחה שהיא מתכוונת לנהר ההדסון, אם אפשר לסמוך על המדריכים והמפה. אותו נהר שרצת לידו בניו יורק.

"אה, תודה," את אומרת לה, "אבל אני לא יכולה. אני חייבת, אה, לעבוד קצת. למעלה."

"אוקיי," היא אומרת. "אין בעיה."

היא משתתקת. מסתכלת סביבה.

"חיפשת משהו?"

את חושבת. "כן," את אומרת לה. "הייתי צריכה... סוללות, ולא מצאתי, אז חשבתי לבדוק פה. אבל לא נורא. זה בסדר. לא דחוף. אין מה לדאוג."

היא נשענת על כיסא הפטיו.

"את יודעת, גם אני יורדת לכאן."

היא מדברת בלחישה.

"באמת?" את שואלת.

"כן. בלילה. אני פשוט אנחנו שומרים פה כמה מהדברים של אמא שלי."

אל תגידי כלום. תני לה לדבר. היא צריכה שיקשיבו לה.

"זה אידיוטי," היא אומרת. "אבל אני מתגעגעת לריח שלה. גם לדברים אחרים, אבל יש לנו תמונות וסרטונים. אבל את הריח שלה קשה יותר למצוא. אז לפעמים אני יורדת הנה ואני מוציאה את אחד הסוודרים הישנים שלה ופשוט... יושבת איתו קצת." היא מרימה אלייך את מבטה. "די טיפשי, לא?"

"לא נראה לי," את אומרת לה. "את פשוט מתגעגעת אליה."

מה שאת לא אומרת: בימים אחרי שאבא שלה לקח אותך, לא יכולת לחשוב על אמא שלך בלי לשכוח איך לנשום. היית חייבת להפסיק לגמרי לחשוב על המשפחה שלך כי זה כאב מדי, ולא יכולת להרשות לעצמך להתמוטט.

"אסור שאבא שלי יֵדע," היא אומרת. "הוא לא יבין. ואולי הוא יבין, אבל זה יכאיב לו. אז אני באה הנה בלילה, כשהוא ישן."

"בלילה?" את שואלת.

"כן," היא אומרת בעיניים מושפלות. "אני מחכה שהוא שכולם יירדמו. ואז אני יורדת. אני מנסה להיות בשקט, אבל אני יודעת שהוא שמע אותי כמה פעמים. פעם הוא שאל על זה. אמרתי לו שהלכתי לשירותים."

המילים נשפכות ממנה, כאילו זה העיק על מצפונה כבר כמה זמן.

"אני צריכה לגנוב את המפתח," היא אומרת לך, קולה כל כך שקט עד שאת צריכה לעצור את נשימתך כדי לשמוע אותה. "בכל פעם." היא מנענעת את ראשה. "אני לא אוהבת לעשות את זה, אבל הוא משאיר את המפתח בכיס המעיל בלילה. הוא לא יודע שאני יודעת. הוא שונא כשנוגעים לו בדברים."

לפני שאת מספיקה לפתוח את הפה, שאֵלָה: "איך נכנסת?"

את מחפשת את השקר הכי קרוב. "הדלת לא היתה נעולה," את אומרת. "הוא כנראה שכח."

את עוצרת לרגע את הנשימה. אולי זה שקר גדול מדי. אולי היא תעלה על זה. אבל היא מגלגלת עיניים. "וואו. ברצינות?" את מהנהנת בפנים חסרות הבעה. "כנראה מטרידים אותו דברים," היא אומרת. את עומדת להגיד כן, נכון, אבא שלה איש עסוק, הוא לא יכול לזכור כל דבר קטן, אבל ססיליה מדברת שוב. יש לה מה להגיד, להתוודות על דברים, בעיות יותר דחופות ממנעולים ומהשאלה אם אבא שלה זוכר להשתמש בהם.

"אני חייבת להחליף את המסקינג טייפ," היא אומרת לך. "על הקרטונים. בכל פעם. אני זורקת את המסקינג טייפ הישן בבית הספר כדי שהוא לא יראה אותו."

את רוצה להגיד לה שזה בסדר המפתח, המסקינג טייפ, הכול. את רוצה לשאול אותה עוד שאלות על מפתחות ועל המקומות שבהם אבא שלה מסתיר אותם. אבל היא עוד לא סיימה.

"אני לא רוצה להכאיב לו," היא אומרת לך.

"את מתכוונת לאבא שלך?"

"כן."

את חושבת על מה שהיא אמרה כרגע. היא יורדת בלילה, כשכולם ישנים או כך היא חושבת. כשהיא חושבת שאף אחד לא שומע אותה.

הצעדים. במסדרון, בלילה. חשבת שזה הוא. פוגע בה. נראה הגיוני שזה הוא. האמנת שהוא מקלקל כל דבר שהוא נוגע בו.

האם טעית? אולי זאת היתה היא כל הזמן, ילדה שמבקרת את רוח הרפאים של אמה במרתף?

"את ממש קרובה אליו, נכון?" את שואלת. "זאת אומרת, נראה שיש ביניכם קשר קרוב. אם זה נשמע הגיוני."

היא מהנהנת. היא לא מסתכלת עלייך. "כן," היא אומרת. "עכשיו נשארנו רק שנינו. הוא לא מושלם, אבל גם אני לא. והוא משתדל. הוא משתדל להיות מספיק טוב, את יודעת?"

את מהנהנת.

יש פה משהו. משהו מוחשי כמו סוודר הקשמיר הישן שלך מתחת לאצבעותייך, קהה וכבד כמו האקדח בכף ידך.

זה משהו מעבר לנאמנות, יותר מתחושת המחויבות שילדים מרגישים כלפי הוריהם.

זה קשר חזק, ולא היית יכולה לנתק אותו גם אם היית רוצה.









פרק 65: אמילי









הוא חוזר למסעדה. ביום חמישי, כמו קודם. הוא מחייך אלי. כשאני מחזירה לו את כרטיס האשראי שלו, אצבעותיו מתחככות באצבעותי. אבל הן קרות. מתות. כאילו הן לא יחבקו אותי שוב, או יאחזו בי כאילו אני היצור הכי מפתה, הכי אהוב בעולם.

בשישי ערב השופט בא לאכול ארוחת ערב. הוא יושב ליד הבר, המקום האהוב עליו. ככה יותר נוח, הוא אומר. הוא יכול להתחבר עם אנשים. והוא גם היה מרגיש נבוך לשבת לשולחן לבדו.

הרעיון כאן. נובט לי במוח. זה נשמע נדיב, אבל גם קצת רעיל. זה רעיון מעניין וקצת מסוכן.

בהתחלה זה לא ימצא חן בעיני איידן, אבל אם אעשה את זה כמו שצריך הוא יתרצה.

"אנחנו צריכים לעשות יותר."

השופט מרים אלי את העיניים כאילו רק עכשיו הבחין בנוכחותי.

"בשביל המשפחה," אני אומרת לו. "הם עברו כל כך הרבה. אין לי מושג איך הבת שלו מרגישה."

הוא נועץ מבט במשהו מעבר לכתפי ושוקל את זה. השופט ברן. שלושים שנה על כס המשפט. כל ארבע שנים הוא מועמד מחדש. כל ארבע שנים, עתידו בידי העיירה. כמה זה חשוב לו, לא רק שיחבבו אותו, אלא שאנשים ידעו שגם הוא מחבב אותם.

"את צודקת," הוא אומר. "את בהחלט צודקת."

אוקיי. עכשיו כבר אין דרך חזרה. אנחנו עושים את זה. אני עושה את זה.

"אני במקומה," אני אומרת לשופט, "הייתי רוצה מסיבה קטנה. היא בטח מתגעגעת לחברים בחופשת חג המולד, נכון?" הנהון קצר. "אני אף פעם לא הייתי מודה בזה. גיל ההתבגרות..." השופט ואני מגלגלים עיניים יחד כאילו שנינו יודעים, כאילו גם הוא זוכר כמוני איך זה להיות ילדה בת שלוש עשרה.

אריק מניח מול השופט צלחת עם ריזוטו פטריות. אני מוזגת לו אייריש קופי על חשבון הבית, ואנחנו ממשיכים לדבר.

הכי קל, אני מציעה, יהיה לעשות את זה בבית שלהם.

השופט לא בטוח כל כך. "לא נפריע?"

"זה הבית שלך, אדוני השופט."

"אני יודע, אני יודע," הוא אומר. "אבל איידן שוכר אותו. אני לא בטוח שאני רוצה להיות בעל בית כזה."

אני גוחנת מעל הבר. תישאר איתי, אדוני השופט. "אנחנו יכולים לעשות את זה בחוץ. החצר כל כך יפה." השופט מטה את ראשו. "אנחנו יכולים להשתמש במפזרי חום מהפטיו של המסעדה," אני אומרת לו. "לתלות מנורות חג מולד. אני אכין יין חם. נדאג לכול. זה יהיה יפה."

הוא חושב על זה.

"ראית את הבית?" אני שואלת. "הוא יכול להיות כל כך יפה, אבל כרגע הוא פשוט עצוב. זה הבית היחיד ברחוב בלי אורות. שתדע, אני לא מאשימה אף אחד. הם עברו הנה בתקופה הכי גרועה בחיים. אבל אני חושבת שהם צריכים קצת עזרה כדי שתהיה שם תחושה של בית אמיתי. הם צריכים להתחיל ליצור שם זיכרונות נעימים."

הפעם השופט מחייך. הוא בעסק. "טוב," הוא אומר. "זה לא רעיון רע. אני אדבר עם איידן, אגיד לו שהוא לא צריך לעשות שום דבר."

"יופי." ואז, בחיוך: "אבל בטח יהיה לו קשה לקבל את זה. אתה יודע איך הוא. הוא לא יכול לשבת בשקט. הוא תמיד צריך לעזור בכל דבר."

השופט מצחקק, כאילו אמר אלא מה . אני מוזגת לו עוד אייריש קופי, והוא מרים כוס לכבוד ידידנו היקר.

"זה צריך להיות בקרוב," אני אומרת כשאני סוגרת את הפקק של בקבוק הג'יימסון. "זה צריך להיות לפני חג המולד."

השופט מהנהן.

אחרי שהוא הולך, אני מניחה את הידיים על הדלפק וחושבת על מה שקרה הרגע. אני קצת מסוחררת, קצת קצרת נשימה.

איידן.

הבית שלו, המקום שלו.

נהיה שם, יחד. ואני אמצא את הדרך אליו. אני אמצא את הדרך ללבו.









פרק 66: האישה בבית









תמיד ידעת איזה מין גבר הוא. ידעת מה הוא עשה, וידעת מתי הוא עשה את זה. אבל אף פעם לא ראית את הפנים שלהן. אף פעם לא העלית באוב את רוחות הרפאים של הנשים, אף פעם לא החזקת את שרידי חייהן בידייך.

בלילה הן פוקדות אותך. נתת לנו למות , הן אומרות. אלה שבאו אחרייך. כבר היית צריכה לעצור בעדו. מה את עושה? למה עוד לא ברחת? למה את לא מספרת עליו לכל העולם?

את אומרת להן שאת מצטערת. את אומרת להן שזה מסובך. את מנסה להציג להן את נקודת המבט שלך: אתן יודעות איך הוא. אני חייבת לעשות את זה כמו שצריך. אם את עושה צעד מוטעה אחד, את מתה.

אה, אז עכשיו זאת אשמתנו, אומרות הנשים. את בטח חושבת שאת כל כך חכמה, ואנחנו אנחנו המטומטמות שמתו?

את מנסה להסביר. לא לזה התכוונתי. אף פעם לא אגיד את זה. אתן לא יודעות שאני לצדכן?

כעבור זמן מה הנשים מפסיקות להגיב. גם אחרי שהן עוזבות, את לא נרדמת.

אז זאת את. אבל ססיליה - מה התירוץ שלה? למה היא כל כך מדוכאת?

בארוחת הערב היא מחכה עד שהצלחת שלה ריקה ואז פונה לאבא שלה.

"באמת אין מצב שנצא מזה?" היא שואלת.

הוא נאנח כאילו זאת לא הפעם הראשונה שהם מנהלים את השיחה הזאת.

"זה נחמד, ססיליה. לפעמים אנשים מנסים לעשות בשבילך דברים נחמדים, וזה מנומס להרשות להם."

"אבל זה חופש," היא מתעקשת. "הם לא יכולים לעזוב אותנו בשקט בחופש?"

הוא מזעיף פנים. "תשמעי," הוא אומר. איזה אבא . "עבדתי כל היום. אני עייף. אני לא רוצה לעשות את זה שוב. אנשים מחבבים אותך. והם מחבבים אותי. הם חושבים שאנחנו נחמדים, והם החליטו שהם רוצים לערוך לנו מסיבה. גם אני לא מתלהב מזה. אבל ככה זה בחיים."

ססיליה מסיטה את מבטה. הוא יודע, היא יודעת, כולכם יודעים שהוא ניצח, אבל הוא בכל זאת ממשיך. "זוכרת איך קיבלנו את הבית?" הוא שואל אותה. "זה היה השופט. הוא משך בחוטים בשבילנו, כי הוא מחבב אותנו. קל יותר בחיים כשאנשים מחבבים אותך."

"פשוט..." היא רוטנת. "הם חייבים לעשות את זה כאן? בחצר?"

הוא מושך בכתפיו. "זה מה שהם רוצים לעשות. בואי נשתף איתם פעולה וזהו."

בחצר?

את מנסה להבין את זה.

הגבר הזה, בעיירה הזאת? ירשה לאנשים להתקרב אליו כל כך, בקרבת הסודות הכי אפלים שלו?

הוא מתכנן משהו.

אחרת הוא היה מוצא דרך לצאת מזה. זה גבר שעושה מה שהוא רוצה, מהסיבות שהוא רוצה.

הוא מתכנן משהו.

כלל מספר עשר להישארות בחיים מחוץ לצריף: את יכולה ללמוד ממנו. גם את יכולה לתכנן דברים.





•••





את שוכבת ערה לילה נוסף. מאלצת את עצמך להמשיך לשכב, מצמידה את גבך אל המזרן. זרם חשמלי פועם ברגלייך; אי שקט מדגדג בחזך. קודם עשית את התרגילים שלך, כשהוא לא היה שם. עייפת את שוקייך, את זרועותייך. לא הגוף שלך מונע ממך לישון, אלא המוח שלך, כמו מצפן מקולקל, מסתחרר ומסתחרר לשווא.

מסיבה. תיערך מסיבה. אנשים - הרבה אנשים. ממש כאן. בחצר.

הוא יהיה עסוק, כל כך עסוק שלא יוכל להשגיח על הכול. מרוכז בדאגה שאנשים יישארו במקום שהוא צריך שיהיו בו. מרוכז בדאגה שהתוכנית שלו, תהיה אשר תהיה, תצא לפועל כמו שהוא רוצה.

ויהיו עיניים. עיניים בכל מקום.

המוח שלך חושב, חושב וחושב עד שהוא בהילוך גבוה. כמו הלגו של אחיך כשהייתם ילדים ניסיתם לבנות כך ואחרת. חיברתם שני דברים ואז פירקתם אותם. בניתם ובניתם וראיתם איך הכול מתמוטט והתחלתם לבנות מחדש.

היא ענדה את התליון שלך.

אמילי. שמה עולה בך, מעל לזמזום באוזנייך.

זאת היא. זאת חייבת להיות היא. מטרת המסיבה, הסיבה שהוא מרשה לכולם לבוא. הוא הסתובב סביבה, תִצפֵּת עליה כמו בנק שהוא עומד לשדוד.

הנשים בארגזי הקרטון מתחילות לזעוק. את יודעת מה את צריכה לעשות, הן אומרות. תיתני גם לה למות? את רוצה להגיד להן, בבקשה תפסיקו, רק לרגע - תנו לי לחשוב, אבל את לא יכולה כי אצבעותייך צורבות וגרונך צורב ויש שם אישה והיא היתה בסלון וראית אותה, פגשת אותה והיא נראתה נחמדה, וגם אם היא לא נחמדה, היא עדיין צריכה לחיות. היא עדיין צריכה לחיות זמן רב ככל האפשר.

את מתהפכת על הצד ומכסה את הראש בכרית. בידך הפנויה את דוחפת, מפעילה לחץ עד שאת בקושי יכולה לנשום, עד שאין לך שום דבר באוזניים מלבד פעימות דם וזרימת חמצן חלשה בעומק קנה הנשימה. את פותחת את פיך, השיניים מתחככות בסדין, וקוברת צרחה אילמת במזרן.









פרק 67: מספר שמונה









אשתו גססה. שוב.

גם אני.

כשהרופאים סיפרו לי, חשבתי רק על מקום אחד.

המפרץ ליד ההדסון, נסתר משאר העולם מאחורי שורות ועוד שורות של עצים. היית צריך להכיר אותו כדי לדעת שהוא שם. אם הכרת את המפרץ, היו לך מפתחות לגן עדן.

היה שם שלט "השחייה אסורה", אבל אף אחד לא ציית. זה היה מקום לצלילה מתחת למים. זה היה מקום לחול וקיאקים וצידניות מלאות בירה.

שם רציתי לבלות את הזמן שנשאר לי, רק עם בגד ים וכובע קש.

ערב אחד הוא מצא אותי.

הייתי מרוכזת בדברים אחרים. גססתי, וניסיתי להשלים עם זה.

לא ציפיתי שגבר כמוהו ייקח את העניינים לידיים.

אני יודעת. אני יודעת. גם כך הייתי אמורה למות מוקדם יותר מאחרים.

למרות זאת, זה משנה, מה שהוא גזל ממני.

אחרי חיים שלמים שהתרוצצתי וניסיתי לרַצות אחרים, זאת היתה ההזדמנות האחרונה שלי.

זה היה אמור להיות הזמן שלי.









פרק 68: האישה בבית









את לא יכולה להסביר. את לא יכולה להגיד לה שום דבר.

את חייבת להאמין שהיא תבין.

"הלוואי שהמסיבה הזאת לא היתה צריכה להיות פה," ססיליה אומרת לך למחרת אחר הצהריים, כשרק שתיכן נמצאות שם.

אני יודעת, את אומרת לה בראשך. אבל אם רק היית יודעת. זה יהיה נפלא.

את מניחה לה לדבר. "הייתי רוצה שבכלל לא תהיה מסיבה. אני יודעת שאנשים מנסים להיות נחמדים, אבל..."

קולה דועך.

"אני מבינה," את אומרת לה. "גם אני לא אוהבת המון אנשים."

היא מהנהנת. "את האמת? אני חושבת שאני אחזור לחדר שלי בכל הזדמנות. לברוח קצת מכל הרעש, את יודעת?"

עכשיו תורך להנהן.

אני מבינה, ילדונת. אני מבינה איך זה כשצריכים לברוח.





את שוב יורדת למטה. אל תסתכלי על התמונות - הן ישאבו ממך את החיים, ואין לך דקה מיותרת.

את מעוניינת באקדח. קחי אותו. תרגישי את משקלו בידך. תתרגלי אליו. נסי להכניס מחסנית. תטעי. נסי שוב. אף פעם לא עשית את זה, אבל אף אחד לא צריך לדעת.

עם האקדח שמתערסל בכף ידך, זורם בך כוח. את יכולה לעשות כל כך הרבה דברים. להתגנב אליו בשנתו. לכוון וללחוץ על ההדק. כמה כדורים יידרשו? אחד, אם הוא יפגע במקום הנכון. שניים, שלושה, חמישה. אין לך מושג.

זה לא מה שאת רוצה. דם על המצעים. מוח שפוך על הכרית. ססיליה רצה מקצה המסדרון, מועדת, מנומנמת, מבוהלת. מראה שלא תשכח לעולם גופתו של אביה, והאקדח עדיין חם בידך. ואת? את פשוט תלכי לכלא. שוב תהיי לכודה.

את יודעת מה יש לעולם להציע לאנשים כמוך. התוצאה הכי טובה שאת יכולה לקוות לה: הוא, בחיים, בסרבל כתום של בית סוהר. בית משפט, שרשרות סביב מפרקי כפות ידיו וקרסוליו. כותרות עיתונים שמספרות לעולם מה הוא עשה. זה לא ממש צודק, ואת לא בטוחה שאת רוצה את זה. אבל זאת האפשרות היחידה, ותצטרכי לבחור בה.

כאן, בבית הזה, בפעם הראשונה בפעם היחידה את זוכה להחליט בעצמך.

מה את רוצה: דרך להתקיים בעולם, אחרי זה. חיים שבהם לא תתעוררי כל לילה, רדופה בזיכרון הגבר שהרגת. כי אם תהרגי אותו, זה ירדוף אותך. את לא הוא. אף פעם לא תהיי הוא.





הוא עיצב את חיי בתו כך שהם סובבים סביבו, ויום אחד הוא יילקח ממנה. החיים שהוא העניק לה בנויים על קברים רדודים, והמתות יקומו ויהפכו את הקרקע מתחת לרגליה.

בארוחת הערב היא מאושרת. מאושרת למדי. היא בילתה את רוב היום בקריאה. היא לימדה את רוזה טריק חדש. עד עתה ענתה נכון על חמש שאלות ב"ג'פרדי!". אולי הערב ייתן לה תקווה. אולי הערב יגיד לה שיום אחד החיים שוב יהיו מלאי שמחה.

ליד שולחן האוכל היא פונה אלייך. משהו בה מתעמעם. את מנחשת שהיא מתביישת בעליצותה.

זה בסדר, את רוצה להגיד לה. את צריכה להיות מאושרת. לכולנו מגיע להיות מאושרים. את רק ילדה. לא עשית שום דבר רע.

מגיע לך לגדול בלי לחשוב על כל זה. את נערה. החיים ילמדו אותך מהר מאוד על בחורים רעים.

יום אחד את תגלי שאבא שלך היה אחד מהם.

היא תצטרך להאשים מישהו. כי היא תסבול, וכשסובלים, עוזר לדעת מי עשה את זה. אם היית יודעת, באותו ערב במועדון, אולי היית מסוגלת להישאר בעיר. אם היית מקבלת פנים ושם. אדם ייחודי במקום עולם עוין. היית מחלימה, ולא היית פוגשת את אבא שלה. החיים שלך עדיין היו שייכים לך.

היא תצטרך להאשים מישהו, ואם זה לא יהיה הוא, זאת תהיה את.

ססיליה. אני כל כך מצטערת על מה שאני עומדת לעשות לך.

אני כל כך מצטערת על מה שאני עומדת לעשות לחיים שלך.

אולי יום אחד תביני.

אני מקווה שתדעי שעשיתי את הכול בשבילך.





באותו לילה את מתכננת לעשות מה שאת תמיד עושה. את מתכננת לחכות שהוא יגמור. את מתכננת להיות רייצ'ל. את מתכננת לעשות את הדברים שמשאירים אותך בחיים.

ואת מנסה. אבל הוא בא אלייך בחושך ואת חושבת על הנשים למטה. את חושבת על הבת שלו. את חושבת עלייך ועל אחרות כמוך.

אף פעם לא הרשית לעצמך להרגיש את זה. ידעת שזה יהיה מסוכן. שזה לא כעס שאפשר למדוד בטיפות, רק בצונאמי.

הוא עומד לכבול אותך למסגרת המיטה ומפספס. המתכת פוצעת את עורך. את מושכת את ידך - זה אינסטינקט, מה שאנשים עושים כשמישהו מכאיב להם. הוא תופס את זרועך ומחזיק אותה במקום. גם זה אינסטינקט. לשים את גופך, כל החלקים הנעים בו, במקומות שהוא רוצה שיהיו.

הדבר הנבון יהיה להרשות לו. הוא ממילא יכבול אותך, אז מה זה משנה? אבל הערב זה משנה. הערב את כורעת על ברכייך ושוב מושכת. מפרק כף ידך מחליק מאחיזתו. הוא מיד שם עלייך יד, תופס לך את המרפק, את הכתף, כל חלק בך שהוא יכול להשתמש בו כעוגן. את מתנגדת לו. מחליקה מהישג ידו, קמה, מעיפה לו את היד. תנועותייך מפתיעות אותך כל כך מהירות, כל כך מדויקות. זיכרון שרירים. הגוף שלך יצא מתרדמת החורף שלו בזכות התרגולים הסודיים.

הוא מסתער עלייך בשתי ידיים ושכחת לפחד. את רק מרוגזת.

זאת התכתשות דוממת, פזיזה, נואשת. ידייך נוגעות בחזהו. את הודפת - זאת דחיפה קלה והיא בקושי מערערת אותו, הכוח האיתן שהוא הגבר הזה. זה בקושי עושה משהו, אבל מבחינתך זה הכול, הכול.

השליטה שוב בידיו- אלא מה. הוא הוא ואת את. הוא אוחז בזרועך ומסובב אותה וגם את האחרת, משעין עלייך את משקלו עד שאת נמעכת על הרצפה כמו עלה כמוש. אבל נשימתו כבדה ולבו הולם כנגד גבך, מהר וקולני ומבוהל, ואת עשית את זה, את חמקת ממנו לכמה רגעים, וזה הפחיד אותו.

הבהלת את הגבר הזה. בגללך הדופק שלו עלה.

"מה לעזאזל," הוא לוחש, מתנשף בזעם בין שיניים חשוקות, "את חושבת שאת עושה?"

הוא מסובב לך את הידיים עוד יותר חזק. את נכנעת. עכשיו את יכולה. את חייבת.

"אני מצטערת," את אומרת לו. את לא מתכוונת לאף מילה. זאת סיסמה, צינור שמוביל ליום נוסף.

הנשימות שלך נרגעות. את תופסת מה עוללת, כמה התקרבת לשמש במעופך. בטיפשות, בלי לחשוב על כנפייך ועל השעווה שמחזיקה אותן מחוברות. "אני מצטערת," את שבה ואומרת, עם קמצוץ אמת: "אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי."

הוא משיב לעצמו את השליטה על האזיקים וכובל אותך למסגרת המיטה.

כל כך חזק, הגוף שלך. לא ידעת שאת מסוגלת לזה. להדוף אותו ככה. להשיב מלחמה.

הוא מעביר את אצבעותיו על החלק האחורי של ראשך, אוסף את שערך באגרוף קפוץ ומושך. ראשך נמשך במהירות לאחור. הוא מקרב את פניו לפנייך.

"יש לך חוצפה, את יודעת?"

אל תנסי להנהן. אל תנסי להסביר. פשוט תני לו לדבר.

"הלכת לאיבוד. היית לבד. אני מצאתי אותך." משיכה. "אני הסיבה היחידה שאת בחיים. את יודעת מה היית בלעדי?"

שום דבר. את מדקלמת את המילים בראשך כדי שהן לא ייגעו בך כשהוא אומר אותן. היית מתה.

"שום דבר. היית מתה."

אל תקשיבי לו. אל תיתני לו להיכנס לך למוח.

הוא מרפה משערך ודוחף אותך.

"אני מצטערת," את אומרת שוב. את יכולה להגיד את זה חמש מאות פעמים אם הוא צריך שתעשי את זה. סליחה לא עולה לך שום דבר.

"תסתמי. את מסוגלת לזה? את יכולה פשוט לשתוק לרגע מחורבן אחד?"

את נשענת על מסגרת המיטה. הוא מנענע את ראשו לעברך.

יש לו תוכניות מעבר לך. ראית את התמונות. תמונות הפולרואיד של אמילי במרתף שלו, הכלים בקרטונים ועל שולחן העבודה שלו.

זאת היתה טעות, לדחוף אותו. להפחיד אותו ככה. את לא מתחרטת, לא לגמרי. אבל את חייבת להיזהר.

את כל כך קרובה.









פרק 69: האישה בבית









הוא מסביר לך דברים.

"תהיה פה מסיבה," הוא אומר, כאילו הוא וססיליה לא דיברו על זה כבר בפנייך. כאילו את שומעת דברים רק כשהוא רוצה שתשמעי אותם.

את מהנהנת.

"אנשים יבואו. הנה. לחצר הקדמית. הם לא ייכנסו פנימה. את שומעת אותי?"

את אומרת לו שאת שומעת.

"את תהיי פה," הוא אומר, ומתכוון לחדר השינה.

ממש לא מפתיע, את רוצה להגיד, אבל במקום זה את שוב מהנהנת.

"נעשה דברים כרגיל."

"הבנתי," את אומרת.

הוא ממשש את האזיקים.

"תגידי לי איך קוראים לך."

את חושבת, שוב? אבל מוחך יודע מה לעשות. למילים יש כוח מיוחד כשהן שומרות על חייך.

את רייצ'ל. הוא מצא אותך.

"קוראים לי רייצ'ל," את אומרת לו, ואבן יורדת לך מהלב. כאילו שיקרת כל הזמן וברגע זה חזרת לאמת.

את יודעת רק מה שהוא לימד אותך. כל מה שיש לך זה מה שהוא נתן לך.

הוא לא צריך לשאול את השאר.

"לא מזמן עברתי הנה. הייתי צריכה מקום לגור, ואתה הצעת לי חדר."

הוא מהנהן. תופס בכתפייך ואצבעותיו מתחפרות בעורך, נדחפות אל השרירים מתחתיו. מטביע את עצמו בתוכך.

"את לא תצרחי," הוא אומר לך. "את לא תגידי או תעשי שום דבר. אם תעשי משהו, אני אקח אותך ליער. זה באמת יהיה הסוף שלך."

"אני מבינה," את אומרת.

"טוב מאוד." ואז, רק כדי לוודא שהמסר ברור: "את תהיי בשקט. לא תשמיעי קול."

את מהנהנת שוב.

את לא משקרת. הוא צודק.

לא תשמיעי קול.









פרק 70: מספר תשע









היתה לו החוצפה להיראות כאילו הוא פוחד ממני.

הוא. פוחד. ממני .

אני לא יודעת למה הוא ציפה.

אולי הוא חשב שאהיה זקנה יותר. או צעירה יותר.

מי יודע?

לא אני.

הוא היה צריך להתאמץ. נאבקתי. לא ידעתי שיש לי רפלקסים כאלה. הם פשוט הגיעו כשהייתי זקוקה להם. כשהוא רכן מעלי והמרפק שלי מצא נתיב ברור לאפו.

הלכתי על זה.

הוא התחמק לפני שהעצמות שלי נגעו בעצמות שלו. אבל ההשפעה שהיתה לזה עליו, הדבר הקטן הזה. ניצוץ החיים מהקצה השני.

זה ערער אותו.

אני חושבת שהוא כעס על עצמו יותר מאשר עלי. יש לי בת, הוא אמר לי. יש לי יש לי מישהי. דיירת. יש לי חיים.

הוא אמר לי שיש לו חיים. לא אמרתי שגם לי יש.

הוא ידע.

ואז הוא עשה את זה. נאבקתי, ובסוף הוא בכל זאת עשה את זה. כאילו הוא החליט שאני מרושעת ושהוא צריך לשים לי קץ. הדבר האחרון שאני זוכרת: הוא, בוהה בפני כאילו הן היו תהום.

נצמד אלי כאילו הגוף שלי היה הסוף לכול.









מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק ה-13 של הספר.









קלמנס מישלון / הדיירת השקטה





Clémence Michallon / The Quiet Tenant









מאנגלית: אסנת הדר





עורך אחראי: דב איכנולד

עורכת הספרות המתורגמת: נועה אילסר

עורכת התרגום: חמוטל לוין

עיצוב הכריכה: אמרי זרטל

עימוד: טפר בע"מ





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